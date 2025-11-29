Wohnkomplex ZK Aventus

Standort: Iskele

Entfernung zum Meer: 750 m

Grundstück: 22000 m2

Anzahl der Wohnungen: ANHANG

Anzahl der angrenzenden Villen: 12



Projektbeschreibung: Projektkammertyp, umgeben von Natur, mit Zugang zu allen

notwendige Infrastruktur. Es besteht aus 7 zweistöckigen Wohnungsblöcken und 12 Stadthäusern. Jeder Block besteht aus zwei Arten von Wohnungen: Standard (erste Etage) und Loft (zweite Etage). Alle.

Die Loft Apartments verfügen über eine eigene Terrasse auf dem Dach. Alle Apartments sind mit einem Smart Home System ausgestattet.

Ort:

• 15 Minuten von Famagusta

• 750 Meter zum Strand

• 5 Minuten nach Iskela

• 40 Minuten zum Flughafen Ercan



Das Projekt bietet folgende Immobilienoptionen:

Studio

• Ferienwohnungen 1+1 (Euroduchka)

Ferienwohnungen 1 + 1 Loft (zwei Ebenen)

Ferienwohnungen 2+1 (Eurotreshka)

Ferienwohnungen 2 + 1 Loft (zwei Ebenen)

Ferienwohnungen 3 + 1 Loft (zwei Ebenen)

Ferienwohnungen 4 + 1 Loft (zwei Ebenen)

• Reihenhäuser 3+1

LCD-Infrastruktur:

- Freibad

- Schwimmbad

- beheizter Pool im Freien

- SPA, Sauna, Hamam.

- Poolbar.

- Ladestation für Elektrofahrzeuge

Restaurant, Café, Bar

- Parkanlage mit Plätzen für Erholung

- Tennis- und Volleyballplätze

- Grillmöglichkeiten

- Spielplatz

- Transfer am Meer

- Fitnessstudio

- Kino im Freien

Gegen eine zusätzliche Gebühr:

- Jacuzzi auf der Terrasse

Design Möbelpaket

Kaufbedingungen

£5.000 Kaution

35% Anzahlung

65% zinsfreie Raten bis September 2028

Bereitschaft - September 2027