Wohnanlage Carob Hill Tatlısu
Akanthou, Nordzypern
von
$146,156
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Nur 40 Minuten von Girne entfernt liegt Tatlısu zwischen dem Beşparmak-Gebirge und der Mittelmeerküste. Mit seiner unberührten natürlichen Schönheit fasziniert die Region Tatlısu sowohl ihre Besucher als auch ihre Bewohner. Für ein ruhiges Leben sind Sie hier richtig, weil Tatlısu Teil der C…
Bauherr
Tunalı İnşaat
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Aloha Beach Resort
Akanthou, Nordzypern
von
$290,008
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Der Komplex befindet sich auf 80 Hektar Land in der malerischen Gegend von TATLISU an der ersten Küste. 800 Meter entfernt befindet sich der HAWAII HOMES-Komplex, und 6,5 km, auf der anderen Seite, der BAHAMAS HOMES-Komplex, Zugang zu dem ist kostenlos für Bewohner des Aloha Beach Resort.Das…
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Hillside
Akanthou, Nordzypern
von
$151,576
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
HILLSIDE ist ein Club Wohnanlage mit umfangreicher Infrastruktur, sowohl Unterhaltung als auch technisch wichtige Einrichtungen. Der Komplex befindet sich 500 Meter vom Meer in der malerischen Gegend von TATLISU mit herrlichem Blick auf das Meer und die Berge.Tatlisu ist ein charmantes Dorf …
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Habitat
Akanthou, Nordzypern
von
$156,091
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Fläche 49–100 m²
4 Immobilienobjekte 4
Die Fläche des Komplexes beträgt 220.000 m2, davon 35 % im Bau.Der Komplex liegt zwischen dem Meer im Norden und den Bergen im Süden. Schöne Aussicht!🌊🏡⛰️Alle nahe gelegenen Infrastrukturen sind verfügbar:SchuleKrankenhaus,SupermarktBauernhof Basar,Banken,Schönheitssalon,KaffeehausBarber-Sho…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
49.0 – 96.0
153,919 – 208,819
Wohnung 2 zimmer
100.0
336,025
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Hawaii Homes
Akanthou, Nordzypern
von
$225,448
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Hawaii homes ist eines der größten Wohnprojekt am Meer mit Studios, 1+1, 2+1 Loft Penthäusern und 3 Schlafzimmer Luxusvillen mit einer Gesamteinheit von 500. Das an der Küste von tatlisu gelegene Projekt verfügt über künstliche Flüsse, Seen und Inseln, die sich über den Standort verteilen, m…
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Velikolepnyy kompleks v 200 metrah ot morya
Akanthou, Nordzypern
von
$98,940
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Fläche 41–127 m²
2 Immobilienobjekte 2
Der Komplex liegt nur 200 m vom gut ausgestatteten Strand entfernt und bietet einen atemberaubenden Blick auf das Mittelmeer und die Berge. Die Gesamtfläche des Projekts beträgt 133.800 m2. Der Komplex bietet verschiedene Optionen für Immobilienlayouts und Typologien, von kleinen Studi…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
41.0
108,995
Stadthaus
127.0
301,579
Immobilienagentur
Just Prime Homes
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage La Casalia
Akanthou, Nordzypern
von
$206,600
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Aquamarine Nuance
Akanthou, Nordzypern
von
$135,104
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Aquamarine Nuance bietet ein luxuriöses und atemberaubendes Leben.Im besten Küstengebiet gelegen, bietet der Komplex einen atemberaubenden Blick auf das kristallklare Wasser des Meeres, wodurch eine ruhige und ruhige Atmosphäre für seine Bewohner.Aquamarine Nuance bietet eine Reihe von Anneh…
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Caesar Breeze
Akanthou, Nordzypern
von
$156,678
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Caesar Breeze ist ein moderner Wohnkomplex, der von der Afik Group entworfen und entworfen wurde und Apartments, Quats und Villen bietet.Der Komplex liegt nur 200 Meter von einem gut ausgestatteten Strand entfernt, umgeben von atemberaubender Aussicht auf das Mittelmeer und die Berge, ist Ca…
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Carob Hill
Akanthou, Nordzypern
von
$202,220
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Carob Hill lädt Sie zu einer unglaublich schönen Lage mit seinen stilvoll eingerichteten Residenzen, die eine komfortable Unterkunft und einzigartige Aussicht auf die Natur bieten, sowie Annehmlichkeiten wie zwei Swimmingpools und ein Fitnessstudio.Dieses stilvolle Projekt mit Blick auf das …
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Two-bedroom apartment in the Sea Terra complex near the sea.
