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Neubauten zum Verkauf in Nordzypern

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Kyrenia
2
Girne District
171
Iskele District
167
Iskele Belediyesi
146
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Wohnanlage Carob Hill Tatlısu
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Wohnanlage Carob Hill Tatlısu
Akanthou, Nordzypern
von
$146,156
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 2
Nur 40 Minuten von Girne entfernt liegt Tatlısu zwischen dem Beşparmak-Gebirge und der Mittelmeerküste. Mit seiner unberührten natürlichen Schönheit fasziniert die Region Tatlısu sowohl ihre Besucher als auch ihre Bewohner. Für ein ruhiges Leben sind Sie hier richtig, weil Tatlısu Teil der C…
Bauherr
Tunalı İnşaat
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Residenz Tunalı Kumsal Park Residence
Residenz Tunalı Kumsal Park Residence
Residenz Tunalı Kumsal Park Residence
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Residenz Tunalı Kumsal Park Residence
Lefkosa Turk Belediyesi, Nordzypern
von
$230,976
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 12
Eine seltene Gelegenheit für dieses spektakuläre Apartment in einer der prestigeträchtigsten Gegenden von Nikosia mit dem spektakulärsten Blick über die Stadt.  Die Apartments wurden nach höchsten Standards gebaut und geliefert. Sie verfügen über eine moderne Wohnung mit 2 Schlafzimmern, …
Bauherr
Tunalı İnşaat
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Wohnanlage Möbliertes Studio-Apartment im Edelweiss-Komplex.
Wohnanlage Möbliertes Studio-Apartment im Edelweiss-Komplex.
Wohnanlage Möbliertes Studio-Apartment im Edelweiss-Komplex.
Wohnanlage Möbliertes Studio-Apartment im Edelweiss-Komplex.
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Trikomo, Nordzypern
von
$64,229
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Ein möbliertes Studio-Apartment mit 57 m² Wohnfläche liegt nur einen Kilometer vom Sandstrand entfernt. Diese einzigartige Lage bietet eine ruhige Umgebung abseits des Großstadttrubels und dennoch in unmittelbarer Nähe zu allen Annehmlichkeiten und historischen Sehenswürdigkeiten. Das …
Immobilienagentur
Smart Home
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IresIres
Wohnanlage Royal Life Residence
Wohnanlage Royal Life Residence
Wohnanlage Royal Life Residence
Wohnanlage Royal Life Residence
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Wohnanlage Royal Life Residence
Trikomo, Nordzypern
von
$73,583
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 14
Fläche 41–58 m²
10 Immobilienobjekte 10
Royal Life Residence — Modern Residential Complex 100 m vom Long Beach 🌊Royal Life Residence ist ein abgeschlossener Wohnkomplex im Herzen der beliebten Gegend von Long Beach in Iskele, nur 100 Meter vom Sandstrand entfernt.Der Komplex bietet eine entspannte Resort-Atmosphäre kombiniert mit …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
55.0 – 58.0
98,085 – 113,644
Studio
41.0 – 42.0
74,409 – 83,880
Immobilienagentur
SMAK Partners
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Wohnanlage Casa del Mare Project
Wohnanlage Casa del Mare Project
Wohnanlage Casa del Mare Project
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Wohnanlage Casa del Mare Project
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$315,106
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Luxus wie nie zuvor erlebenSie werden in einem herrlichen Bereich mit seiner einfachen Transport durch seine Nähe zum Flughafen, seine perfekte Entfernung zu Kyrenia und Casa del Mare ist direkt neben dem Meer.Hier geht es um das unvergessliche Erlebnis von Meer, Sonne, Sand, Urlaub und Lach…
Immobilienagentur
SMAK Partners
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Wohnanlage Lagoon Verde
Wohnanlage Lagoon Verde
Wohnanlage Lagoon Verde
Wohnanlage Lagoon Verde
Wohnanlage Lagoon Verde
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Wohnanlage Lagoon Verde
Spathariko, Nordzypern
von
$136,135
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 2
Lagoon Verde Residences & Resort ist mehr als nur ein Ort zum Leben; es ist eine Einladung, die Ruhe und Schönheit Nordzyperns zu erleben. Kommen Sie und entdecken Sie Ihr eigenes Stück Paradies!🏝️Der riesige Lagunenpool in Lagoon Verde steht beispielhaft für sein Engagement für Innovation, …
Immobilienagentur
SMAK Partners
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Wohnanlage Sky Diora
Wohnanlage Sky Diora
Wohnanlage Sky Diora
Wohnanlage Sky Diora
Wohnanlage Sky Diora
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Wohnanlage Sky Diora
Yialousa, Nordzypern
von
$156,257
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Das Projekt Sky Diora ist eine besondere Wohngegend in Yeni Erenköy. Mit 80 Einheiten, 10 Blocks, Management-Büro für Miet-Services und Wartungsdienstleistungen, zielt dieses Projekt darauf ab, die ruhige Atmosphäre des Meeres mit dem Komfort des modernen Lebens zu verbinden, um Ihre Träume …
Immobilienagentur
SMAK Partners
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Wohnanlage Penthouse-Lofts mit zwei Schlafzimmern bei Lanai Homes.
