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Wohnkomplex Edelweiss Holiday Residence

Trikomo, Nordzypern
von
$129,053
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ID: 35322
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 22.04.26

Standort

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  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    İskele District
  • Stadt
    Iskele Belediyesi
  • Stadt
    Trikomo

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    13

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

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Edelweiss Holiday Residence — Resort-Style Living in Iskele 🌴🌊

Edelweiss Urlaub Residence ist eine moderne Wohnanlage, die zeitgenössische Architektur, hochwertige Konstruktion und Resort-Stil Wohnen kombiniert.

Das Projekt ist vollständig abgeschlossen und bietet ein ideales Umfeld für Wohnen, Urlaub und Investitionen.

---

🏡 Über das Projekt

Die Entwicklung besteht aus 5 Wohnblöcken, entworfen, um zu maximieren:

🌿 natürliches Licht und Lüftung
🏡 Funktionslayouts
🌅 geräumige Balkone mit herrlichem Blick

Alle Apartments verfügen über hochwertige Materialien und moderne Bautechnologien für Haltbarkeit und Energieeffizienz.

---

🏘 Immobilienarten

• Studios (1+0)
• 1-Zimmer-Wohnungen (1+1)
• 2-Zimmer-Wohnungen (2+1)

📐 Größen von 52 bis 136 qm

Jede Einheit umfasst große Balkone und gut gestaltete Innenräume.

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🌴 Ausstattung & Ausstattung

Edelweiss bietet eine komplette Infrastruktur im Resort-Stil:

🏊 Pools (~6.000 qm insgesamt)
🏝 Erholung
🎢 Kinderbecken & Aquapark

🏋️ voll ausgestattetes Fitnessstudio
🧖 SPA, Hammam & Sauna
🌿 Landschaftsgärten & Wanderwege

👶 Spielplätze & Mini Zoo
🏫 Kindergarten

🍽 Restaurants und Bars
🍷 Gassabo Steakhouse
🍸 Sherlock Pub & Pool Bar

🛒 Supermarkt und Einzelhandel

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🛎 Dienstleistungen

✔ 24/7 Rezeption
✔ Sicherheit & CCTV
✔ Dienstleistungen im Haushalt
✔ Shuttle zum Long Beach
✔ Taxi- und Mietservice

🚗 Innen- und Außenparkplätze

Der Komplex arbeitet in einem Residence + Hotelkonzept.

---

🏗 Bauqualität

• Stahlbeton Stiftung
• fortschrittliche Isolationssysteme
• hochwertige Materialien

Gewährleistung der Haltbarkeit und der modernen Standards.

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📍 Lage — Yeni Iskele

Gelegen in einer der vielversprechendsten Regionen Nordzyperns:

🏖 Minuten von Long Beach
🏛 in der Nähe von Salamis, St. Barnabas Kloster & Schloss Kantara

Von Forbes als Top-Investitionsfläche anerkannt.

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🌟 Projekt Höhepunkte

✔ abgeschlossene Entwicklung
✔ volle Infrastruktur
✔ starkes Mietpotenzial
✔ Resort Lifestyle ganzjährig
✔ bester Küstenort

---

Edelweiss Urlaub Residence bietet eine perfekte Mischung aus Komfort, Natur und mediterranen Resort leben. 🌊✨

Immobilien in dem Komplex
Typ
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Immobilienpreis, USD
Wohnungen Studio
Fläche, m² 57.0
Preis pro m², USD 1,446
Wohnungspreis, USD 82,252

Standort auf der Karte

Trikomo, Nordzypern

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