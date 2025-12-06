  1. Realting.com
  2. Nordzypern
  3. Girne District
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Girne District, Nordzypern

Catalkoy Esentepe Belediyesi
72
Girne Belediyesi
33
Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
30
Kyrenia
17
Zeig mehr
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohnviertel Papillon Villas *
Wohnviertel Papillon Villas *
Wohnviertel Papillon Villas *
Wohnviertel Papillon Villas *
Wohnviertel Papillon Villas *
Wohnviertel Papillon Villas *
Lapithos, Nordzypern
von
$531,946
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Natulux
Wohnviertel Natulux
Wohnviertel Natulux
Wohnviertel Natulux
Wohnviertel Natulux
Wohnviertel Natulux
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$240,642
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Oasis
Wohnviertel Oasis
Wohnviertel Oasis
Wohnviertel Oasis
Wohnviertel Oasis
Wohnviertel Oasis
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$139,319
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Karon PhuketKaron Phuket
Wohnviertel Tranquility
Wohnviertel Tranquility
Wohnviertel Tranquility
Wohnviertel Tranquility
Wohnviertel Tranquility
Wohnviertel Tranquility
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$949,903
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Deja Blue Sunset
Wohnviertel Deja Blue Sunset
Wohnviertel Deja Blue Sunset
Wohnviertel Deja Blue Sunset
Wohnviertel Deja Blue Sunset
Wohnviertel Deja Blue Sunset
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$398,959
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel LORD OF CYPRUS
Wohnviertel LORD OF CYPRUS
Wohnviertel LORD OF CYPRUS
Wohnviertel LORD OF CYPRUS
Wohnviertel LORD OF CYPRUS
Wohnviertel LORD OF CYPRUS
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$164,017
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Carrington 55
Wohnviertel Carrington 55
Wohnviertel Carrington 55
Wohnviertel Carrington 55
Girne Belediyesi, Nordzypern
von
$253,244
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Natulux
Wohnanlage Natulux
Wohnanlage Natulux
Wohnanlage Natulux
Wohnanlage Natulux
Alle anzeigen Wohnanlage Natulux
Wohnanlage Natulux
Kalogreia, Nordzypern
von
$287,094
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Sprachen
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnviertel Caesar Cliff
Wohnviertel Caesar Cliff
Wohnviertel Caesar Cliff
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$148,185
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage L'Plage
Wohnanlage L'Plage
Wohnanlage L'Plage
Wohnanlage L'Plage
Wohnanlage L'Plage
Alle anzeigen Wohnanlage L'Plage
Wohnanlage L'Plage
Girne Belediyesi, Nordzypern
von
$1,14M
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Sprachen
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnviertel Lapta Marina Houses
Wohnviertel Lapta Marina Houses
Wohnviertel Lapta Marina Houses
Wohnviertel Lapta Marina Houses
Wohnviertel Lapta Marina Houses
Wohnviertel Lapta Marina Houses
Lapithos, Nordzypern
von
$169,716
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Exquisite
Wohnviertel Exquisite
Wohnviertel Exquisite
Wohnviertel Exquisite
Wohnviertel Exquisite
Wohnviertel Exquisite
Lapithos, Nordzypern
von
$493,950
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Lavanta
Wohnviertel Lavanta
Wohnviertel Lavanta
Wohnviertel Lavanta
Wohnviertel Lavanta
Wohnviertel Lavanta
Kalogreia, Nordzypern
von
$683,930
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel MEDITERRENEAN VILLAS
Wohnviertel MEDITERRENEAN VILLAS
Wohnviertel MEDITERRENEAN VILLAS
Wohnviertel MEDITERRENEAN VILLAS
Wohnviertel MEDITERRENEAN VILLAS
Wohnviertel MEDITERRENEAN VILLAS
Motides, Nordzypern
von
$259,640
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Elite Residence
Wohnviertel Elite Residence
Wohnviertel Elite Residence
Wohnviertel Elite Residence
Wohnviertel Elite Residence
Alle anzeigen Wohnviertel Elite Residence
Wohnviertel Elite Residence
Girne Belediyesi, Nordzypern
von
$131,813
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 15
Wir präsentieren Ihnen die Wohnanlage "Elite Residence" im malerischen Stadtteil Karaoglanoglu von Kyrenia, Nordzypern. Diese moderne Anlage bietet eine Vielzahl von Wohnungen mit einem bis drei Schlafzimmer, eine Fläche von 60 m2 und eine Kosten von £139,950.Die Vorteile des Komplexes:Komfo…
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Solterra Villas
Wohnanlage Solterra Villas
Wohnanlage Solterra Villas
Wohnanlage Solterra Villas
Wohnanlage Solterra Villas
Alle anzeigen Wohnanlage Solterra Villas
Wohnanlage Solterra Villas
Girne Belediyesi, Nordzypern
von
$647,475
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
🏡 Solterra Villas — Where Modern Design Meets Serenity ✨ Aesthetics, comfort, and thoughtful layouts — Solterra was created for those who value both style and functionality in family living. 📍 Location: Nestled in the lush green heart of Çatalköy, just 15 minutes from Girne, Solterra …
