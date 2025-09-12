  1. Realting.com
Wohnkomplex Habitat

Akanthou, Nordzypern
von
$156,091
15
ID: 27961
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 12.09.25

Standort

  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    Gazimağusa District
  • Stadt
    Tatlisu Belediyesi
  • Dorf
    Akanthou

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    2

Über den Komplex

Русский Русский

Die Fläche des Komplexes beträgt 220.000 m2, davon 35 % im Bau.

Der Komplex liegt zwischen dem Meer im Norden und den Bergen im Süden. Schöne Aussicht!🌊🏡⛰️

Alle nahe gelegenen Infrastrukturen sind verfügbar:

  • Schule
  • Krankenhaus,
  • Supermarkt
  • Bauernhof Basar,
  • Banken,
  • Schönheitssalon,
  • Kaffeehaus
  • Barber-Shop,
  • Coworking
  • Indoor und offener Spielplatz für Kinder,
  • 5 große Außenpools,
  • 5 Hallenbäder,
  • Spa, Sauna, Hamam,
  • Fitnessraum
  • Sandstrand mit Club,
  • Restaurant

Zwischen den Stränden und Komplexen des Entwicklers gibt es 2 Shuttlebusse🚌

Preise beginnen ab £115.000💷

Bei Ihrer Wahl: Studios, 1+1, 2+1, 3+1 und Bungalow mit Schwimmbad🏡

Zahlungsplan:

  • 35% Anzahlung,
  • 65% in Raten für 36 Monate

Schlüssel im Dezember 2027🔑

Alle Käufer erhalten 5-14 Tage kostenlose Unterkunft in 2025, 2026 und 2027.

Es gibt ein Management-Unternehmen (70%/30%)

Es gibt auch eine Aktion!🎁 Wenn Sie Immobilien in diesem Komplex kaufen, erhalten Sie als Geschenk von uns:

  • Beratung,
  • Stempelsteuer,
  • Titel
  • MwSt.,
  • Anwendung auf das Ministerium.

Standort auf der Karte

Akanthou, Nordzypern

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
Zinssatz

Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen Kontakte zeigen
