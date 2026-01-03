  1. Realting.com
  2. Nordzypern
  3. Yenibogazici Belediyesi
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Yenibogazici Belediyesi, Nordzypern

häuser
2
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Premium Premium
Wohnanlage 4EVER GREEN 4
Wohnanlage 4EVER GREEN 4
Wohnanlage 4EVER GREEN 4
Wohnanlage 4EVER GREEN 4
Wohnanlage 4EVER GREEN 4
Alle anzeigen Wohnanlage 4EVER GREEN 4
Wohnanlage 4EVER GREEN 4
Agios Sergios, Nordzypern
von
$158,026
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Willst du ein Leben erleben, von dem jeder träumt?Das 4EVER GREEN STAGE 4 in Yeni Boğaziçi, einem Mitglied der Städte Cittaslow (Calm City) besteht aus 43 Wohneinheiten vom Typ 2+1 und 2 Gewerbeeinheiten. Das Projekt befindet sich in der Nähe der öffentlichen Grundschule, Near East College, …
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Sprachen
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage ORCHARD - ROSKOShNYY OAZIS V SERDCE SEVERNOGO KIPRA
Wohnanlage ORCHARD - ROSKOShNYY OAZIS V SERDCE SEVERNOGO KIPRA
Wohnanlage ORCHARD - ROSKOShNYY OAZIS V SERDCE SEVERNOGO KIPRA
Wohnanlage ORCHARD - ROSKOShNYY OAZIS V SERDCE SEVERNOGO KIPRA
Wohnanlage ORCHARD - ROSKOShNYY OAZIS V SERDCE SEVERNOGO KIPRA
Alle anzeigen Wohnanlage ORCHARD - ROSKOShNYY OAZIS V SERDCE SEVERNOGO KIPRA
Wohnanlage ORCHARD - ROSKOShNYY OAZIS V SERDCE SEVERNOGO KIPRA
Agios Sergios, Nordzypern
von
$157,958
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
1 Immobilienobjekt 1
Obstgarten: Eine luxuriöse Oase im Herzen von Nordzypern🏝Einzigartige Wohnanlage umgeben von Natur, Obstgärten und mediterraner HarmonieOrchard ist nicht nur ein Zuhause, es ist ein Lebensstil. In der grünen, umweltfreundlichen Gegend von Yenibogazici, nur 1 km vom Sandstrand entfernt, biete…
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage OLIVE COURT
Wohnanlage OLIVE COURT
Wohnanlage OLIVE COURT
Wohnanlage OLIVE COURT
Wohnanlage OLIVE COURT
Alle anzeigen Wohnanlage OLIVE COURT
Wohnanlage OLIVE COURT
Agios Sergios, Nordzypern
von
$142,896
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Das Olive Court, das ein mit der Natur in Yeniboğaziçi verflochtener Wohnraum sein wird, wird zu sehr speziellen Startpreisen verkauft.Allgemeine DienstleistungenProfessional Site ManagementWartung von GartenanlagenWartung des PoolsReinigung und Wartung von gemeinsamen BereichenInfrastruktur…
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Sprachen
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Schreiben Sie im Telegram
TekceTekce
Wohnanlage Eksklyuzivnoe bungalo 3 1 v prestizhnom rayone Yeni Bogazici
Wohnanlage Eksklyuzivnoe bungalo 3 1 v prestizhnom rayone Yeni Bogazici
Wohnanlage Eksklyuzivnoe bungalo 3 1 v prestizhnom rayone Yeni Bogazici
Wohnanlage Eksklyuzivnoe bungalo 3 1 v prestizhnom rayone Yeni Bogazici
Wohnanlage Eksklyuzivnoe bungalo 3 1 v prestizhnom rayone Yeni Bogazici
Wohnanlage Eksklyuzivnoe bungalo 3 1 v prestizhnom rayone Yeni Bogazici
Agios Sergios, Nordzypern
von
$232,632
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
🌟 Exklusiver 3+1 Bungalow im renommierten Stadtteil Yeni Boğaziçi 🌟 Perfekte Kombination aus Komfort, Stil und günstigen Lage!Bungalow Merkmale:- Wohnbereich: 142 m2 - geräumige und helle Zimmer mit Gemütlichkeit.- 370 m2 - die Möglichkeit, Ihre eigene grüne Oase oder Erholungsgebiet zu scha…
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Natura Park
Wohnanlage Natura Park
Wohnanlage Natura Park
Wohnanlage Natura Park
Wohnanlage Natura Park
Alle anzeigen Wohnanlage Natura Park
Wohnanlage Natura Park
Agios Sergios, Nordzypern
von
$266,133