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Sprachen
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage YeniLand
Wohnanlage YeniLand
Wohnanlage YeniLand
Wohnanlage YeniLand
Wohnanlage YeniLand
Alle anzeigen Wohnanlage YeniLand
Wohnanlage YeniLand
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$322,390
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Sprachen
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnviertel Ardem Avangart Plus
Wohnviertel Ardem Avangart Plus
Wohnviertel Ardem Avangart Plus
Wohnviertel Ardem Avangart Plus
Wohnviertel Ardem Avangart Plus
Wohnviertel Ardem Avangart Plus
Girne Belediyesi, Nordzypern
von
$202,646
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Mia Residence *
Wohnviertel Mia Residence *
Wohnviertel Mia Residence *
Wohnviertel Mia Residence *
Wohnviertel Mia Residence *
Wohnviertel Mia Residence *
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$190,614
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Aloha Beach Resort
Wohnviertel Aloha Beach Resort
Wohnviertel Aloha Beach Resort
Wohnviertel Aloha Beach Resort
Wohnviertel Aloha Beach Resort
Wohnviertel Aloha Beach Resort
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$274,839
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage TERRA
Wohnanlage TERRA
Wohnanlage TERRA
Wohnanlage TERRA
Wohnanlage TERRA
Alle anzeigen Wohnanlage TERRA
Wohnanlage TERRA
Ftericha, Nordzypern
von
$165,115
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
TERRA – Komfort und Stil in Alsanjak von Entwickler KIBRISFertige Wohnanlage mit modernen Wohnungen und Villen, in einem der beliebtesten Gegenden von Nordzypern - Alsancak.Es hat eine günstige Lage, entwickelte Infrastruktur und einzigartige Bedingungen für den Kauf von Immobilien auf Kredi…
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Atoll Park complex near GAU University.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Atoll Park complex near GAU University.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Atoll Park complex near GAU University.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Atoll Park complex near GAU University.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Atoll Park complex near GAU University.
Alle anzeigen Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Atoll Park complex near GAU University.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Atoll Park complex near GAU University.
Agios Georgios, Nordzypern
von
$174,996
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Ein Schlafzimmer Wohnung (1+1) von 60 m2 mit einer geräumigen Terrasse und einem kleinen Garten, voll möbliert und mit modernen Geräten ausgestattet.Das Wohnzimmer ist mit Küche und Essbereich kombiniert. Die Küche verfügt über Haushaltsgeräte: Kühlschrank, Herd, Backofen, Haube und Waschmas…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Velux
Wohnviertel Velux
Wohnviertel Velux
Wohnviertel Velux
Wohnviertel Velux
Wohnviertel Velux
Agios Epiktitos, Nordzypern
von
$607,938
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel SUNNY HILL VILLAGE
Wohnviertel SUNNY HILL VILLAGE
Wohnviertel SUNNY HILL VILLAGE
Wohnviertel SUNNY HILL VILLAGE
Wohnviertel SUNNY HILL VILLAGE
Wohnviertel SUNNY HILL VILLAGE
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$177,189
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Vineyard View
Wohnviertel Vineyard View
Wohnviertel Vineyard View
Wohnviertel Vineyard View
Wohnviertel Vineyard View
Wohnviertel Vineyard View
Ftericha, Nordzypern
von
$348,298
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Edreville
Wohnviertel Edreville
Wohnviertel Edreville
Wohnviertel Edreville
Wohnviertel Edreville
Wohnviertel Edreville
Trimithi, Nordzypern
von
$607,938
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage ESENTEPE LUX VILLAS
Wohnanlage ESENTEPE LUX VILLAS
Wohnanlage ESENTEPE LUX VILLAS
Wohnanlage ESENTEPE LUX VILLAS
Wohnanlage ESENTEPE LUX VILLAS
Alle anzeigen Wohnanlage ESENTEPE LUX VILLAS
Wohnanlage ESENTEPE LUX VILLAS
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$1,16M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Gemütliche Villen an der KüsteDas neue einzigartige Projekt von NorthernLAND ist eine charmante Anlage von 7 Villen, die nur 60 Meter von der Küste entfernt sind. Jede Villa bietet einen herrlichen Blick auf das Meer, alle Objekte zeichnen sich durch außergewöhnliche Architektur aus. Diese O…
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Sprachen
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage Two bedroom apartment with roof terrace.
Wohnanlage Two bedroom apartment with roof terrace.
Wohnanlage Two bedroom apartment with roof terrace.
Wohnanlage Two bedroom apartment with roof terrace.
Wohnanlage Two bedroom apartment with roof terrace.
Alle anzeigen Wohnanlage Two bedroom apartment with roof terrace.
Wohnanlage Two bedroom apartment with roof terrace.