Akanthou, Nordzypern
von
$115,019
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Dreizimmerwohnung 71.4 m2 5 Minuten vom Meer entfernt. Prestigious Wohnanlage auf einem Hügel in einem geschützten Bereich mit einem einzigartigen Blick auf das Mittelmeer.Die Apartments befinden sich speziell für die Privatsphäre und einen offenen Blick auf die Natur.Alle Wohnungen sind auf…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage K ISLANDS butik-proekt premialnogo klassa
Akanthou, Nordzypern
von
$270,652
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
🌿 K ISLANDS – Symbol für Luxus und Exklusivität in Nordzypern 🌿Den mediterranen Traum verwirklichenK ISLANDS ist ein einzigartiges Premium-Boutique-Projekt auf der ersten Linie des Mittelmeers. Es ist ein Paradies, wo Architektur, Natur und Komfort in perfekter Harmonie verschmelzen.Es gibt …
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Phuket Health Wellness Resort
Akanthou, Nordzypern
von
$182,352
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Willkommen in einem luxuriösen privaten Gesundheitskomplex in Tatlis, einer der malerischsten Gegenden Nordzyperns. Dieses Projekt lädt Sie zu einer Welt von Komfort, Naturschönheiten und gehobenen Annehmlichkeiten, wo Sie unglaubliche Aussicht auf die Berge, das Mittelmeer und malerische In…
Immobilienagentur
North Symbol
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage K Islands
Akanthou, Nordzypern
von
$266,133
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Das einzigartige Konzept von K ISLANDS wurde von einem Lebensstil auf einer tropischen Insel inspiriert. Es achtet auf jedes Detail, um Ihnen den perfekten Wohnraum in Nordzypern – die Perle des Mittelmeers zu bieten. Das neue Konzeptprojekt „K ISLANDS“ in Tatlis verspricht einen angenehmen …
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Eine Anfrage stellen
Akanthou, Nordzypern
von
$153,781
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Fläche 120 m²
1 Immobilienobjekt 1
Sea Terra ist ein Komplex von Wohnungen in der malerischen Tatlisu Gegend von Nordzypern. Der Komplex bietet den Bewohnern komfortable Lebensbedingungen und direkten Zugang zum Meer, was es sowohl für Erholung und dauerhafte Residenz attraktiv macht.Ort:Tatlisu, Nordzypern: Eine ruhige und r…
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Akanthou, Nordzypern
von
$246,975
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Akanthou, Nordzypern
von
$237,096
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Akanthou, Nordzypern
von
$188,081
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Akanthou, Nordzypern
von
$265,973
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Akanthou, Nordzypern
von
$183,585
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Akanthou, Nordzypern
von
$168,450
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Akanthou, Nordzypern
von
$468,556
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Akanthou, Nordzypern
von
$265,973
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Akanthou, Nordzypern
von
$150,718
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Akanthou, Nordzypern
von
$319,801
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Akanthou, Nordzypern
von
$200,113
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Akanthou, Nordzypern
von
$145,399
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Akanthou, Nordzypern
von
$173,136
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Akanthou, Nordzypern
von
$949,903
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Akanthou, Nordzypern
von
$1,08M
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Akanthou, Nordzypern
von
$481,221
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