Wohnanlage Penthouse-Lofts mit zwei Schlafzimmern bei Lanai Homes.
Wohnanlage Penthouse-Lofts mit zwei Schlafzimmern bei Lanai Homes.
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Wohnanlage Penthouse-Lofts mit zwei Schlafzimmern bei Lanai Homes.
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$254,018
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Zwei-Zimmer-Loft-Penthäuser mit 70 m² Wohnfläche und 35 m² Dachterrasse. Die erste Ebene beinhaltet ein Wohnzimmer mit Zugang zu einem Balkon, eine Küchenzeile, ein Schlafzimmer und ein Badezimmer. Die zweite Ebene im Loft verfügt über ein zweites Schlafzimmer mit Meerblick und ein z…
Immobilienagentur
Smart Home
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Wohnanlage Atlantis Pearl
Wohnanlage Atlantis Pearl
Wohnanlage Atlantis Pearl
Wohnanlage Atlantis Pearl
Wohnanlage Atlantis Pearl
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Wohnanlage Atlantis Pearl
Akanthou, Nordzypern
von
$204,164
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 3
Atlantis Pearl ist ein exklusives Wohnprojekt am Meer in Tatlısu, Nordzypern, wo moderne Architektur den wahren mediterranen Charme erfüllt. Umgeben von üppigem Grün und Panoramablick auf das Meer und die Berge bietet das Projekt einen ruhigen und eleganten Lebensstil für diejenigen, die Kom…
Immobilienagentur
SMAK Partners
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Wohnanlage Möbliertes Studio im 5* SPA-Komplex mit CASINO Grand Sapphire Resort.
Wohnanlage Möbliertes Studio im 5* SPA-Komplex mit CASINO Grand Sapphire Resort.
Wohnanlage Möbliertes Studio im 5* SPA-Komplex mit CASINO Grand Sapphire Resort.
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Wohnanlage Möbliertes Studio im 5* SPA-Komplex mit CASINO Grand Sapphire Resort.
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Wohnanlage Möbliertes Studio im 5* SPA-Komplex mit CASINO Grand Sapphire Resort.
Trikomo, Nordzypern
von
$169,240
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Das Projekt wurde mit dem renommierten Property NC Award 2019 ausgezeichnet! Möbliertes 53 m² großes Studio-Apartment im Grand Sapphire Resort mit Hotel und Casino. Die Anlage liegt nur 600 Meter vom Long Beach entfernt, in einer der beliebtesten Gegenden mit einer über 3 Kilometer lan…
Immobilienagentur
Smart Home
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Wohnanlage Brise de Mer Mounting Side
Wohnanlage Brise de Mer Mounting Side
Wohnanlage Brise de Mer Mounting Side
Wohnanlage Brise de Mer Mounting Side
Wohnanlage Brise de Mer Mounting Side
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Wohnanlage Brise de Mer Mounting Side
Akanthou, Nordzypern
von
$136,940
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Leben zwischen dem Meer und den Bergen in einer der malerischsten Regionen NordzypernÜber Tatlısu region (Tatlisu) 📍Tatlisu (übersetzt von Türkisch – „süßes Wasser“) befindet sich am Fuße der Beshparmak Berge und verbindet Berglandschaften und die Mittelmeerküste.📌 Entfernungen:Kyrenia und F…
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SMAK Partners
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Wohnanlage The Blue Residence
Wohnanlage The Blue Residence
Wohnanlage The Blue Residence
Wohnanlage The Blue Residence
Wohnanlage The Blue Residence
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Wohnanlage The Blue Residence
Perivolia tou Trikomou, Nordzypern
von
$194,503
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Die Blue Residence ist eine hochwertige Wohnentwicklung im lebhaften Resort-Bereich von Iskele, Long Beach, einer der wünschenswertsten Orte in Nordzypern.In Kombination mit zeitgenössischer Architektur, Landschaft und hervorragenden Annehmlichkeiten bietet das Projekt einen idealen Lebensst…
Immobilienagentur
SMAK Partners
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Wohnanlage Furnished studio in the SPA complex Abelia Residence with sea view.
