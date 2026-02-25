Wohnkomplex Four Seasons Life II

  1. Realting.com
Bogazi, Nordzypern
von
$217,415
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
46
ID: 33945
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 25.02.26

Standort

  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    İskele District
  • Stadt
    Iskele Belediyesi
  • Dorf
    Bogazi

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    2

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Four Seasons Life II — Wo Natur privilegiertes Leben trifft 🌊🌿

Vier Jahreszeiten Leben II ist ein vollständig abgeschlossener Wohnkomplex mit einem Lebensstil von Komfort und Harmonie in der vielversprechenden Region Boğaz von Iskele.

Entwickelt mit einem visionären Ansatz, bewahrt das Projekt die natürliche Landschaft und betont die außergewöhnliche Schönheit der Mittelmeerküste.

---

🌳 Ein wahres grünes Lebenskonzept

📍 Gesamtfläche — 61.000 m2
🏗 Baufläche — 20.000 m2
🌿 Landschaft & offene Flächen — 53.000 m2
🌱 15.000 m2 Grünfläche
🌳 Über 20.000 Pflanzen und Bäume

Dies ist eine echte grüne Oase, in der Architektur nahtlos mit der Natur verbindet.

---

Das Projekt besteht aus:
🏢 310 Residenzen
🏬 16 Handelseinheiten

---

Durchdachte Layouts und gut geplante Infrastruktur schaffen eine friedliche und komfortable Wohnumgebung.

🏖 Umfangreiche Sozial- und Freizeiteinrichtungen

Four Seasons Life II bietet einen echten Lifestyle im Resort-Stil:

🏊 Freibad
🏊‍♂️ Hallenbad
🎢 Aquapark
🚴 Wander- und Radwege
🏋️ Gymnasium
🧖 Spa, Massage und Schönheitszentrum
🎾 Tennisplatz
🏀 Basketball & Volleyballplätze
🍽 Restaurant
☕ Café
🍹 Bar & Dachterrasse
🏖 Strandbar
👶 Kinderclub

Das Projekt ist voll behindertengerecht:
♿ Spezielle Parkplätze und Zufahrtsstraßen

---

🔹 Weitere Highlights

🚲 Fahrradverleih
🛎 Empfang
🔌 EV Ladestation
🌊 Wassersport
💇 Friseur
🛡 24/7 Sicherheit
🚗 Parkplatz
📡 Zentralsatellitensystem
🌐 Internet
📹 Video intercom
🔋 Generator
🚨 Rauchmelder

---

Four Seasons Life II ist ideal für diejenigen, die schätzen:

✔ Grüne Umgebung
✔ Infrastruktur des Resorts
✔ Sicherheit und Komfort
✔ Starkes Investitionspotenzial 📈

Ein ausgewogener mediterraner Lebensstil, in dem Meer, Natur und modernes Leben das ganze Jahr über zusammenkommen ☀️🌊

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 75.0
Preis pro m², USD 2,899
Wohnungspreis, USD 217,415

Standort auf der Karte

Bogazi, Nordzypern

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Zurück zu
Wohnviertel Hilly Elm
Wohnviertel Hilly Elm
Wohnviertel Hilly Elm
Wohnviertel Hilly Elm
Wohnviertel Hilly Elm
Wohnviertel Hilly Elm
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$158,064
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Wohnanlage Caesar Resort SPA
Wohnanlage Caesar Resort SPA
Wohnanlage Caesar Resort SPA
Wohnanlage Caesar Resort SPA
Wohnanlage Caesar Resort SPA
Alle anzeigen Wohnanlage Caesar Resort SPA
Wohnanlage Caesar Resort SPA
Trikomo, Nordzypern
von
$54,303
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 9
Fläche 95 m²
1 Immobilienobjekt 1
Caesar Resort & SPA ist eine groß angelegte Wohnanlage in Nordzypern, in der Gegend von Iskele, nur 600 Meter vom berühmten Long Beach entfernt. Der Komplex bietet eine Vielzahl von Wohnungen: Studios, Apartments mit einem, zwei, drei und vier Schlafzimmern, mit einer Fläche von 46 m2 bis 19…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
95.0
1,306
