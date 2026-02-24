  1. Realting.com
Wohnkomplex Courtyard

Trikomo, Nordzypern
von
$175,431
3
ID: 33929
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 24.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    İskele District
  • Stadt
    Iskele Belediyesi
  • Stadt
    Trikomo

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    5

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Hof — A abgeschlossen Resort-Style-Komplex in Long Beach 🌴🌊

Courtyard ist ein fertiger Wohnkomplex in der sehr wünschenswerten Region Long Beach, nur 5 Gehminuten von der sandigen Küste entfernt 🏖✨

Es kombiniert bequemes Wohnen, grüne Landschaften und komplette Resort-Infrastruktur an einem Ort.

---

📍 Über das Projekt

🏢 9 Blöcke
🏠 400 Ferienwohnungen
🌿 8.000 m2 Grünfläche
🏊 80 m2 Freibad

Entwickelt als komplette Lifestyle-Community ist alles, was Sie brauchen, innerhalb des Komplexes verfügbar.

---

🌟 Ausstattung & Ausstattung

🏊 Frei- und Innenpools
💦 Kinderbecken & Aquapark
🍽 Café & Restaurant
🏋️ Fitnesscenter
🧖 Sauna und Jacuzzi
💆 Schönheitssalon
🎳 Bowling
🎱 Billard
🎮 Arcade Spiele
♟ Chess Club
🎠 Kinderpark
🛒 Supermarkt
🛎 Empfang
🧹 Reinigung und Wartung

👶 Kids Club und Mini Club machen das Projekt besonders attraktiv für Familien.

---

🏡 Wohnungstypen

• Studio-Apartments
• 1+1
• 2+1
• 3+1

Moderne Layouts, komfortable Räume und eine wahre Urlaubsatmosphäre das ganze Jahr über ☀️🌊

Courtyard ist perfekt für dauerhaftes Wohnen, Urlaub oder Investitionen in einem der beliebtesten Küstengebiete 🌿✨

Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