Wohnanlage Furnished studio in the SPA complex Abelia Residence with sea view.
Wohnanlage Furnished studio in the SPA complex Abelia Residence with sea view.
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Bogazi, Nordzypern
von
$95,714
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Es ist möglich, die Wohnung zu sehen, die Sie online interessiert sind und es remote kaufen!Möbliertes Studio (0+1) 44 m2 mit Balkon mit direktem Meerblick.Ein gepflegter Wohnkomplex mit allen Annehmlichkeiten, befindet sich 200 Meter vom Meer in der Region Boaz, 10 km von der Stadt Famagust…
Immobilienagentur
Smart Home
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Wohnanlage Courtyard Platinum
Wohnanlage Courtyard Platinum
Wohnanlage Courtyard Platinum
Wohnanlage Courtyard Platinum
Wohnanlage Courtyard Platinum
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Wohnanlage Courtyard Platinum
Bogazi, Nordzypern
von
$170,378
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 3
🏡 Courtyard Platinum ist ein neues Maß an Komfort und Luxus im Herzen der sich schnell entwickelnden Region Iskele, Nordzypern.Das Projekt setzt den Erfolg des beliebten Courtyard Long Beach Holiday Resort fort und setzt neue Maßstäbe für Wohnen und Investitionen.🌿 Das einzigartige Konzept v…
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SMAK Partners
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Wohnanlage Furnished studio in the Royal Sun complex.
Wohnanlage Furnished studio in the Royal Sun complex.
Wohnanlage Furnished studio in the Royal Sun complex.
Wohnanlage Furnished studio in the Royal Sun complex.
Wohnanlage Furnished studio in the Royal Sun complex.
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Wohnanlage Furnished studio in the Royal Sun complex.
Trikomo, Nordzypern
von
$70,101
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Es ist möglich, die Wohnung zu sehen, die Sie online interessiert sind und es remote kaufen!Ein möbliertes Studio von 42 m2 mit einem Balkon von 7 m2, 600 Meter vom Sandstrand "Long Beach" im Royal Sun Residence Komplex."Long Beach" ist eine erfolgreiche Investition und eine Gelegenheit, in …
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Wohnanlage OTUKEN PROJECT
Wohnanlage OTUKEN PROJECT
Wohnanlage OTUKEN PROJECT
Wohnanlage OTUKEN PROJECT
Wohnanlage OTUKEN PROJECT
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Wohnanlage OTUKEN PROJECT
Spathariko, Nordzypern
von
$186,445
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
SMAK Partners
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Wohnanlage Penthouse 2+1 300 meters from the sea in the Esentepe area.
Wohnanlage Penthouse 2+1 300 meters from the sea in the Esentepe area.
Wohnanlage Penthouse 2+1 300 meters from the sea in the Esentepe area.
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Wohnanlage Penthouse 2+1 300 meters from the sea in the Esentepe area.
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Wohnanlage Penthouse 2+1 300 meters from the sea in the Esentepe area.
