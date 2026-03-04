Wohnkomplex Riverside Life

Riverside Life | Long Beach, Iskele 🌴

Mediterranes Wohnen am Strand

Riverside Life ist ein moderner Wohnkomplex im beliebten Long Beach Gebiet von Iskele, nur wenige Gehminuten von der berühmten sandigen Mittelmeerküste entfernt.

Das Projekt liegt günstig gegenüber dem Caesar Resort, umgeben von Restaurants, Geschäften und alltäglichen Annehmlichkeiten.

Riverside Life bietet eine perfekte Kombination aus Resort-Lifestyle, natürliche Umgebung und modernem Komfort.

---

🏢 Projektstruktur

Der Komplex besteht aus fünf Wohnblöcken, die jeweils eine einzigartige Atmosphäre bieten:

🌅 Sunrise Block

Erwachen Sie mit den ersten Strahlen der mediterranen Sonne, die Ihr Zuhause mit Energie und Licht ausfüllt.

🌇 Sunset Block

Genießen Sie atemberaubende mediterrane Sonnenuntergänge und entspannende Abendspaziergänge.

🌿 Der Fluss

Ideal für Naturliebhaber. Schöne Aussicht auf Landschaftsparkplätze schaffen eine ruhige und entspannende Umgebung.

🏔 Bergblock

Erleben Sie Ruhe, Meeresbrise und malerische Berglandschaften.

🌊 River Corner Block

Eine einzigartige Lage, in der sich Meer- und Bergblicke kombinieren, um unvergessliche Panoramas zu schaffen.

---

🌴 Einrichtungen

Einwohner von Riverside Das Leben genießt eine Vielzahl an Annehmlichkeiten vor Ort:

🛒 Markt

🛍 Hersteller Marken

🏧 TM

💄 Schönheitssalon

🍽 Restaurant

☕ Kaffeegeschäft

🧖 SPA

Zusätzlich:

🏊 Schwimmbad

👶 Kinderbecken

🎠 Kinderspielplatz

🌿 Grüne Landschaften

---

📍 Standort Vorteile

🏖 Gehdistanz zum Long Beach

🏝 Einer der beliebtesten Küstengebiete in Nordzypern

🍽 Restaurants und Unterhaltung in der Nähe

🏙 Einfacher Zugang zu Famagusta und anderen wichtigen Standorten

Riverside Life bietet einen entspannten mediterranen Lebensstil mit Komfort im Resort-Stil und eine erstklassige Lage am Meer. 🌊✨