Wohnkomplex Edelweiss Holiday Residence

Edelweiss Holiday Residence — Resort-Style Living in Iskele 🌴🌊

Edelweiss Urlaub Residence ist eine moderne Wohnanlage, die zeitgenössische Architektur, hochwertige Konstruktion und Resort-Stil Wohnen kombiniert.

Das Projekt ist vollständig abgeschlossen und bietet ein ideales Umfeld für Wohnen, Urlaub und Investitionen.

---

🏡 Über das Projekt

Die Entwicklung besteht aus 5 Wohnblöcken, entworfen, um zu maximieren:

🌿 natürliches Licht und Lüftung

🏡 Funktionslayouts

🌅 geräumige Balkone mit herrlichem Blick

Alle Apartments verfügen über hochwertige Materialien und moderne Bautechnologien für Haltbarkeit und Energieeffizienz.

---

🏘 Immobilienarten

• Studios (1+0)

• 1-Zimmer-Wohnungen (1+1)

• 2-Zimmer-Wohnungen (2+1)

📐 Größen von 52 bis 136 qm

Jede Einheit umfasst große Balkone und gut gestaltete Innenräume.

---

🌴 Ausstattung & Ausstattung

Edelweiss bietet eine komplette Infrastruktur im Resort-Stil:

🏊 Pools (~6.000 qm insgesamt)

🏝 Erholung

🎢 Kinderbecken & Aquapark

🏋️ voll ausgestattetes Fitnessstudio

🧖 SPA, Hammam & Sauna

🌿 Landschaftsgärten & Wanderwege

👶 Spielplätze & Mini Zoo

🏫 Kindergarten

🍽 Restaurants und Bars

🍷 Gassabo Steakhouse

🍸 Sherlock Pub & Pool Bar

🛒 Supermarkt und Einzelhandel

---

🛎 Dienstleistungen

✔ 24/7 Rezeption

✔ Sicherheit & CCTV

✔ Dienstleistungen im Haushalt

✔ Shuttle zum Long Beach

✔ Taxi- und Mietservice

🚗 Innen- und Außenparkplätze

Der Komplex arbeitet in einem Residence + Hotelkonzept.

---

🏗 Bauqualität

• Stahlbeton Stiftung

• fortschrittliche Isolationssysteme

• hochwertige Materialien

Gewährleistung der Haltbarkeit und der modernen Standards.

---

📍 Lage — Yeni Iskele

Gelegen in einer der vielversprechendsten Regionen Nordzyperns:

🏖 Minuten von Long Beach

🏛 in der Nähe von Salamis, St. Barnabas Kloster & Schloss Kantara

Von Forbes als Top-Investitionsfläche anerkannt.

---

🌟 Projekt Höhepunkte

✔ abgeschlossene Entwicklung

✔ volle Infrastruktur

✔ starkes Mietpotenzial

✔ Resort Lifestyle ganzjährig

✔ bester Küstenort

---

Edelweiss Urlaub Residence bietet eine perfekte Mischung aus Komfort, Natur und mediterranen Resort leben. 🌊✨