  1. Realting.com
  2. Nordzypern
  3. Catalkoy Esentepe Belediyesi
  4. Wohnkomplex Ultramarine Nuance

Wohnkomplex Ultramarine Nuance

Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$140,864
BTC
1.6755466
ETH
87.8225620
USDT
139 269.8367188
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
24
Eine Anfrage hinterlassen
Kontakte zeigen
ID: 32596
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 08.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    Girne District
  • Stadt
    Catalkoy Esentepe Belediyesi
  • Dorf
    Agios Amvrosios

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2025
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    2

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Standort auf der Karte

Agios Amvrosios, Nordzypern

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Elysium 2
Spathariko, Nordzypern
von
$183,648
Wohnanlage Furnished studio in the Royal Sun complex.
Trikomo, Nordzypern
von
$70,101
Wohnviertel Terra Life
Perivolia tou Trikomou, Nordzypern
von
$120,321
Wohnviertel Aelita
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$278,638
Wohnviertel La Palazzo
Patriki, Nordzypern
von
$278,638
Sie sehen gerade
Wohnkomplex Ultramarine Nuance
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$140,864
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen Kontakte zeigen
Andere Komplexe
Wohnviertel Aqua Blue
Wohnviertel Aqua Blue
Wohnviertel Aqua Blue
Wohnviertel Aqua Blue
Wohnviertel Aqua Blue
Wohnviertel Aqua Blue
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$252,041
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Ozaköy
Wohnviertel Ozaköy
Wohnviertel Ozaköy
Wohnviertel Ozaköy
Wohnviertel Ozaköy
Wohnviertel Ozaköy
Kazafani, Nordzypern
von
$619,337
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage HABITAT flagmanskij proekt v rajone Esentepe ot zastrojsika Evergreen
Wohnanlage HABITAT flagmanskij proekt v rajone Esentepe ot zastrojsika Evergreen
Wohnanlage HABITAT flagmanskij proekt v rajone Esentepe ot zastrojsika Evergreen
Wohnanlage HABITAT flagmanskij proekt v rajone Esentepe ot zastrojsika Evergreen
Wohnanlage HABITAT flagmanskij proekt v rajone Esentepe ot zastrojsika Evergreen
Alle anzeigen Wohnanlage HABITAT flagmanskij proekt v rajone Esentepe ot zastrojsika Evergreen
Wohnanlage HABITAT flagmanskij proekt v rajone Esentepe ot zastrojsika Evergreen
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$136,469
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
HABITAT – das Flagship-Projekt im Bereich Esentepe vom Entwickler EvergreenHABITAT ist ein groß angelegtes Wohn- und Infrastrukturprojekt im Stadtteil Tatlisu (Esentepe), in einer malerischen Gegend mit Panoramablick auf das Mittelmeer und die Berglandschaft. Die Gesamtfläche des Grundstücks…
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen