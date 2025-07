Wohnkomplex Grand Sapphire Resort and Residences

Das größte Projekt von Nordzypern

Ein außergewöhnliches Projekt, das eine Residenz aus 1630 Wohnungen und ein ultra-luxuriöses Resort Hotel in Iskele Long Beach, einer der schönsten Küsten des Mittelmeers, beherbergt. Das Grand Sapphire Resort and Residences, das größte und speziellste Lebensprojekt in Nordzypern, besteht aus 3 Hochhäusern mit 27, 29 und 31 Etagen, 7 Kurzbauten mit 5 Etagen und einem Hotelgebäude. Das Projekt bietet reiche Wohnräume, die für verschiedene Lebensstile geeignet sind, Studios, Apartments mit 1, 2, 3, 4 Zimmern und Duplex-Residenz mit 3, 4 Zimmern.

7 Sterne Privilegien

Jedes Detail in Grand Sapphire wurde entworfen, um am besten geeignet für 7-Sterne-Leben. Ihr 7-Sterne-Erlebnis, beginnend mit allen Designs von 1630 Wohnungen, wird mit dem perfekten Residenzleben verschmelzen; Sie werden Ihr Leben mit Resort-Services krönen. Grand Sapphire ist für jedes Alter mit seinen Restaurants, Fitnessstudios, 10000 m2 Poolbereich, 60000 m2 Grünfläche, Bio-Garten, Dach-Bar und Pool-Bar, Aktivitäten und Kids Club geeignet.

Miet- und Investitionswert

Iskele Gebiet ist zu einem der beliebtesten Reiseziele in Nordzypern für Wohn- und Immobilieninvestitionen geworden, mit Investitionen, die jeden Tag und schweren inländischen und ausländischen Touristenverkehr weiter zu erhöhen. Mit den Vorteilen der steigenden Nachfrage nach Wohnungen, vor allem um Long Beach, erhalten Sie das maximale Mieteinkommen auf Ihrer Immobilieninvestition dank der 7-Sterne-Leben von Grand Sapphire.