Wohnkomplex Riverside Life

Trikomo, Nordzypern
von
$123,972
MwSt.
BTC
1.4746250
ETH
77.2914007
USDT
122 569.4229543
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
23
ID: 34009
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 04.03.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    İskele District
  • Stadt
    Iskele Belediyesi
  • Stadt
    Trikomo

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    17

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Русский Русский

Riverside Life | Long Beach, Iskele 🌴

Mediterranes Wohnen am Strand

Riverside Life ist ein moderner Wohnkomplex im beliebten Long Beach Gebiet von Iskele, nur wenige Gehminuten von der berühmten sandigen Mittelmeerküste entfernt.

Das Projekt liegt günstig gegenüber dem Caesar Resort, umgeben von Restaurants, Geschäften und alltäglichen Annehmlichkeiten.

Riverside Life bietet eine perfekte Kombination aus Resort-Lifestyle, natürliche Umgebung und modernem Komfort.

---

🏢 Projektstruktur

Der Komplex besteht aus fünf Wohnblöcken, die jeweils eine einzigartige Atmosphäre bieten:

🌅 Sunrise Block
Erwachen Sie mit den ersten Strahlen der mediterranen Sonne, die Ihr Zuhause mit Energie und Licht ausfüllt.

🌇 Sunset Block
Genießen Sie atemberaubende mediterrane Sonnenuntergänge und entspannende Abendspaziergänge.

🌿 Der Fluss
Ideal für Naturliebhaber. Schöne Aussicht auf Landschaftsparkplätze schaffen eine ruhige und entspannende Umgebung.

🏔 Bergblock
Erleben Sie Ruhe, Meeresbrise und malerische Berglandschaften.

🌊 River Corner Block
Eine einzigartige Lage, in der sich Meer- und Bergblicke kombinieren, um unvergessliche Panoramas zu schaffen.

---

🌴 Einrichtungen

Einwohner von Riverside Das Leben genießt eine Vielzahl an Annehmlichkeiten vor Ort:

🛒 Markt
🛍 Hersteller Marken
🏧 TM
💄 Schönheitssalon
🍽 Restaurant
☕ Kaffeegeschäft
🧖 SPA

Zusätzlich:

🏊 Schwimmbad
👶 Kinderbecken
🎠 Kinderspielplatz
🌿 Grüne Landschaften

---

📍 Standort Vorteile

🏖 Gehdistanz zum Long Beach
🏝 Einer der beliebtesten Küstengebiete in Nordzypern
🍽 Restaurants und Unterhaltung in der Nähe
🏙 Einfacher Zugang zu Famagusta und anderen wichtigen Standorten

Riverside Life bietet einen entspannten mediterranen Lebensstil mit Komfort im Resort-Stil und eine erstklassige Lage am Meer. 🌊✨

Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 58.0
Preis pro m², USD 2,172
Wohnungspreis, USD 125,972

Standort auf der Karte

Trikomo, Nordzypern

