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Studio-Wohnungen in Nordzypern

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7
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Iskele Belediyesi
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Trikomo
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Aktivitäten in der Nähe von Royal Sun Residence 🌊☀️Ein gemütliches Studio-Apartment steht zu…
$75,662
MwSt.
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Stockwerk 1
Cozy Pool-View Studio im Caesar Resort IV 🌴✨Ein helles und gemütliches Studio-Apartment steh…
$67,556
MwSt.
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Studio 1 zimmer in Iskele Belediyesi, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Iskele Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Stockwerk 8
Luxus-Wohnung an der MittelmeerküsteLage – Nordzypern – Iskele – Long BeachStudio von 41 m2,…
$72,635
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Studio 1 zimmer in Iskele Belediyesi, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Iskele Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Stockwerk 2
Ferienwohnungen in Nord Zypern: Ihr profitables Vermögen am Meer!Urgenter Verkauf. Transfer.…
$70,000
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 1/5
Möblierte Studio in Courtyard | Long Beach 🌊Eine stilvolle Studio-Wohnung ist in der Wohnanl…
$137,276
MwSt.
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Stockwerk 1
Cozy Studio Apartment with Balcony in Caesar Resort III 🌴☀️ A bright and fully furnished …
$72,598
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TekceTekce
Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Stockwerk 5/11
Neue Studio-Wohnung im Caesar Resort 6, Nordzypern Zum Verkauf steht ein neues Studio-Apa…
$60,260
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Nordzypern & Georgien Etazhi
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Studio 1 zimmer in Agios Amvrosios, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Agios Amvrosios, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Stockwerk 1/2
Habitat — harmony of nature and modern comfort🌿 Studio for sale
$154,146
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Stockwerk 5/17
Studio Apartment mit Meerblick in Riverside Life, Long Beach 🌅Ein Studio-Apartment mit herrl…
$101,708
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Etagenzahl 14
Erdgeschoss-Studio in Royal Life Residence — Long Beach 🌊☀️Eine helle Studio-Wohnung zum Ver…
$73,583
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Stockwerk 11/13
Helles Studio im 11. Stock — Edelweiss, Long Beach 🌊🌴Eine gemütliche und helle Studiowohnung…
$82,414
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Stockwerk 1
Studio mit separatem Schlafbereich — Caesar Resort VI, Long Beach 🌊🏖Ein gemütliches Studio m…
$77,811
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Studio 2 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 2 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
FOUR SEASONS LIFE III Nordzypern Iskele Bogaz Exklusives Strandresort mit direktem Meerz…
$221,430
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ISB Global Immobilien
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Es ist möglich, die Wohnung zu sehen, die Sie online interessiert sind und es remote kaufen!…
$70,101
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 2/12
Studio-Wohnung im Komplex Panorama, Long BeachSchritt für Schritt Zugänglichkeit zu Infrastr…
$162,878
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Studio 1 zimmer in Monarga, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Monarga, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 11/13
Studio in der Abelia Residence, Iskele, Nordzypern — erste Strandlinie Studio im 11. Stoc…
$77,668
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Nordzypern & Georgien Etazhi
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Studio 1 zimmer in Agios Amvrosios, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Agios Amvrosios, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Möbliertes Studio 45 m2 mit einer Terrasse im Cove Garden Village Komplex.Das Interieur der …
$158,965
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Möbliertes Studio 48,8 m2 mit einem Designpaket des Entwicklers im Court Yard-Komplex.Das St…
$176,478
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 2
Studio-Wohnung im Komplex „Poseidon“ zu verkaufen! Die Wohnung eignet sich ideal sowohl f…
$66,955
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Nordzypern & Georgien Etazhi
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
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Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Es ist möglich, die Wohnung zu sehen, die Sie online interessiert sind und es remote kaufen!…
$76,841
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Gemütliches Studio im Erdgeschoss im Caesar Resort I 🌴☀️Zum Verkauf ein helles und gemütlich…
$98,334
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 5/14
Studio mit Meerblick auf der 5. Etage — Royal Life Residence, Long Beach 🌊🌅Eine helle und ge…
$81,791
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Studio 1 zimmer in Nordzypern
Studio 1 zimmer
Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
‼️ Studio zum Spitzenpreis ‼️ Im ROYAL LIFE RESIDENCE – Long Beach, Nordzypern 🏢 Großa…
$52,077
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 2
Cozy Studio Nur 5 Minuten vom Long Beach 🌴🌊Wohnung zum Verkauf in der komplett fertiggestell…
$72,105
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 6
Helles Studio mit Balkon — Caesar Resort III, Long Beach 🌊🏖Ein helles Studio-Apartment in Ca…
$65,397
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 1
Möblierte Studio in Royal Sun Elite Residence, Long Beach 🌊Eine gemütliche Studio-Wohnung is…
$85,549
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Studio in Lefkoniko, Nordzypern
Studio
Lefkoniko, Nordzypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 3/12
Neues Projekt in Nordzypern in der gemütlichen und friedlichen Stadt Gechitkale. Dieser Bere…
$75,640
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Land of Dreams Gallery
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Studio 1 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 6/12
Designer-Studio 0+1 im Caesar Resort & SPA, Long Beach Stilvolles, modernes Studio mit Pr…
$64,442
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Nordzypern & Georgien Etazhi
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Studio 1 zimmer in Monarga, Nordzypern
Studio 1 zimmer
Monarga, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 12/12
Studio in Abelia Residenz im 12. Stock, MeerblickVoll möblierte, kostenpflichtige Steuern2.0…
$104,385
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Studio in Gastria, Nordzypern
Studio
Gastria, Nordzypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
Stockwerk 4/11
Panorama Studio zum Verkauf in Caesar BluHauptvorteile:Atemberaubendes Mittelmeer Meerblick!…
$85,370
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