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$203,421
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
2+1 Penthouse-Wohnung - 74 m2 + 12 m2 Balkon + 31 m2 Dachterrasse in einem Luxus-Komplex 300 Meter vom Meer entfernt.Der Komplex befindet sich in einem malerischen Ort direkt am Ufer des Mittelmeers im Gebiet Esentepe, dank der erfolgreichen Landschaft, alle Objekte in der Anlage haben einen…
Immobilienagentur
Smart Home
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Wohnanlage Thalassa Beach Resort
Wohnanlage Thalassa Beach Resort
Wohnanlage Thalassa Beach Resort
Wohnanlage Thalassa Beach Resort
Wohnanlage Thalassa Beach Resort
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Wohnanlage Thalassa Beach Resort
Vokolida, Nordzypern
von
$87,763
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 3
1 Immobilienobjekt 1
Thalassa Beach Resort — Beachfront Living in Bafra VIP Tourismusbereich 🌊🏖Das Thalassa Beach Resort ist eine hochwertige Wohnentwicklung direkt an der Küste in der Region Bafra in Nordzypern.Das Projekt profitiert von einer einzigartigen Lage am Strand mit einem natürlichen Sandstrand, ein s…
Immobilienagentur
SMAK Partners
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Wohnanlage La Joya Beach Residences
Wohnanlage La Joya Beach Residences
Wohnanlage La Joya Beach Residences
Wohnanlage La Joya Beach Residences
Wohnanlage La Joya Beach Residences
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Wohnanlage La Joya Beach Residences
Trikomo, Nordzypern
von
$157,328
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
La Joya Beach Residences ist ein luxuriöses Wohnprojekt in Long Beach, Iskele, einer der renommiertesten Küstengebiete Nordzyperns.Der Name La Joya übersetzt aus Spanisch als „das Juwel“, das die Essenz dieser exklusiven Entwicklung perfekt widerspiegelt. Diese risikoarmen Residenzen genieße…
Immobilienagentur
SMAK Partners
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Wohnanlage Studio - penthouse in the Caesar Cliff complex.
Wohnanlage Studio - penthouse in the Caesar Cliff complex.
Wohnanlage Studio - penthouse in the Caesar Cliff complex.
Wohnanlage Studio - penthouse in the Caesar Cliff complex.
Wohnanlage Studio - penthouse in the Caesar Cliff complex.
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Wohnanlage Studio - penthouse in the Caesar Cliff complex.
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$149,535
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Studio - Penthouse 34 m2 mit einer Dachterrasse von 20 m2 im Caesar Cliff-Komplex.Der Komplex befindet sich in einem sehr schönen Ort auf einem Hügel, von wo aus sich atemberaubende Aussicht auf das Mittelmeer und die Beshparmak Berge öffnen. Eine malerische Brücke mit einem Aufzug führt zum…
Immobilienagentur
Smart Home
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Wohnanlage MCKENZIE 2
Wohnanlage MCKENZIE 2
Wohnanlage MCKENZIE 2
Wohnanlage MCKENZIE 2
Wohnanlage MCKENZIE 2
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Wohnanlage MCKENZIE 2
Trikomo, Nordzypern
von
$404,940
Mckenzie 2 Wohnanlage ist ein luxuriöses und hochwertiges Projekt im beliebten Ferienort Long Beach, nördlich von Famagusta, in Nordzypern. Dieses Projekt verspricht einen unbeschreiblichen Lebensstil inmitten der Schönheit der Natur und der Nähe des Mittelmeers. Vorteile von Mckenzie 2:ANHA…
Immobilienagentur
SMAK Partners
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Wohnanlage Royal Sun Residence
Wohnanlage Royal Sun Residence
Wohnanlage Royal Sun Residence
Wohnanlage Royal Sun Residence
Wohnanlage Royal Sun Residence
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Wohnanlage Royal Sun Residence
Trikomo, Nordzypern
von
$75,868
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Fläche 42–103 m²
15 Immobilienobjekte 15
Royal Sun Residence — Vervollständigtes Wohnen am Meer 🌊☀️Royal Sun Residence ist ein vollständig abgeschlossener Wohnkomplex im sehr wünschenswerten Long Beach Bereich, Iskele, Nordzypern.Der berühmte Sandstrand ist nur 5 Minuten zu Fuß erreichbar 🏖Dies ist eine lebendige, etablierte Gemein…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
50.0 – 103.0
93,350 – 136,643
Wohnung 2 zimmer
70.0 – 100.0
144,760 – 209,699
Studio
42.0
73,057 – 75,762
Immobilienagentur
SMAK Partners
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Wohnanlage Coastal Heaven
Wohnanlage Coastal Heaven
Wohnanlage Coastal Heaven
Wohnanlage Coastal Heaven
Wohnanlage Coastal Heaven
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Wohnanlage Coastal Heaven
Lefka, Nordzypern
von
$106,923
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Das Coastal Heaven liegt an der Hauptküste von Lefke, umgeben von der Ruhe von üppigem Grün, verbindet den Funken des Meeres mit moderner und einzigartiger Architektur. Dieses prestigeträchtige Projekt bietet mit seiner Lage am Strand, atemberaubender Aussicht und vielfältigen Apartmentmögli…
Immobilienagentur
SMAK Partners
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Wohnanlage Kaya Residences
Wohnanlage Kaya Residences
Wohnanlage Kaya Residences
Wohnanlage Kaya Residences
Wohnanlage Kaya Residences
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Wohnanlage Kaya Residences
Agios Theodoros, Nordzypern
von
$113,078
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 7
Kaya Residences — Sonne, Meer & Luxus Leben im Herzen von Bafra ☀️🌊✨Lassen Sie die Sonne und das azurblaue Mittelmeer Teil Ihres Alltags in Bafra werden – eines der renommiertesten Resortgebiete Nordzyperns.Kaya Residences liegt nur 5 Fahrminuten von einem der schönsten Strände der Insel ent…
Immobilienagentur
SMAK Partners
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Wohnanlage Ready-to-move-in apartments from £25,000 – up to 13 years of payment plan!
