Wohnkomplex Bellapais Villas

Bellapais Villas - exklusive Villen mit Panoramablick auf das Meer 🌊🏔️

Über die Bellapais Region 📍

Bellapais ist einer der renommiertesten und stimmungsvollsten Vororte von Kyrenia. Dies ist ein ruhiges und gemütliches Dorf auf einer Höhe am Fuße des Kyrenia-Gebirges, von wo aus wirklich luxuriöse Panoramablick auf das Mittelmeer geöffnet.

Die Region ist berühmt für die gut erhaltene Bellapais Abbey - ein herausragendes Denkmal der gotischen Architektur des XII. Jahrhunderts, die dem Ort einen besonderen historischen Charme verleiht.

Bellapais wird von wohlhabenden Zyprioten und Ausländern geschätzt für:

ruhige und private Atmosphäre 🌿

Busch

Nähe zur Stadt Kyrenia mit ausgebauter Infrastruktur

📌 Die Entfernung zum Zentrum von Kyrenia beträgt nur etwa 5 km, die Straße dauert 7-10 Minuten mit dem Auto.

Über das Projekt Bellapais Villas 🏡

Bellapais Villas ist ein Premium-Kammer-Projekt bestehend aus nur 8 exklusiven Villen in einem der besten Gegenden von Kyrenia.

🔹 0.3 km zu Bellapais Abbey

🔹 Panorama Meerblick von jeder Villa

🔹 Datenschutz, Status und hohes Investitionspotenzial

Arten von Villen ✨

Ein Typ - Exklusive Duplex Villas (5 Villen)

• Geschlossene Fläche: 435 m2

• Privater Infinity-Pool: 50 m2

• Grundstück: 700-1000 m2

• 🔧 Zusätzlich (optional):

Sauna, Innenpool, Kino, etc. - 85 m2

B Type - Exklusive Duplex Villas (3 Villen)

• Geschlossene Fläche: 295 m2

• Privater Infinity-Pool: 50 m2

• Grundstück: 720–900 m2

Infrastruktur und Einrichtungen 🏊‍♂️

• Private Infinity Pool 50 m2 in jeder Villa

• Geräumige Grundstücke

• Maximale Privatsphäre

Investitionsvorteile des Projekts 📈

• Erwartete Steigerung der Projektkosten – mindestens 25-30%

• Hohe Mieterträge

• Fähigkeit, jederzeit wiederverkaufen

• Management-Unternehmen (Langzeitmiete)

Zusätzliche Kosten 💼

• Transformer-Gebühr - £5.000

• MwSt. 5%

• Anmeldungsgebühr

Bellapais Villas – die Wahl für diejenigen, die schätzen 💎

✔ Standort

✔ Panorama

✔ Datenschutz

✔ Sicherheitsinvestitionen

📩 Kontaktieren Sie uns, um Pläne, aktuelle Preise und buchen Sie eine Villa in einem der schönsten Orte in Nordzypern.