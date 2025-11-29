Wohnkomplex ZK Aventus

Standort: Iskele
Entfernung zum Meer: 750 m
Grundstück: 22000 m2
Anzahl der Wohnungen: ANHANG
Anzahl der angrenzenden Villen: 12
Projektbeschreibung: Projektkammertyp, umgeben von Natur, mit Zugang zu allen
notwendige Infrastruktur. Es besteht aus 7 zweistöckigen Wohnungsblöcken und 12 Stadthäusern. Jeder Block besteht aus zwei Arten von Wohnungen: Standard (erste Etage) und Loft (zweite Etage). Alle.
Die Loft Apartments verfügen über eine eigene Terrasse auf dem Dach. Alle Apartments sind mit einem Smart Home System ausgestattet.
Ort:
• 15 Minuten von Famagusta
• 750 Meter zum Strand
• 5 Minuten nach Iskela
• 40 Minuten zum Flughafen Ercan
Das Projekt bietet folgende Immobilienoptionen:
Studio
• Ferienwohnungen 1+1 (Euroduchka)
Ferienwohnungen 1 + 1 Loft (zwei Ebenen)
Ferienwohnungen 2+1 (Eurotreshka)
Ferienwohnungen 2 + 1 Loft (zwei Ebenen)
Ferienwohnungen 3 + 1 Loft (zwei Ebenen)
Ferienwohnungen 4 + 1 Loft (zwei Ebenen)
• Reihenhäuser 3+1
LCD-Infrastruktur:
- Freibad
- Schwimmbad
- beheizter Pool im Freien
- SPA, Sauna, Hamam.
- Poolbar.
- Ladestation für Elektrofahrzeuge
Restaurant, Café, Bar
- Parkanlage mit Plätzen für Erholung
- Tennis- und Volleyballplätze
- Grillmöglichkeiten
- Spielplatz
- Transfer am Meer
- Fitnessstudio
- Kino im Freien
Gegen eine zusätzliche Gebühr:
- Jacuzzi auf der Terrasse
Design Möbelpaket
Kaufbedingungen
£5.000 Kaution
35% Anzahlung
65% zinsfreie Raten bis September 2028
Bereitschaft - September 2027