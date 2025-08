Wohnkomplex Two bedroom apartment with roof terrace.

Geräumige 2+1 Wohnung von 95 m2 mit Balkon und einer Dachterrasse von 40 m2. Moderne offene Küche mit Bartheke, Wohnzimmer mit Panoramafenstern und Zugang zum Balkon. Geräumiges Layout, viel natürliches Licht mit hochwertigem Finishing, zwei gemütliche Schlafzimmer mit Einbauschränken und ein voll ausgestattetes Badezimmer mit hochwertigem Finish.

Der Komplex befindet sich günstig in einem Bereich mit entwickelter Infrastruktur, alles, was Sie brauchen, ist zu Fuß erreichbar. In der Nähe befindet sich die private Schule Necat British College, Supermärkte, gemütliche Cafés und Restaurants, Apotheken, Banken, Schönheitssalons und ein Hotel mit einem Wasserpark. Sie können in nur 20 Minuten zum sauberen Sandstrand gehen.

Gemeinschaftspool

Landschaftsbau und Landschaftsbau

Lagertank für 2 Tonnen Wasser

Parkplatz

Straßenbeleuchtung

Das Gebiet ist mit einem Steinzaun eingezäunt

Eine ideale Wahl für ein komfortables Leben am Meer oder eine Investition mit ausgezeichnetem Mietpotenzial