Karavas, Nordzypern
von
$184,884
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Geräumige 2+1 Wohnung von 95 m2 mit Balkon und einer Dachterrasse von 40 m2. Moderne offene Küche mit Bartheke, Wohnzimmer mit Panoramafenstern und Zugang zum Balkon. Geräumiges Layout, viel natürliches Licht mit hochwertigem Finishing, zwei gemütliche Schlafzimmer mit Einbauschränken und ei…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Karpasia by the Sea Elite
Wohnviertel Karpasia by the Sea Elite
Wohnviertel Karpasia by the Sea Elite
Wohnviertel Karpasia by the Sea Elite
Wohnviertel Karpasia by the Sea Elite
Wohnviertel Karpasia by the Sea Elite
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$151,985
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Karmi Homes Villas
Wohnviertel Karmi Homes Villas
Wohnviertel Karmi Homes Villas
Wohnviertel Karmi Homes Villas
Wohnviertel Karmi Homes Villas
Wohnviertel Karmi Homes Villas
Karmi, Nordzypern
von
$582,607
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Vista Life
Wohnviertel Vista Life
Wohnviertel Vista Life
Wohnviertel Vista Life
Wohnviertel Vista Life
Wohnviertel Vista Life
Agios Epiktitos, Nordzypern
von
$265,973
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Waterside
Wohnviertel Waterside
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$151,921
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Penthaus 2 1 Loft v premialnom proekte ALBATROS VIEW Girne
Wohnanlage Penthaus 2 1 Loft v premialnom proekte ALBATROS VIEW Girne
Wohnanlage Penthaus 2 1 Loft v premialnom proekte ALBATROS VIEW Girne
Wohnanlage Penthaus 2 1 Loft v premialnom proekte ALBATROS VIEW Girne
Wohnanlage Penthaus 2 1 Loft v premialnom proekte ALBATROS VIEW Girne
Alle anzeigen Wohnanlage Penthaus 2 1 Loft v premialnom proekte ALBATROS VIEW Girne
Wohnanlage Penthaus 2 1 Loft v premialnom proekte ALBATROS VIEW Girne
Girne Belediyesi, Nordzypern
von
$531,890
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
🏡 Penthouse 2 + 1 Loft im Premiumprojekt ALBATROS VIEW, GirneIm exklusiven Wohnkomplex ALBATROS VIEW, im renommierten Stadtteil Girne, präsentieren wir ein einzigartiges Penthouse auf zwei Ebenen. Es ist die perfekte Kombination aus moderner Architektur, Privatsphäre und Gemütlichkeit.Über d…
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Aqua Blue
Wohnviertel Aqua Blue
Wohnviertel Aqua Blue
Wohnviertel Aqua Blue
Wohnviertel Aqua Blue
Wohnviertel Aqua Blue
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$252,041
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage CC Tower Girne
Wohnanlage CC Tower Girne
Wohnanlage CC Tower Girne
Wohnanlage CC Tower Girne
Wohnanlage CC Tower Girne
Alle anzeigen Wohnanlage CC Tower Girne
Wohnanlage CC Tower Girne
Girne Belediyesi, Nordzypern
von
$242,374
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Sprachen
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnviertel The Horizon *
Wohnviertel The Horizon *
Wohnviertel The Horizon *
Wohnviertel The Horizon *
Wohnviertel The Horizon *
Wohnviertel The Horizon *
Kalogreia, Nordzypern
von
$563,609
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Ultramarine Nuance
Wohnanlage Ultramarine Nuance
Wohnanlage Ultramarine Nuance
Wohnanlage Ultramarine Nuance
Wohnanlage Ultramarine Nuance
Alle anzeigen Wohnanlage Ultramarine Nuance
Wohnanlage Ultramarine Nuance
Kalogreia, Nordzypern
von
$140,803
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Sprachen
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage HABITAT flagmanskij proekt v rajone Esentepe ot zastrojsika Evergreen
Wohnanlage HABITAT flagmanskij proekt v rajone Esentepe ot zastrojsika Evergreen
Wohnanlage HABITAT flagmanskij proekt v rajone Esentepe ot zastrojsika Evergreen
Wohnanlage HABITAT flagmanskij proekt v rajone Esentepe ot zastrojsika Evergreen
Wohnanlage HABITAT flagmanskij proekt v rajone Esentepe ot zastrojsika Evergreen
Alle anzeigen Wohnanlage HABITAT flagmanskij proekt v rajone Esentepe ot zastrojsika Evergreen
Wohnanlage HABITAT flagmanskij proekt v rajone Esentepe ot zastrojsika Evergreen
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$136,469
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
HABITAT – das Flagship-Projekt im Bereich Esentepe vom Entwickler EvergreenHABITAT ist ein groß angelegtes Wohn- und Infrastrukturprojekt im Stadtteil Tatlisu (Esentepe), in einer malerischen Gegend mit Panoramablick auf das Mittelmeer und die Berglandschaft. Die Gesamtfläche des Grundstücks…
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel LAKE GARDEN VILLAGE
Wohnviertel LAKE GARDEN VILLAGE
Wohnviertel LAKE GARDEN VILLAGE
Wohnviertel LAKE GARDEN VILLAGE
Wohnviertel LAKE GARDEN VILLAGE
Wohnviertel LAKE GARDEN VILLAGE
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$159,457
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Colesium Court
Wohnviertel Colesium Court
Wohnviertel Colesium Court
Wohnviertel Colesium Court
Wohnviertel Colesium Court
Wohnviertel Colesium Court
Thermeia, Nordzypern
von
$151,985
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Olive Trees Village
Wohnviertel Olive Trees Village
Wohnviertel Olive Trees Village
Wohnviertel Olive Trees Village
Wohnviertel Olive Trees Village
Wohnviertel Olive Trees Village
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$221,644
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Atlantis
Wohnviertel Atlantis
Wohnviertel Atlantis
Wohnviertel Atlantis
Wohnviertel Atlantis
Wohnviertel Atlantis
Akanthou, Nordzypern
von
$481,221
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel My House Elegant
Wohnviertel My House Elegant
Wohnviertel My House Elegant
Wohnviertel My House Elegant
Wohnviertel My House Elegant
Wohnviertel My House Elegant
Agios Epiktitos, Nordzypern
von
$709,261
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage LA CASALIA VIP - Elitnyy proekt na beregu Sredizemnogo morya
Wohnanlage LA CASALIA VIP - Elitnyy proekt na beregu Sredizemnogo morya
Wohnanlage LA CASALIA VIP - Elitnyy proekt na beregu Sredizemnogo morya
Wohnanlage LA CASALIA VIP - Elitnyy proekt na beregu Sredizemnogo morya
Wohnanlage LA CASALIA VIP - Elitnyy proekt na beregu Sredizemnogo morya
Alle anzeigen Wohnanlage LA CASALIA VIP - Elitnyy proekt na beregu Sredizemnogo morya
Wohnanlage LA CASALIA VIP - Elitnyy proekt na beregu Sredizemnogo morya
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$184,413
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
🏝 LA CASALIA VIP - Elite-Projekt an der Mittelmeerküste 🏝Perfektion des Lebens im LuxusstilLA Casalia VIP ist ein neues Niveau von Prestige, Komfort und raffinierten Geschmack. Diese Elite-Komplex im malerischen Gebiet Famagusta/Tatlisu vereint exquisite Architektur, herrliche natürliche Aus…
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Mountain Hill 2
Wohnviertel Mountain Hill 2
Wohnviertel Mountain Hill 2
Karavas, Nordzypern
von
$132,986
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Ardem Avangart Prime
Wohnviertel Ardem Avangart Prime
Wohnviertel Ardem Avangart Prime
Wohnviertel Ardem Avangart Prime
Wohnviertel Ardem Avangart Prime
Wohnviertel Ardem Avangart Prime
Girne Belediyesi, Nordzypern
von
$164,650
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Palmera
Wohnviertel Palmera
Wohnviertel Palmera
Wohnviertel Palmera
Wohnviertel Palmera
Wohnviertel Palmera
Vasilia, Nordzypern
von
$158,317
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel MEDITERRA
Wohnviertel MEDITERRA
Wohnviertel MEDITERRA
Wohnviertel MEDITERRA
Ftericha, Nordzypern
von
$417,957
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Skyland
Wohnviertel Skyland
Wohnviertel Skyland
Wohnviertel Skyland
Wohnviertel Skyland
Wohnviertel Skyland
Kalogreia, Nordzypern
von
$184,281
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Karaca Villa
Wohnviertel Karaca Villa
Wohnviertel Karaca Villa
Wohnviertel Karaca Villa
Wohnviertel Karaca Villa
Wohnviertel Karaca Villa
Agios Epiktitos, Nordzypern
von
$569,942
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel IDYLL Homes
Wohnviertel IDYLL Homes
Wohnviertel IDYLL Homes
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$392,563
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Blueberry
Wohnviertel Blueberry
Wohnviertel Blueberry
Wohnviertel Blueberry
Wohnviertel Blueberry
Wohnviertel Blueberry
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$139,319
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Exclusive
Wohnviertel Exclusive
Wohnviertel Exclusive
Wohnviertel Exclusive
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$292,627
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel La Plage
Wohnviertel La Plage
Wohnviertel La Plage
Wohnviertel La Plage
Wohnviertel La Plage
Wohnviertel La Plage
Kazafani, Nordzypern
von
$811,724
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Sea Magic Royal
Wohnviertel Sea Magic Royal
Wohnviertel Sea Magic Royal
Wohnviertel Sea Magic Royal
Wohnviertel Sea Magic Royal
Wohnviertel Sea Magic Royal
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$443,225
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Ardem Paradise 2
Wohnviertel Ardem Paradise 2
