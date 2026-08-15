Häufig gestellte Fragen zu Neubauten in Nordzypern
Welche Dokumente sind erforderlich, um ein Haus in einem Neubau in Nordzypern zu kaufen?
Ausländer, die eine Wohnung vom Entwickler in Nordzypern kaufen möchten, benötigen einen Reisepass oder Personalausweis. Außerdem müssen Sie eine Genehmigung für den Kauf der Immobilie einholen.
Gibt es irgendwelche Einschränkungen für Ausländer, die Immobilien von Entwicklern in Nordzypern kaufen?
Ausländer können alle Arten von Immobilien in beliebiger Menge kaufen. Einzige Einschränkung: Eigenheime dürfen nur auf einem Grundstück von maximal 1.338 Quadratmetern erworben werden.
Wie kann man Permission to Purchase erhalten, wenn Sie eine Immobilie vom Entwickler in Nordzypern kaufen?
Permission to Purchase ist die Erlaubnis zum Erwerb einer Wohnung. Sie ist beim Ministerrat erhältlich. Sie müssen ein Antragsformular, eine Kopie Ihres Reisepasses, eine Landkarte und weitere Dokumente einreichen. Die Bearbeitung der Bewerbungen dauert 4-6 Monate.
In welchen Bezirken werden neu gebaute Wohnungen in Nordzypern am häufigsten gekauft?
Es besteht eine große Nachfrage nach Unterkünften in Kyrenia, Iskil und Famagusta. In diesen malerischen Ferienorten werden Immobilien für den Urlaub und den dauerhaften Aufenthalt gekauft. Entwickler bieten hier neue Entwicklungsprojekte in Nordzypern.