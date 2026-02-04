Wohnkomplex Bellapais Villas

  1. Realting.com
Kazafani, Nordzypern
von
$1,16M
MwSt.
BTC
13.8454449
ETH
725.6989627
USDT
1 150 820.1731187
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
12
ID: 33250
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 04.02.26

Standort

  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    Girne District
  • Stadt
    Girne Belediyesi
  • Dorf
    Kazafani

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    2

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Zusätzlich

  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Русский Русский

Bellapais Villas - exklusive Villen mit Panoramablick auf das Meer 🌊🏔️

Über die Bellapais Region 📍

Bellapais ist einer der renommiertesten und stimmungsvollsten Vororte von Kyrenia. Dies ist ein ruhiges und gemütliches Dorf auf einer Höhe am Fuße des Kyrenia-Gebirges, von wo aus wirklich luxuriöse Panoramablick auf das Mittelmeer geöffnet.

Die Region ist berühmt für die gut erhaltene Bellapais Abbey - ein herausragendes Denkmal der gotischen Architektur des XII. Jahrhunderts, die dem Ort einen besonderen historischen Charme verleiht.

Bellapais wird von wohlhabenden Zyprioten und Ausländern geschätzt für:

  • ruhige und private Atmosphäre 🌿

  • Busch

  • Nähe zur Stadt Kyrenia mit ausgebauter Infrastruktur

📌 Die Entfernung zum Zentrum von Kyrenia beträgt nur etwa 5 km, die Straße dauert 7-10 Minuten mit dem Auto.

Über das Projekt Bellapais Villas 🏡

Bellapais Villas ist ein Premium-Kammer-Projekt bestehend aus nur 8 exklusiven Villen in einem der besten Gegenden von Kyrenia.

🔹 0.3 km zu Bellapais Abbey
🔹 Panorama Meerblick von jeder Villa
🔹 Datenschutz, Status und hohes Investitionspotenzial

Arten von Villen ✨

Ein Typ - Exklusive Duplex Villas (5 Villen)

• Geschlossene Fläche: 435 m2
• Privater Infinity-Pool: 50 m2
• Grundstück: 700-1000 m2
• 🔧 Zusätzlich (optional):
Sauna, Innenpool, Kino, etc. - 85 m2

B Type - Exklusive Duplex Villas (3 Villen)

• Geschlossene Fläche: 295 m2
• Privater Infinity-Pool: 50 m2
• Grundstück: 720–900 m2

Infrastruktur und Einrichtungen 🏊‍♂️

• Private Infinity Pool 50 m2 in jeder Villa
• Geräumige Grundstücke
• Maximale Privatsphäre

Investitionsvorteile des Projekts 📈

• Erwartete Steigerung der Projektkosten – mindestens 25-30%
• Hohe Mieterträge
• Fähigkeit, jederzeit wiederverkaufen
• Management-Unternehmen (Langzeitmiete)

Zusätzliche Kosten 💼

• Transformer-Gebühr - £5.000
• MwSt. 5%
• Anmeldungsgebühr

Bellapais Villas – die Wahl für diejenigen, die schätzen 💎

✔ Standort
✔ Panorama
✔ Datenschutz
✔ Sicherheitsinvestitionen

📩 Kontaktieren Sie uns, um Pläne, aktuelle Preise und buchen Sie eine Villa in einem der schönsten Orte in Nordzypern.

Standort auf der Karte

Kazafani, Nordzypern