Wohnviertel Ardem Paradise 2
Wohnviertel Ardem Paradise 2
Wohnviertel Ardem Paradise 2
Wohnviertel Ardem Paradise 2
Kazafani, Nordzypern
von
$487,617
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Sunny Hill
Wohnviertel Sunny Hill
Wohnviertel Sunny Hill
Wohnviertel Sunny Hill
Wohnviertel Sunny Hill
Wohnviertel Sunny Hill
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$170,983
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Olivia Court
Wohnviertel Olivia Court
Wohnviertel Olivia Court
Wohnviertel Olivia Court
Wohnviertel Olivia Court
Wohnviertel Olivia Court
Lapithos, Nordzypern
von
$186,814
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel BELLAPAIS VILLAS
Wohnviertel BELLAPAIS VILLAS
Wohnviertel BELLAPAIS VILLAS
Wohnviertel BELLAPAIS VILLAS
Wohnviertel BELLAPAIS VILLAS
Wohnviertel BELLAPAIS VILLAS
Kazafani, Nordzypern
von
$1,01M
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Wonder Stones Village
Wohnviertel Wonder Stones Village
Wohnviertel Wonder Stones Village
Wohnviertel Wonder Stones Village
Wohnviertel Wonder Stones Village
Wohnviertel Wonder Stones Village
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$538,152
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Sea Pearl
Wohnviertel Sea Pearl
Wohnviertel Sea Pearl
Wohnviertel Sea Pearl
Wohnviertel Sea Pearl
Wohnviertel Sea Pearl
Lapithos, Nordzypern
von
$177,315
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Aqua View Bungavillas
Wohnviertel Aqua View Bungavillas
Wohnviertel Aqua View Bungavillas
Wohnviertel Aqua View Bungavillas
Wohnviertel Aqua View Bungavillas
Wohnviertel Aqua View Bungavillas
Akanthou, Nordzypern
von
$949,903
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel ELİT LİFE
Wohnviertel ELİT LİFE
Wohnviertel ELİT LİFE
Wohnviertel ELİT LİFE
Wohnviertel ELİT LİFE
Wohnviertel ELİT LİFE
Lapithos, Nordzypern
von
$117,788
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel My House Premier
Wohnviertel My House Premier
Wohnviertel My House Premier
Wohnviertel My House Premier
Wohnviertel My House Premier
Wohnviertel My House Premier
Templos, Nordzypern
von
$696,596
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel BELLA HILLS
Wohnviertel BELLA HILLS
Wohnviertel BELLA HILLS
Wohnviertel BELLA HILLS
Wohnviertel BELLA HILLS
Wohnviertel BELLA HILLS
Bellapais, Nordzypern
von
$1,14M
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Kompleks CLIFF Kristall
Wohnanlage Kompleks CLIFF Kristall
Wohnanlage Kompleks CLIFF Kristall
Wohnanlage Kompleks CLIFF Kristall
Wohnanlage Kompleks CLIFF Kristall
Wohnanlage Kompleks CLIFF Kristall
Templos, Nordzypern
von
$148,778
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 2
Das Hotel liegt im Dorf Esentepe in Kyrenia. Gesamtprojektfläche: 85.000m2 Dies ist eine moderne Wohnanlage, die Apartments und verwandte Villen bietet. Das Hotel liegt nur 100 m vom gut ausgestatteten Strand entfernt und bietet einen atemberaubenden Blick Mittelmeer und Berge. E…
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel KAŞGAR RESIDENCE
Wohnviertel KAŞGAR RESIDENCE
Wohnviertel KAŞGAR RESIDENCE
Wohnviertel KAŞGAR RESIDENCE
Wohnviertel KAŞGAR RESIDENCE
Wohnviertel KAŞGAR RESIDENCE
Girne Belediyesi, Nordzypern
von
$163,383
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Studios in the Pearl Island complex.
Wohnanlage Studios in the Pearl Island complex.
Wohnanlage Studios in the Pearl Island complex.
Wohnanlage Studios in the Pearl Island complex.
Wohnanlage Studios in the Pearl Island complex.
Alle anzeigen Wohnanlage Studios in the Pearl Island complex.
Wohnanlage Studios in the Pearl Island complex.
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$125,844
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
► Preis - 93.000 GBPErdgeschosswohnung 35 m2 + Terrasse 8 m2, ohne Möbel und Ausstattung.► Preis - 110.000 GBPWohnung im zweiten Stock 35 m2 + Balkon 8 m2 + Dachterrasse 35 m2.► Preis für ähnliche Wohnungen vom Entwickler ab 174,950 GBP ohne Möbel.Dies ist ein fantastisches und einzigartiges…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Furnished studio apartment on the seafront in the Cove Garden complex.
Wohnanlage Furnished studio apartment on the seafront in the Cove Garden complex.
Wohnanlage Furnished studio apartment on the seafront in the Cove Garden complex.
Wohnanlage Furnished studio apartment on the seafront in the Cove Garden complex.
Wohnanlage Furnished studio apartment on the seafront in the Cove Garden complex.
Alle anzeigen Wohnanlage Furnished studio apartment on the seafront in the Cove Garden complex.
Wohnanlage Furnished studio apartment on the seafront in the Cove Garden complex.
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$158,965
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Möbliertes Studio 45 m2 mit einer Terrasse im Cove Garden Village Komplex.Das Interieur der Wohnung ist in einem modernen Stil mit Elementen der Boho-Dekoration: natürliche Schattierungen, Wickerelemente, warme Textilien und helle Akzente.Der Raum ist clever gezonet: Es gibt ein großes Bett …
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Aqua Garden
Wohnviertel Aqua Garden
Wohnviertel Aqua Garden
Wohnviertel Aqua Garden
Wohnviertel Aqua Garden
Wohnviertel Aqua Garden
Kalogreia, Nordzypern
von
$196,313
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage THE NEST
Wohnanlage THE NEST
Wohnanlage THE NEST
Wohnanlage THE NEST
Wohnanlage THE NEST
Alle anzeigen Wohnanlage THE NEST
Wohnanlage THE NEST
Girne Belediyesi, Nordzypern
von
$134,505
Stadt: Kyrenia, EsentepeObjekttyp: FerienwohnungAnzahl der Schlafzimmer: Studio, 1+1, 1+1 Loft ,2+1 LoftGeschlossene Fläche: 49 m2, 63 m2, 71 m2, 91 m2Situation: wird am Juli 2027 abgeschlossen sein.Startpreis: £99,000Zahlungsplan für 10 Jahre: %40Zahlung, 84 Monate Zins kostenlose Raten.Zah…
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Sprachen
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnviertel Aloha Life
Wohnviertel Aloha Life
Wohnviertel Aloha Life
Wohnviertel Aloha Life
Wohnviertel Aloha Life
Wohnviertel Aloha Life
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$189,981
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel SunPrime
Wohnviertel SunPrime
Wohnviertel SunPrime
Wohnviertel SunPrime
Wohnviertel SunPrime
Wohnviertel SunPrime
Kalogreia, Nordzypern
von
$137,926
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage LAventure
Wohnanlage LAventure
Wohnanlage LAventure
Wohnanlage LAventure
Wohnanlage LAventure
Alle anzeigen Wohnanlage LAventure
Wohnanlage LAventure
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$144,888
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Sprachen
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage Penthouse 2+1 300 meters from the sea in the Esentepe area.
Wohnanlage Penthouse 2+1 300 meters from the sea in the Esentepe area.
Wohnanlage Penthouse 2+1 300 meters from the sea in the Esentepe area.
Wohnanlage Penthouse 2+1 300 meters from the sea in the Esentepe area.
Wohnanlage Penthouse 2+1 300 meters from the sea in the Esentepe area.
Alle anzeigen Wohnanlage Penthouse 2+1 300 meters from the sea in the Esentepe area.
Wohnanlage Penthouse 2+1 300 meters from the sea in the Esentepe area.
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$203,421
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
2+1 Penthouse-Wohnung - 74 m2 + 12 m2 Balkon + 31 m2 Dachterrasse in einem Luxus-Komplex 300 Meter vom Meer entfernt.Der Komplex befindet sich in einem malerischen Ort direkt am Ufer des Mittelmeers im Gebiet Esentepe, dank der erfolgreichen Landschaft, alle Objekte in der Anlage haben einen…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Furnished two bedroom apartment in a luxury complex.
Wohnanlage Furnished two bedroom apartment in a luxury complex.
Wohnanlage Furnished two bedroom apartment in a luxury complex.
Wohnanlage Furnished two bedroom apartment in a luxury complex.
Wohnanlage Furnished two bedroom apartment in a luxury complex.
Alle anzeigen Wohnanlage Furnished two bedroom apartment in a luxury complex.
Wohnanlage Furnished two bedroom apartment in a luxury complex.
Karavas, Nordzypern
von
$222,126
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Geräumige 2+1 Wohnung von 92 m2 mit einer Terrasse von 11 m2 und einem kleinen Grundstück befindet sich im ersten Stock einer modernen Wohnanlage. Aufgrund der Ecklage hat die Wohnung eine Menge natürliches Licht, und die Terrasse blickt auf das Grün und den Pool des Komplexes. Das Interieur…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Catalkoy Villa
Wohnviertel Catalkoy Villa
Wohnviertel Catalkoy Villa
Wohnviertel Catalkoy Villa
Wohnviertel Catalkoy Villa
Wohnviertel Catalkoy Villa
Agios Epiktitos, Nordzypern
von
$1,01M
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Aelita
Wohnviertel Aelita
Wohnviertel Aelita
Wohnviertel Aelita
Wohnviertel Aelita
Wohnviertel Aelita
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$278,638
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel The Residence
Wohnviertel The Residence
Wohnviertel The Residence
Wohnviertel The Residence
Wohnviertel The Residence
Wohnviertel The Residence
Kalogreia, Nordzypern
von
$189,917
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Cove Garden Phase 2
Wohnviertel Cove Garden Phase 2
Wohnviertel Cove Garden Phase 2
Wohnviertel Cove Garden Phase 2
Wohnviertel Cove Garden Phase 2
Wohnviertel Cove Garden Phase 2
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$164,523
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel OASIS VILLAGE
Wohnviertel OASIS VILLAGE
Wohnviertel OASIS VILLAGE
Wohnviertel OASIS VILLAGE
Wohnviertel OASIS VILLAGE
Wohnviertel OASIS VILLAGE
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$158,191
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment 250 meters from the sea in Esentepe area.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment 250 meters from the sea in Esentepe area.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment 250 meters from the sea in Esentepe area.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment 250 meters from the sea in Esentepe area.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment 250 meters from the sea in Esentepe area.
Alle anzeigen Wohnanlage Furnished 2+1 apartment 250 meters from the sea in Esentepe area.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment 250 meters from the sea in Esentepe area.
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$171,089
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Möblierte Drei-Zimmer-Wohnung 105 m5 250 Meter vom Meer in der Region Esentepe.Wohnbereich - 91 m2 + eine großzügige Terrasse von 14 m2 ist ein idealer Ort zum Entspannen. Voll möbliert und mit allen notwendigen Geräten ausgestattet, die Sie sofort ohne zusätzliche Kosten einziehen können.De…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Hanging Gardens Village
Wohnviertel Hanging Gardens Village
Wohnviertel Hanging Gardens Village
Wohnviertel Hanging Gardens Village
Wohnviertel Hanging Gardens Village
Wohnviertel Hanging Gardens Village
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$158,191
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Golden Circle Village
Wohnviertel Golden Circle Village
Wohnviertel Golden Circle Village
Wohnviertel Golden Circle Village
Wohnviertel Golden Circle Village
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$177,189
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Bella Villa
Wohnviertel Bella Villa
Wohnviertel Bella Villa
Wohnviertel Bella Villa
Wohnviertel Bella Villa
Wohnviertel Bella Villa
Girne Belediyesi, Nordzypern
von
$1,39M
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel THE HIVE
Wohnviertel THE HIVE
Wohnviertel THE HIVE
Wohnviertel THE HIVE
Wohnviertel THE HIVE
Wohnviertel THE HIVE
Kazafani, Nordzypern
von
$728,259
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Atoll Park
Wohnviertel Atoll Park
Wohnviertel Atoll Park
Wohnviertel Atoll Park
Wohnviertel Atoll Park
Wohnviertel Atoll Park
Trimithi, Nordzypern
von
$177,315
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Alpino Island
Wohnviertel Alpino Island
Wohnviertel Alpino Island
Wohnviertel Alpino Island
Wohnviertel Alpino Island
Wohnviertel Alpino Island
Lapithos, Nordzypern
von
$519,281
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Studio - penthouse in the Caesar Cliff complex.
Wohnanlage Studio - penthouse in the Caesar Cliff complex.
Wohnanlage Studio - penthouse in the Caesar Cliff complex.
Wohnanlage Studio - penthouse in the Caesar Cliff complex.
Wohnanlage Studio - penthouse in the Caesar Cliff complex.
Alle anzeigen Wohnanlage Studio - penthouse in the Caesar Cliff complex.
Wohnanlage Studio - penthouse in the Caesar Cliff complex.
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$149,535
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Studio - Penthouse 34 m2 mit einer Dachterrasse von 20 m2 im Caesar Cliff-Komplex.Der Komplex befindet sich in einem sehr schönen Ort auf einem Hügel, von wo aus sich atemberaubende Aussicht auf das Mittelmeer und die Beshparmak Berge öffnen. Eine malerische Brücke mit einem Aufzug führt zum…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Eksklyuzivnaya kvartira 2 1 s vidom na more i gory v Esentepe
Wohnanlage Eksklyuzivnaya kvartira 2 1 s vidom na more i gory v Esentepe
Wohnanlage Eksklyuzivnaya kvartira 2 1 s vidom na more i gory v Esentepe
Wohnanlage Eksklyuzivnaya kvartira 2 1 s vidom na more i gory v Esentepe
Wohnanlage Eksklyuzivnaya kvartira 2 1 s vidom na more i gory v Esentepe
Alle anzeigen Wohnanlage Eksklyuzivnaya kvartira 2 1 s vidom na more i gory v Esentepe
Wohnanlage Eksklyuzivnaya kvartira 2 1 s vidom na more i gory v Esentepe
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$200,537
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
🌟 EXKLUSIVE Apartment 2+1 mit einem Meerblick und Bergen in Yesentep, Northern Cyprus 🌟 Ihr perfektes Haus in der ersten Linie des Meeres!   🏡 Über die Wohnung: - Quadrat: 105 m², 2 Schlafzimmer+ Salon - geräumige und leichte Zimmer voller Komfort.   - Typ: atemberaubende Panoramen auf S…
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Furnished studio 250 meters from the sea in the Cove Garden complex.
Wohnanlage Furnished studio 250 meters from the sea in the Cove Garden complex.
Wohnanlage Furnished studio 250 meters from the sea in the Cove Garden complex.
Wohnanlage Furnished studio 250 meters from the sea in the Cove Garden complex.
Wohnanlage Furnished studio 250 meters from the sea in the Cove Garden complex.
Alle anzeigen Wohnanlage Furnished studio 250 meters from the sea in the Cove Garden complex.
Wohnanlage Furnished studio 250 meters from the sea in the Cove Garden complex.
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$154,294
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Möbliertes Studio 45 m2 mit einer Terrasse im Cove Garden Village Komplex.Das Interieur der Wohnung ist in einem modernen Stil mit Elementen der Boho-Dekoration: natürliche Schattierungen, Wickerelemente, warme Textilien und helle Akzente.Der Raum ist clever gezonet: Es gibt ein großes Bett …
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Sea Magic Deluxe
Wohnviertel Sea Magic Deluxe
Wohnviertel Sea Magic Deluxe
Wohnviertel Sea Magic Deluxe
Wohnviertel Sea Magic Deluxe
Wohnviertel Sea Magic Deluxe
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$569,879
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Lanai Homes
Wohnviertel Lanai Homes
Wohnviertel Lanai Homes
Wohnviertel Lanai Homes
Wohnviertel Lanai Homes
Wohnviertel Lanai Homes
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$170,983
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Del Mar Premium
Wohnviertel Del Mar Premium
Wohnviertel Del Mar Premium
Wohnviertel Del Mar Premium
Wohnviertel Del Mar Premium
Wohnviertel Del Mar Premium
Lapithos, Nordzypern
von
$145,652
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Furnished one bedroom apartment in the El Capitano complex.
Wohnanlage Furnished one bedroom apartment in the El Capitano complex.
Wohnanlage Furnished one bedroom apartment in the El Capitano complex.
Wohnanlage Furnished one bedroom apartment in the El Capitano complex.
Wohnanlage Furnished one bedroom apartment in the El Capitano complex.
Alle anzeigen Wohnanlage Furnished one bedroom apartment in the El Capitano complex.
Wohnanlage Furnished one bedroom apartment in the El Capitano complex.
Karavas, Nordzypern
von
$171,851
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Gemütliche Einzimmerwohnung (1+1) von 50 m2 mit modernen Möbeln und Geräten. Das Apartment verfügt über einen Balkon und eine geräumige Dachterrasse von 40 m2 mit herrlichem Blick.Das Küchenset ist mit eingebauten BOSCH-Geräten ausgestattet: Backofen, Herd, Haube, Geschirrspüler und Kühlschr…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage CASA DEL MARE - Etalon Prestizhnogo Sredizemnomorskogo Zhilya
Wohnanlage CASA DEL MARE - Etalon Prestizhnogo Sredizemnomorskogo Zhilya
Wohnanlage CASA DEL MARE - Etalon Prestizhnogo Sredizemnomorskogo Zhilya
Wohnanlage CASA DEL MARE - Etalon Prestizhnogo Sredizemnomorskogo Zhilya
Wohnanlage CASA DEL MARE - Etalon Prestizhnogo Sredizemnomorskogo Zhilya
Alle anzeigen Wohnanlage CASA DEL MARE - Etalon Prestizhnogo Sredizemnomorskogo Zhilya
Wohnanlage CASA DEL MARE - Etalon Prestizhnogo Sredizemnomorskogo Zhilya
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$125,691
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
2 Immobilienobjekte 2
CASA DEL MARE ist eine kleine Schweiz im sonnigen Zypern, wo der europäische Lebensstil mit der majestätischen Natur des Mittelmeers kombiniert wird. Das Projekt wird für Luxus-Künstler geschaffen, die in der Nähe des Meeresufers leben wollen, mit endlosem Meerblick und herrlichen Berglandsc…
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Mia Homes
Wohnviertel Mia Homes
Wohnviertel Mia Homes
Wohnviertel Mia Homes
Wohnviertel Mia Homes
Wohnviertel Mia Homes
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$218,478
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel LOCUS EDREMIT
Wohnviertel LOCUS EDREMIT
Wohnviertel LOCUS EDREMIT
Wohnviertel LOCUS EDREMIT
Wohnviertel LOCUS EDREMIT
Wohnviertel LOCUS EDREMIT
Trimithi, Nordzypern
von
$753,590
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Hilly Elm
Wohnviertel Hilly Elm
Wohnviertel Hilly Elm
Wohnviertel Hilly Elm
Wohnviertel Hilly Elm
Wohnviertel Hilly Elm
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$158,064
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Ardem Park Green Hill
Wohnviertel Ardem Park Green Hill
Wohnviertel Ardem Park Green Hill
Wohnviertel Ardem Park Green Hill
Wohnviertel Ardem Park Green Hill
Wohnviertel Ardem Park Green Hill
Ftericha, Nordzypern
von
$411,625