Wohnkomplex Habitat

Die Fläche des Komplexes beträgt 220.000 m2, davon 35 % im Bau.
Der Komplex liegt zwischen dem Meer im Norden und den Bergen im Süden. Schöne Aussicht!🌊🏡⛰️
Alle nahe gelegenen Infrastrukturen sind verfügbar:
Zwischen den Stränden und Komplexen des Entwicklers gibt es 2 Shuttlebusse🚌
Preise beginnen ab £115.000💷
Bei Ihrer Wahl: Studios, 1+1, 2+1, 3+1 und Bungalow mit Schwimmbad🏡
Zahlungsplan:
Schlüssel im Dezember 2027🔑
Alle Käufer erhalten 5-14 Tage kostenlose Unterkunft in 2025, 2026 und 2027.
Es gibt ein Management-Unternehmen (70%/30%)
Es gibt auch eine Aktion!🎁 Wenn Sie Immobilien in diesem Komplex kaufen, erhalten Sie als Geschenk von uns: