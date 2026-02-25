Wohnkomplex Four Seasons Life II

Four Seasons Life II — Wo Natur privilegiertes Leben trifft 🌊🌿

Vier Jahreszeiten Leben II ist ein vollständig abgeschlossener Wohnkomplex mit einem Lebensstil von Komfort und Harmonie in der vielversprechenden Region Boğaz von Iskele.

Entwickelt mit einem visionären Ansatz, bewahrt das Projekt die natürliche Landschaft und betont die außergewöhnliche Schönheit der Mittelmeerküste.

---

🌳 Ein wahres grünes Lebenskonzept

📍 Gesamtfläche — 61.000 m2

🏗 Baufläche — 20.000 m2

🌿 Landschaft & offene Flächen — 53.000 m2

🌱 15.000 m2 Grünfläche

🌳 Über 20.000 Pflanzen und Bäume

Dies ist eine echte grüne Oase, in der Architektur nahtlos mit der Natur verbindet.

---

Das Projekt besteht aus:

🏢 310 Residenzen

🏬 16 Handelseinheiten

---

Durchdachte Layouts und gut geplante Infrastruktur schaffen eine friedliche und komfortable Wohnumgebung.

🏖 Umfangreiche Sozial- und Freizeiteinrichtungen

Four Seasons Life II bietet einen echten Lifestyle im Resort-Stil:

🏊 Freibad

🏊‍♂️ Hallenbad

🎢 Aquapark

🚴 Wander- und Radwege

🏋️ Gymnasium

🧖 Spa, Massage und Schönheitszentrum

🎾 Tennisplatz

🏀 Basketball & Volleyballplätze

🍽 Restaurant

☕ Café

🍹 Bar & Dachterrasse

🏖 Strandbar

👶 Kinderclub

Das Projekt ist voll behindertengerecht:

♿ Spezielle Parkplätze und Zufahrtsstraßen

---

🔹 Weitere Highlights

🚲 Fahrradverleih

🛎 Empfang

🔌 EV Ladestation

🌊 Wassersport

💇 Friseur

🛡 24/7 Sicherheit

🚗 Parkplatz

📡 Zentralsatellitensystem

🌐 Internet

📹 Video intercom

🔋 Generator

🚨 Rauchmelder

---

Four Seasons Life II ist ideal für diejenigen, die schätzen:

✔ Grüne Umgebung

✔ Infrastruktur des Resorts

✔ Sicherheit und Komfort

✔ Starkes Investitionspotenzial 📈

Ein ausgewogener mediterraner Lebensstil, in dem Meer, Natur und modernes Leben das ganze Jahr über zusammenkommen ☀️🌊