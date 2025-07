Wohnkomplex Casa del Mare Project

Luxus wie nie zuvor erleben

Sie werden in einem herrlichen Bereich mit seiner einfachen Transport durch seine Nähe zum Flughafen, seine perfekte Entfernung zu Kyrenia und Casa del Mare ist direkt neben dem Meer.

Hier geht es um das unvergessliche Erlebnis von Meer, Sonne, Sand, Urlaub und Lachen mit Blick auf das Mittelmeer.

Casa del Mare bietet einen Lebensstil, der einzigartig, exklusiv und freudig ist, wo jedes Detail sorgfältig für die ultimative Mediter-

Lösegeld Erfahrung. Das Leben hier ist die Verkörperung von Meer, Sand und Sonne, kombiniert mit Verfeinerung, eine Welt, in der der ultimative Komfort und Entspannung die Realität ist. Einfach genießen Sie das Leben in der Casa del Mare.

Esentepe, die mit seinen einzigartigen natürlichen Schönheiten, historischen Textur, Strände, Unterhaltungsmöglichkeiten und perfekter Lage hervorhebt,

ist eine herrliche mediterrane Stadt. Es ist auch die perfekte Wahl für diejenigen, die Schwimmen, Sonnenbaden und Wassersport mit seinem goldenen

Strände mit Blick auf die türkisfarbenen Gewässer des Mittelmeers. In den Restaurants und Cafés am Strand können Sie frische Meeresfrüchte probieren

und lokale Delikatessen sowie internationale Küche. Mit all diesen Merkmalen ist Esentepe nicht nur zum Leben geeignet, sondern auch für einen unvergesslichen Urlaub und bietet Aktivitäten für jedes Alter.

Auf der Suche nach einer luxuriösen mediterranen Reise, die der Inbegriff von Stil und Komfort ist? Casa del Mare bietet atemberaubende Ferienhäuser,

Studiowohnung, Studio Penthouse, 1+1 Poolhaus, 1+1 Penthouse, 1+1 Loft, 1+1 Loft Penthouse, 2+1 Loft Penthouse, 2+1 Loft Pool Haus,

Luxusvilla und Hotelzimmer - alle mit atemberaubendem Meerblick, die Ihren Atem weg nehmen. Ob Sie den perfekten Ort suchen

entspannen und entspannen oder sich in der ultimativen Luxus-Urlaubserfahrung entspannen möchten, ist Casa del Mare das perfekte Reiseziel. Mit Fokus

über die Bereitstellung der besten in komfortablen Wohnräumen und dem mediterranen Lebensstil, unser Projekt ist entworfen, um Ihnen unvergessliche Erinnerungen zu machen.