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Die Harmonie der Natur und die unbeschreibliche Atmosphäre Zyperns inspirierten uns, das Projekt «Natura Park» zu schaffen. Moderne Materialien und komfortable Lage des Komplexes geben Ihnen unvergesslichen Komfort.Jungfrau Natur und erstaunliche Strände des Mittelmeers werden Ihre Nachbarn …
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Sprachen
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnviertel Orchard
Wohnviertel Orchard
Wohnviertel Orchard
Wohnviertel Orchard
Wohnviertel Orchard
Wohnviertel Orchard
Agios Sergios, Nordzypern
von
$569,942
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Salamis Sea Palace
Wohnviertel Salamis Sea Palace
Wohnviertel Salamis Sea Palace
Wohnviertel Salamis Sea Palace
Wohnviertel Salamis Sea Palace
Wohnviertel Salamis Sea Palace
Agios Sergios, Nordzypern
von
$120,321
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Rosedale Villa
Wohnviertel Rosedale Villa
Wohnviertel Rosedale Villa
Wohnviertel Rosedale Villa
Wohnviertel Rosedale Villa
Wohnviertel Rosedale Villa
Agios Sergios, Nordzypern
von
$397,693
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Natura Park
Wohnviertel Natura Park
Wohnviertel Natura Park
Wohnviertel Natura Park
Wohnviertel Natura Park
Wohnviertel Natura Park
Agios Sergios, Nordzypern
von
$263,440
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Auralux
Wohnviertel Auralux
Wohnviertel Auralux
Wohnviertel Auralux
Wohnviertel Auralux
Wohnviertel Auralux
Agios Sergios, Nordzypern
von
$177,315
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Salamis City
Wohnviertel Salamis City
Wohnviertel Salamis City
Wohnviertel Salamis City
Wohnviertel Salamis City
Wohnviertel Salamis City
Agios Sergios, Nordzypern
von
$189,854
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Majestic 3 *
Wohnviertel Majestic 3 *
Wohnviertel Majestic 3 *
Wohnviertel Majestic 3 *
Wohnviertel Majestic 3 *
Wohnviertel Majestic 3 *
Agios Sergios, Nordzypern
von
$367,296
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Lilium Park
Wohnviertel Lilium Park
Wohnviertel Lilium Park
Wohnviertel Lilium Park
Wohnviertel Lilium Park
Wohnviertel Lilium Park
Agios Sergios, Nordzypern
von
$177,315
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Dream Homes 4 You
Wohnviertel Dream Homes 4 You
Wohnviertel Dream Homes 4 You
Wohnviertel Dream Homes 4 You
Wohnviertel Dream Homes 4 You
Wohnviertel Dream Homes 4 You
Limnia, Nordzypern
von
$379,961
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Eden Garden
Wohnviertel Eden Garden
Wohnviertel Eden Garden
Wohnviertel Eden Garden
Wohnviertel Eden Garden
Wohnviertel Eden Garden
Agios Sergios, Nordzypern
von
$124,754
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Olive Court 2
Wohnviertel Olive Court 2
Wohnviertel Olive Court 2
Wohnviertel Olive Court 2
Wohnviertel Olive Court 2
Wohnviertel Olive Court 2
Agios Sergios, Nordzypern
von
$174,656
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Neo Residence
Wohnviertel Neo Residence
Wohnviertel Neo Residence
Wohnviertel Neo Residence
Wohnviertel Neo Residence
Wohnviertel Neo Residence
Agios Sergios, Nordzypern
von
$189,854
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Suntree Villas
Wohnviertel Suntree Villas
Wohnviertel Suntree Villas
Wohnviertel Suntree Villas
Wohnviertel Suntree Villas
Wohnviertel Suntree Villas
Agios Sergios, Nordzypern
von
$714,327
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Vanora Park Salamis
Wohnviertel Vanora Park Salamis
Wohnviertel Vanora Park Salamis
Wohnviertel Vanora Park Salamis
Wohnviertel Vanora Park Salamis
Wohnviertel Vanora Park Salamis
Agios Sergios, Nordzypern
von
$162,750
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen