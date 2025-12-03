  1. Realting.com
Wohnkomplex Möbliertes Studio im 5* SPA-Komplex mit CASINO Grand Sapphire Resort.

Trikomo, Nordzypern
von
$169,240
ID: 32982
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 3445
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 03.12.25

Standort

  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    İskele District
  • Stadt
    Iskele Belediyesi
  • Stadt
    Trikomo

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Das Projekt wurde mit dem renommierten Property NC Award 2019 ausgezeichnet!

Möbliertes 53 m² großes Studio-Apartment im Grand Sapphire Resort mit Hotel und Casino.

Die Anlage liegt nur 600 Meter vom Long Beach entfernt, in einer der beliebtesten Gegenden mit einer über 3 Kilometer langen, gepflegten Promenade.

Das Apartment ist bis ins kleinste Detail durchdacht gestaltet:

Ein Schlafbereich mit Doppelbett und gepolstertem Kopfteil, ein bequemes Sofa und eine Sitzecke mit Panoramafenstern und Blick auf Meer und Stadt.

Die Küche ist mit Herd, Backofen, Einbaugeschirrspüler, Mikrowelle, Wasserkocher und Edelstahlspüle ausgestattet.

Ein separater Abstellraum bietet Platz für Waschmaschine und Warmwasserbereiter und sorgt so für ein ordentliches und funktionales Ambiente.

Die Anlage und ihre Umgebung bieten alle Annehmlichkeiten zum Wohnen und Entspannen. Ideal als Hauptwohnsitz oder zur Ferienvermietung – auch eine hervorragende Investition.

Ausstattung:

  • 5-Sterne-Hotel
  • Casino
  • 10 Swimmingpools (7.000 m²)
  • Kinderbecken
  • Wasserpark
  • Dachpool mit Bar
  • Kinderspielplatz und Parkanlagen
  • Gepflegte Außenanlagen
  • Sicherheitsdienst am Eingang, Videoüberwachung
  • Automatische Tore
  • Bar
  • Shop
  • Tennisplatz
  • Volleyball- und Basketballplätze
  • Fitnesscenter
  • Restaurant und Café
  • Nachtclub
  • Strandbar
  • Massage und Spa
  • Sauna

Hervorragende Lage:

  • 600 Meter vom Sandstrand entfernt
  • 5 Fahrminuten von den Top-5-Sterne-Hotels Artemis und Noah's Ark entfernt
  • 5 Fahrminuten vom Boaz Marina entfernt
  • 5 Fahrminuten von den Ruinen der antiken Stadt Salamis entfernt
  • 10 Fahrminuten von Famagusta entfernt
  • 30 Fahrminuten vom Karpaz Gate Marina entfernt
  • 30 Fahrminuten vom Flughafen Ercan entfernt
  • 45 Fahrminuten vom Flughafen Larnaka entfernt

Beim Kauf einer Immobilie erhalten Sie eine Aufenthaltsgenehmigung, ein Bankkonto, einen Führerschein und eine Krankenversicherung in Nordirland. Zypern für die ganze Familie, alles kostenlos vom Unternehmen!

Standort auf der Karte

Trikomo, Nordzypern

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
