Bogaz, Nordzypern

von €129,390

53–75 m² 2

Kapitulation vor: 2023

Die Entwicklung von Four Vision wurde 2017 von 4 Familienunternehmen gegründet, die seit mehr als 30 Jahren in der türkischen Republik Nordzypern im Bausektor tätig sind. Ziel ist es, die Straße zu beginnen soll auf der Insel Zypern angesehenere Wohnprojekte produzieren, indem 4 Unternehmen zusammengelegt werden, die jahrelang in ihren eigenen Regionen tätig sind, und um große Projekte zu erreichen, und auf dem internationalen Markt dringend zu sein. Das Unternehmen ist in allen Regionen Nordzyperns im Bereich Bau und Verkauf tätig. Das Four Seasons Life-Projekt wird am schönsten und natürlichsten Ort des Mittelmeers zum Leben erweckt, der drei Kontinente mit seiner einzigartigen Lage in der Region İskele in Nordzypern verbindet. Das Projekt besteht aus 6 Arten von Eigenschaften: 1.Studio-Apartments 2.Ein – Schlafzimmer Apartments 3.Ein – Schlafzimmer ( Wohnungen mit der Länge ) 4.Apartments mit zwei Schlafzimmern 5.Doppelhaushälfte für 2 Schlafzimmer 6.Doppelhaushälfte für 3 Schlafzimmer 7.Doppelhaushälfte für 3 Schlafzimmer mit privatem Pool Einrichtungen: Aquapark, Fitnessstudio, SPA, Kinderspielplatz, Wassersport, Strandbar, Poolbar, Restaurant Four Seasons Life II besteht aus 326 Einheiten und umfasst Studio-Apartments, Apartments mit einem Schlafzimmer und Apartments mit zwei Schlafzimmern. Das Projekt wird in zwei Phasen gebaut: Juli 2023 und Januar 2024. Das Four Seasons Life-Projekt ist der Gewinner der Best Seafront Development 2019 von PROPERTYNC Awards.