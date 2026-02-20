Wohnkomplex Los Angeles

  1. Realting.com
Kazivera, Nordzypern
von
$99,078
MwSt.
ID: 33369
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    Lefke District
  • Stadt
    Lefke Belediyesi
  • Dorf
    Kazivera

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    15

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Los Angeles — Seafront Leben im Golf von Morphou 🌊☀️✨

Los Angeles ist ein neuer Großraum-Resort-Komplex direkt am Meer im Golf von Morphou, in der ruhigen Gegend von Gaziveren, Nordzypern.

Diese sparsam besiedelte und umweltgerechte Lage zieht Käufer an, die Natur, Privatsphäre und Komfort am Meer schätzen 🌴
Der Komplex ist nur wenige Gehminuten vom Sandstrand und dem Stadtzentrum von Gaziveren entfernt.

---

📐 Allgemeine Informationen

• Gesamtbaufläche — 6,895 m2
• 1 Wohnblock
• 268 Wohnungen

Gaziveren ist als "Citrus Capital" bekannt 🍊 von Zypern und beherbergt berühmte orange Festivals.
Das Gebiet entwickelt sich rasant mit der Erweiterung der Infrastruktur und den immer noch bezahlbaren Immobilienpreisen – und schafft ein starkes Investitionspotenzial 📈

---

📍 Entfernungen

• Girne — 47 km
• Lefkoşa — 53 km
Iskele — 117 km

---

🌴 Komplexe Infrastruktur

Los Angeles bietet einen vollen Urlaubsstil:

🏊 Freibäder
🏊‍♂️ Innen beheizter Pool
🎢 Wasserpark
🏋️ Fitnesscenter
🧖 Sauna / Hammam
🎠 Kinderspielplatz
🚗 Geschlossene Parkplätze
🚖 Taxi- und Transferleistungen
🏖 Ausgestattete private Strandstreifen

---

✨ Einzigartige Eigenschaften

🌅 Dachterrasse Infinity Pool mit Panoramablick auf das Mittelmeer
🍽 Restaurant im 11. Stock
🌿 Cascading Terrassen ab dem 5. Stock
🌺 Erdgeschosswohnungen mit 10 qm privatem Garten
💦 Jacuzzi auf Terrassen

Eine wahre Urlaubsatmosphäre ganzjährig ☀️🌊

---

🏠 Wohnungstypen

Studio (1+0)

Gesamtfläche — 33 qm
Wohnfläche — 30.40 m2
Balkon — 2,80 m2

1+1

Gesamtfläche — 50 qm
Wohnfläche — 45 qm
Balkon — 5 qm

2+1

Gesamtfläche — 87 qm
Wohnfläche — 78 qm
Balkone — 5,59 m2 & 3,20 m2

---

Los Angeles verbindet Wohnen am Strand, moderne Architektur und starkes Investitionspotenzial 💎
Perfekt sowohl für dauerhaftes Wohn- als auch Mieteinkommen.

Standort auf der Karte

Kazivera, Nordzypern

