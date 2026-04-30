Wohnkomplex Edelweiss Holiday Residence

Edelweiss Holiday Residence — Resort-Style Living in Iskele 🌴🌊
Edelweiss Urlaub Residence ist eine moderne Wohnanlage, die zeitgenössische Architektur, hochwertige Konstruktion und Resort-Stil Wohnen kombiniert.
Das Projekt ist vollständig abgeschlossen und bietet ein ideales Umfeld für Wohnen, Urlaub und Investitionen.
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🏡 Über das Projekt
Die Entwicklung besteht aus 5 Wohnblöcken, entworfen, um zu maximieren:
🌿 natürliches Licht und Lüftung
🏡 Funktionslayouts
🌅 geräumige Balkone mit herrlichem Blick
Alle Apartments verfügen über hochwertige Materialien und moderne Bautechnologien für Haltbarkeit und Energieeffizienz.
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🏘 Immobilienarten
• Studios (1+0)
• 1-Zimmer-Wohnungen (1+1)
• 2-Zimmer-Wohnungen (2+1)
📐 Größen von 52 bis 136 qm
Jede Einheit umfasst große Balkone und gut gestaltete Innenräume.
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🌴 Ausstattung & Ausstattung
Edelweiss bietet eine komplette Infrastruktur im Resort-Stil:
🏊 Pools (~6.000 qm insgesamt)
🏝 Erholung
🎢 Kinderbecken & Aquapark
🏋️ voll ausgestattetes Fitnessstudio
🧖 SPA, Hammam & Sauna
🌿 Landschaftsgärten & Wanderwege
👶 Spielplätze & Mini Zoo
🏫 Kindergarten
🍽 Restaurants und Bars
🍷 Gassabo Steakhouse
🍸 Sherlock Pub & Pool Bar
🛒 Supermarkt und Einzelhandel
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🛎 Dienstleistungen
✔ 24/7 Rezeption
✔ Sicherheit & CCTV
✔ Dienstleistungen im Haushalt
✔ Shuttle zum Long Beach
✔ Taxi- und Mietservice
🚗 Innen- und Außenparkplätze
Der Komplex arbeitet in einem Residence + Hotelkonzept.
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🏗 Bauqualität
• Stahlbeton Stiftung
• fortschrittliche Isolationssysteme
• hochwertige Materialien
Gewährleistung der Haltbarkeit und der modernen Standards.
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📍 Lage — Yeni Iskele
Gelegen in einer der vielversprechendsten Regionen Nordzyperns:
🏖 Minuten von Long Beach
🏛 in der Nähe von Salamis, St. Barnabas Kloster & Schloss Kantara
Von Forbes als Top-Investitionsfläche anerkannt.
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🌟 Projekt Höhepunkte
✔ abgeschlossene Entwicklung
✔ volle Infrastruktur
✔ starkes Mietpotenzial
✔ Resort Lifestyle ganzjährig
✔ bester Küstenort
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Edelweiss Urlaub Residence bietet eine perfekte Mischung aus Komfort, Natur und mediterranen Resort leben. 🌊✨