Wohnkomplex Habitat

Die Fläche des Komplexes beträgt 220.000 m2, davon 35 % im Bau.

Der Komplex liegt zwischen dem Meer im Norden und den Bergen im Süden. Schöne Aussicht!🌊🏡⛰️

Alle nahe gelegenen Infrastrukturen sind verfügbar:

Schule

Krankenhaus,

Supermarkt

Bauernhof Basar,

Banken,

Schönheitssalon,

Kaffeehaus

Barber-Shop,

Coworking

Indoor und offener Spielplatz für Kinder,

5 große Außenpools,

5 Hallenbäder,

Spa, Sauna, Hamam,

Fitnessraum

Sandstrand mit Club,

Restaurant

Zwischen den Stränden und Komplexen des Entwicklers gibt es 2 Shuttlebusse🚌

Preise beginnen ab £115.000💷

Bei Ihrer Wahl: Studios, 1+1, 2+1, 3+1 und Bungalow mit Schwimmbad🏡

Zahlungsplan:

35% Anzahlung,

65% in Raten für 36 Monate

Schlüssel im Dezember 2027🔑

Alle Käufer erhalten 5-14 Tage kostenlose Unterkunft in 2025, 2026 und 2027.

Es gibt ein Management-Unternehmen (70%/30%)

Es gibt auch eine Aktion!🎁 Wenn Sie Immobilien in diesem Komplex kaufen, erhalten Sie als Geschenk von uns: