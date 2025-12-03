Wohnkomplex Möbliertes Studio im 5* SPA-Komplex mit CASINO Grand Sapphire Resort.

Das Projekt wurde mit dem renommierten Property NC Award 2019 ausgezeichnet!

Möbliertes 53 m² großes Studio-Apartment im Grand Sapphire Resort mit Hotel und Casino.

Die Anlage liegt nur 600 Meter vom Long Beach entfernt, in einer der beliebtesten Gegenden mit einer über 3 Kilometer langen, gepflegten Promenade.

Das Apartment ist bis ins kleinste Detail durchdacht gestaltet:

Ein Schlafbereich mit Doppelbett und gepolstertem Kopfteil, ein bequemes Sofa und eine Sitzecke mit Panoramafenstern und Blick auf Meer und Stadt.

Die Küche ist mit Herd, Backofen, Einbaugeschirrspüler, Mikrowelle, Wasserkocher und Edelstahlspüle ausgestattet.

Ein separater Abstellraum bietet Platz für Waschmaschine und Warmwasserbereiter und sorgt so für ein ordentliches und funktionales Ambiente.

Die Anlage und ihre Umgebung bieten alle Annehmlichkeiten zum Wohnen und Entspannen. Ideal als Hauptwohnsitz oder zur Ferienvermietung – auch eine hervorragende Investition.

Ausstattung:

5-Sterne-Hotel

Casino

10 Swimmingpools (7.000 m²)

Kinderbecken

Wasserpark

Dachpool mit Bar

Kinderspielplatz und Parkanlagen

Gepflegte Außenanlagen

Sicherheitsdienst am Eingang, Videoüberwachung

Automatische Tore

Bar

Shop

Tennisplatz

Volleyball- und Basketballplätze

Fitnesscenter

Restaurant und Café

Nachtclub

Strandbar

Massage und Spa

Sauna

Hervorragende Lage:

600 Meter vom Sandstrand entfernt

5 Fahrminuten von den Top-5-Sterne-Hotels Artemis und Noah's Ark entfernt

5 Fahrminuten vom Boaz Marina entfernt

5 Fahrminuten von den Ruinen der antiken Stadt Salamis entfernt

10 Fahrminuten von Famagusta entfernt

30 Fahrminuten vom Karpaz Gate Marina entfernt

30 Fahrminuten vom Flughafen Ercan entfernt

45 Fahrminuten vom Flughafen Larnaka entfernt

Beim Kauf einer Immobilie erhalten Sie eine Aufenthaltsgenehmigung, ein Bankkonto, einen Führerschein und eine Krankenversicherung in Nordirland. Zypern für die ganze Familie, alles kostenlos vom Unternehmen!