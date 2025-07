Wohnkomplex Phuket Health Wellness Resort

Willkommen in einem luxuriösen privaten Gesundheitskomplex in Tatlis, einer der malerischsten Gegenden Nordzyperns. Dieses Projekt lädt Sie zu einer Welt von Komfort, Naturschönheiten und gehobenen Annehmlichkeiten, wo Sie unglaubliche Aussicht auf die Berge, das Mittelmeer und malerische Insellandschaften das ganze Jahr über genießen können.

Das LCD bietet Studio-Apartments mit eigenem Garten und Studio-Teppichen, Ein-Zimmer-Wohnungen und Zwei-Zimmer-Wohnungen mit zwei Ebenen und ein-Ebene. Im schönen und ausgestatteten Gebiet der Wohnanlage werden Sie Ihren Tag mit verschiedenen Aktivitäten bereichern und die Natur genießen.

Der Komplex wird moderne medizinische Kliniken, wo Sie qualifizierte Hilfe und Pflege für Ihre Gesundheit erhalten. Für Fans von Yoga und Meditation werden spezielle Räume für das Eintauchen in Frieden und Harmonie geschaffen. Auch der Komplex wird ein moderner Fitnessraum mit professioneller Ausrüstung, um Ihre körperliche Form zu erhalten. Entspannen Sie sich und wiederherstellen Sie Ihren Körper in eine Hammam und Sauna, die Ihnen helfen, Stress und Müdigkeit loszuwerden. Genießen Sie entspannende Behandlungen im Innenpool und besuchen Sie das Schönheitszentrum, um die Haut und die Haarpflege zu verwöhnen. Der Komplex bietet spezielle Wege zum Laufen, Wandern und Radfahren, so dass Sie einen aktiven Lebensstil und umliegende Schönheit genießen können.

Zahlungsplan: 35% Anzahlung, Zahlungsbilanz bis März 2027. Das Projekt bietet Investitionsmöglichkeiten wie Weiterverkauf und Vermietung.

WICHTIG: Momentan gibt es eine Sommerförderung und Preise beginnen von 135.000 englischen Pfund Sterling. Diese Aktion ist zeitlich begrenzt!

-25 Minuten bis 5* Hotels

-45 Minuten vom Zentrum von Kyrenia

-60 Minuten zum Flughafen Ercan

Verpassen Sie nicht die Möglichkeit, ein Besitzer in diesem unglaublichen Komplex zu werden, wo Luxus und Komfort mit herrlichen Aussichten und Annehmlichkeiten kombiniert werden. Kontaktieren Sie uns für eine kostenlose Beratung und eine Auswahl der besten Investitionsprojekte in Nordzypern!