Wohnkomplex Bellapais Villas

Bellapais Villas - exklusive Villen mit Panoramablick auf das Meer 🌊🏔️
Über die Bellapais Region 📍
Bellapais ist einer der renommiertesten und stimmungsvollsten Vororte von Kyrenia. Dies ist ein ruhiges und gemütliches Dorf auf einer Höhe am Fuße des Kyrenia-Gebirges, von wo aus wirklich luxuriöse Panoramablick auf das Mittelmeer geöffnet.
Die Region ist berühmt für die gut erhaltene Bellapais Abbey - ein herausragendes Denkmal der gotischen Architektur des XII. Jahrhunderts, die dem Ort einen besonderen historischen Charme verleiht.
Bellapais wird von wohlhabenden Zyprioten und Ausländern geschätzt für:
ruhige und private Atmosphäre 🌿
Busch
Nähe zur Stadt Kyrenia mit ausgebauter Infrastruktur
📌 Die Entfernung zum Zentrum von Kyrenia beträgt nur etwa 5 km, die Straße dauert 7-10 Minuten mit dem Auto.
Über das Projekt Bellapais Villas 🏡
Bellapais Villas ist ein Premium-Kammer-Projekt bestehend aus nur 8 exklusiven Villen in einem der besten Gegenden von Kyrenia.
🔹 0.3 km zu Bellapais Abbey
🔹 Panorama Meerblick von jeder Villa
🔹 Datenschutz, Status und hohes Investitionspotenzial
Arten von Villen ✨
Ein Typ - Exklusive Duplex Villas (5 Villen)
• Geschlossene Fläche: 435 m2
• Privater Infinity-Pool: 50 m2
• Grundstück: 700-1000 m2
• 🔧 Zusätzlich (optional):
Sauna, Innenpool, Kino, etc. - 85 m2
B Type - Exklusive Duplex Villas (3 Villen)
• Geschlossene Fläche: 295 m2
• Privater Infinity-Pool: 50 m2
• Grundstück: 720–900 m2
Infrastruktur und Einrichtungen 🏊♂️
• Private Infinity Pool 50 m2 in jeder Villa
• Geräumige Grundstücke
• Maximale Privatsphäre
Investitionsvorteile des Projekts 📈
• Erwartete Steigerung der Projektkosten – mindestens 25-30%
• Hohe Mieterträge
• Fähigkeit, jederzeit wiederverkaufen
• Management-Unternehmen (Langzeitmiete)
Zusätzliche Kosten 💼
• Transformer-Gebühr - £5.000
• MwSt. 5%
• Anmeldungsgebühr
Bellapais Villas – die Wahl für diejenigen, die schätzen 💎
✔ Standort
✔ Panorama
✔ Datenschutz
✔ Sicherheitsinvestitionen
📩 Kontaktieren Sie uns, um Pläne, aktuelle Preise und buchen Sie eine Villa in einem der schönsten Orte in Nordzypern.