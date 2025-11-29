  1. Realting.com
  2. Nordzypern
  3. Iskele Belediyesi
  4. Wohnkomplex ZK Aventus

Wohnkomplex ZK Aventus

Perivolia tou Trikomou, Nordzypern
von
$157,446
BTC
1.8727878
ETH
98.1608132
USDT
155 664.3317234
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
22
Eine Anfrage hinterlassen
Kontakte zeigen
ID: 32955
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 29.11.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    İskele District
  • Stadt
    Iskele Belediyesi
  • Dorf
    Perivolia tou Trikomou

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    2

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Русский Русский

Standort: Iskele
Entfernung zum Meer: 750 m
Grundstück: 22000 m2
Anzahl der Wohnungen: ANHANG
Anzahl der angrenzenden Villen: 12

Projektbeschreibung: Projektkammertyp, umgeben von Natur, mit Zugang zu allen
notwendige Infrastruktur. Es besteht aus 7 zweistöckigen Wohnungsblöcken und 12 Stadthäusern. Jeder Block besteht aus zwei Arten von Wohnungen: Standard (erste Etage) und Loft (zweite Etage). Alle.
Die Loft Apartments verfügen über eine eigene Terrasse auf dem Dach. Alle Apartments sind mit einem Smart Home System ausgestattet.
Ort:
• 15 Minuten von Famagusta
• 750 Meter zum Strand
• 5 Minuten nach Iskela
• 40 Minuten zum Flughafen Ercan

Das Projekt bietet folgende Immobilienoptionen:
Studio
• Ferienwohnungen 1+1 (Euroduchka)
Ferienwohnungen 1 + 1 Loft (zwei Ebenen)
Ferienwohnungen 2+1 (Eurotreshka)
Ferienwohnungen 2 + 1 Loft (zwei Ebenen)
Ferienwohnungen 3 + 1 Loft (zwei Ebenen)
Ferienwohnungen 4 + 1 Loft (zwei Ebenen)
• Reihenhäuser 3+1
LCD-Infrastruktur:
- Freibad
- Schwimmbad
- beheizter Pool im Freien
- SPA, Sauna, Hamam.
- Poolbar.
- Ladestation für Elektrofahrzeuge
Restaurant, Café, Bar
- Parkanlage mit Plätzen für Erholung
- Tennis- und Volleyballplätze
- Grillmöglichkeiten
- Spielplatz
- Transfer am Meer
- Fitnessstudio
- Kino im Freien

Gegen eine zusätzliche Gebühr:
- Jacuzzi auf der Terrasse
Design Möbelpaket

Kaufbedingungen
£5.000 Kaution
35% Anzahlung
65% zinsfreie Raten bis September 2028
Bereitschaft - September 2027

Standort auf der Karte

Perivolia tou Trikomou, Nordzypern

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel High Tower 2
Girne Belediyesi, Nordzypern
von
$170,983
Wohnviertel Carob Hill
Akanthou, Nordzypern
von
$168,450
Wohngebäude 7% Rental Guarantee for 2 years
Ayios Ilias, Nordzypern
von
$143,053
Wohnanlage Bahamas Homes
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$204,679
Wohnviertel Skyland
Kalogreia, Nordzypern
von
$184,281
Sie sehen gerade
Wohnkomplex ZK Aventus
Perivolia tou Trikomou, Nordzypern
von
$157,446
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen Kontakte zeigen
Andere Komplexe
Wohnanlage Furnished studio 250 meters from the sea in the Cove Garden complex.
Wohnanlage Furnished studio 250 meters from the sea in the Cove Garden complex.
Wohnanlage Furnished studio 250 meters from the sea in the Cove Garden complex.
Wohnanlage Furnished studio 250 meters from the sea in the Cove Garden complex.
Wohnanlage Furnished studio 250 meters from the sea in the Cove Garden complex.
Alle anzeigen Wohnanlage Furnished studio 250 meters from the sea in the Cove Garden complex.
Wohnanlage Furnished studio 250 meters from the sea in the Cove Garden complex.
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$154,294
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Möbliertes Studio 45 m2 mit einer Terrasse im Cove Garden Village Komplex.Das Interieur der Wohnung ist in einem modernen Stil mit Elementen der Boho-Dekoration: natürliche Schattierungen, Wickerelemente, warme Textilien und helle Akzente.Der Raum ist clever gezonet: Es gibt ein großes Bett …
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Rain
Wohnviertel Rain
Wohnviertel Rain
Wohnviertel Rain
Wohnviertel Rain
Wohnviertel Rain
Lapithos, Nordzypern
von
$170,983
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Natura Park
Wohnviertel Natura Park
Wohnviertel Natura Park
Wohnviertel Natura Park
Wohnviertel Natura Park
Wohnviertel Natura Park
Agios Sergios, Nordzypern
von
$263,440
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen