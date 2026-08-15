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Gewerbeimmobilien in Nordzypern

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Girne Belediyesi
5
Kyrenia
5
Iskele Belediyesi
4
Trikomo
4
16 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 22 000 m² in Trikomo, Nordzypern
Gewerbefläche 22 000 m²
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 22 000 m²
Stockwerk 2/2
Planung und PreisgestaltungStudios (46 m2) - Balkon 8 m2 - ab £100.0001+1 Boden (66 m2) - Ba…
Preis auf Anfrage
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Büro 50 m² in Girne Belediyesi, Nordzypern
Büro 50 m²
Girne Belediyesi, Nordzypern
Fläche 50 m²
Stockwerk 2/2
Büros mit Meerblick an einem gut sichtbaren Standort in Girne, Nordzypern Karaoğlanoğlu in G…
$189,114
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Büro 60 m² in Girne Belediyesi, Nordzypern
Büro 60 m²
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 2/5
Geschäfte mit hohen Mieteinnahmen in einem Komplex in Nordzypern Girne Girne ist eine der am…
$182,299
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Restaurant, Café 400 m² in Girne Belediyesi, Nordzypern
Restaurant, Café 400 m²
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Fläche 400 m²
Etagenzahl 5
Geräumiges Geschäft zum Verkauf im alten Hafen von Girne, Nordzypern Der alte Hafen von Girn…
$4,73M
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Geschäft 60 m² in Girne Belediyesi, Nordzypern
Geschäft 60 m²
Girne Belediyesi, Nordzypern
Fläche 60 m²
Geschäfte in einem belebten Gebiet in Nordzypern Girne Girne, die entwickelte Stadt Zyperns,…
$304,674
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Geschäft 150 m² in Girne Belediyesi, Nordzypern
Geschäft 150 m²
Girne Belediyesi, Nordzypern
Fläche 150 m²
Etagenzahl 5
Geschäfte mit hohen Mieteinnahmen in einem Komplex in Nordzypern Girne Girne ist eine der am…
$392,384
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TekceTekce
Gewerbefläche 140 m² in Trikomo, Nordzypern
Gewerbefläche 140 m²
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 140 m²
Stockwerk 5/28
Hotelzimmer in der Nähe der berühmten Strände in Iskele Nordzypern An der Ostküste der Insel…
$391,230
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Gewerbefläche in Akanthou, Nordzypern
Gewerbefläche
Akanthou, Nordzypern
Ein Angebot für Investoren! Werden Sie Mitbesitzer eines Fünf-Sterne-Hotels in Nordzypern!Mi…
$13,440
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Geschäft 76 m² in Morphou, Nordzypern
Geschäft 76 m²
Morphou, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 76 m²
Stockwerk 1/4
Neu gebaute Geschäfte in der Nähe der Universität und der Hauptverkehrsstraße in Guzelyurt K…
$126,586
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Hotel 150 000 m² in Vokolida, Nordzypern
Hotel 150 000 m²
Vokolida, Nordzypern
Zimmer 600
Fläche 150 000 m²
Dear Respected Investors and Esteemed Potential Clients, We are honored to present an exc…
$90,00M
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Büro 90 m² in Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Büro 90 m²
Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Stockwerk 4/3
Property Summary - A Fourth floor Office - Extending to approximately 85 sq. m. internal…
$204,005
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Aventus Residency in Trikomo, Nordzypern
Aventus Residency
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 2/2
Nur 750 Meter vom Mittelmeer in Iskele entfernt erwartet Sie die Aventus Residence mit geräu…
Preis auf Anfrage
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Hotel 150 000 m² in Vokolida, Nordzypern
Hotel 150 000 m²
Vokolida, Nordzypern
Zimmer 600
Fläche 150 000 m²
Dear Respected Investors and Esteemed Potential Clients, We are honored to present an exc…
$90,00M
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Gewerbefläche in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Gewerbefläche
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Selling of real estate with a view of the Mediterranean Sea in Cyprus The Ozyalcin 191-192…
$95,436
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Büro 133 m² in Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Büro 133 m²
Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 133 m²
Stockwerk 3/3
Property Summary - A Third floor Office. - Extending to approximately 122 sq. m. interna…
$278,333
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Gewerbefläche 233 m² in Trikomo, Nordzypern
Gewerbefläche 233 m²
Trikomo, Nordzypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 233 m²
Etagenzahl 2
3+1 Duplex, Nettofläche: 128 m2, Gesamtverbrauch: 233 m2Balkon: 12 m2Dachterrasse: 85 m2Gesa…
Preis auf Anfrage
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