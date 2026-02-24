Wohnkomplex Courtyard

Hof — A abgeschlossen Resort-Style-Komplex in Long Beach 🌴🌊
Courtyard ist ein fertiger Wohnkomplex in der sehr wünschenswerten Region Long Beach, nur 5 Gehminuten von der sandigen Küste entfernt 🏖✨
Es kombiniert bequemes Wohnen, grüne Landschaften und komplette Resort-Infrastruktur an einem Ort.
---
📍 Über das Projekt
🏢 9 Blöcke
🏠 400 Ferienwohnungen
🌿 8.000 m2 Grünfläche
🏊 80 m2 Freibad
Entwickelt als komplette Lifestyle-Community ist alles, was Sie brauchen, innerhalb des Komplexes verfügbar.
---
🌟 Ausstattung & Ausstattung
🏊 Frei- und Innenpools
💦 Kinderbecken & Aquapark
🍽 Café & Restaurant
🏋️ Fitnesscenter
🧖 Sauna und Jacuzzi
💆 Schönheitssalon
🎳 Bowling
🎱 Billard
🎮 Arcade Spiele
♟ Chess Club
🎠 Kinderpark
🛒 Supermarkt
🛎 Empfang
🧹 Reinigung und Wartung
👶 Kids Club und Mini Club machen das Projekt besonders attraktiv für Familien.
---
🏡 Wohnungstypen
• Studio-Apartments
• 1+1
• 2+1
• 3+1
Moderne Layouts, komfortable Räume und eine wahre Urlaubsatmosphäre das ganze Jahr über ☀️🌊
Courtyard ist perfekt für dauerhaftes Wohnen, Urlaub oder Investitionen in einem der beliebtesten Küstengebiete 🌿✨