Wohnanlage Ready-to-move-in apartments from £25,000 – up to 13 years of payment plan!
Wohnanlage Ready-to-move-in apartments from £25,000 – up to 13 years of payment plan!
Wohnanlage Ready-to-move-in apartments from £25,000 – up to 13 years of payment plan!
Wohnanlage Ready-to-move-in apartments from £25,000 – up to 13 years of payment plan!
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Lefkoniko, Nordzypern
von
$33,180
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Finished apartments from £25,000 — payment plans up to 13 years! Want to purchase property in Northern Cyprus with a minimal down payment and a comfortable payment plan? Now it's possible — the developer is offering a special promotion! This offer includes finished apartments and proper…
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Wohnanlage Olive Court 2
Wohnanlage Olive Court 2
Wohnanlage Olive Court 2
Wohnanlage Olive Court 2
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Trikomo, Nordzypern
von
$130,371
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 103 m²
1 Immobilienobjekt 1
Olivenöl 2 - moderner Komplex in Jeni Boazici 🌿🏡Das Olive Court 2 befindet sich in Yeni Boğaziçi, nur 10 Gehminuten vom Meer entfernt.Das Projekt umfasst 58 Residenzen, Kombination moderner Architektur, durchdachte Planung und grüne Umgebung. Jedes Detail wird für ein komfortables Leben in d…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
103.0
133,937
Immobilienagentur
SMAK Partners
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Wohnviertel Del Mar Premium
Wohnviertel Del Mar Premium
Wohnviertel Del Mar Premium
Wohnviertel Del Mar Premium
Wohnviertel Del Mar Premium
Wohnviertel Del Mar Premium
Lapithos, Nordzypern
von
$145,652
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
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Wohngebäude Bellagio
Wohngebäude Bellagio
Wohngebäude Bellagio
Wohngebäude Bellagio
Wohngebäude Bellagio
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Wohngebäude Bellagio
Trikomo, Nordzypern
von
$174,680
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 13
Das neue Attraktionszentrum der Meditteranean ist in Iskele. Bellagio - Luxus zum Leben gebracht. Es ermöglicht Ihnen, den unbegrenzten Komfort eines luxuriösen Lebens im Herzen der Natur und des Meeres zu entdecken. Geräumige Apartments, Terrassen und Balkone, die mit ästhetischen und funkt…
Immobilienagentur
SMAK Partners
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Wohnanlage Mykonos Homes
Wohnanlage Mykonos Homes
Wohnanlage Mykonos Homes
Wohnanlage Mykonos Homes
Wohnanlage Mykonos Homes
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Wohnanlage Mykonos Homes
Kalogreia, Nordzypern
von
$379,771
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Fläche 116 m²
2 Immobilienobjekte 2
Mykonos Homes ist eine exklusive Wohnanlage am Strand, inspiriert vom weltbekannten Cavo Tagoo Hotel in Mykonos. Das in der malerischen Gegend von Esentepe, Nordzypern gelegene Projekt vereint zeitgenössische Architektur, atemberaubende Meerblicke und hochwertiges Wohnen im Resortstil.Das My…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
116.0
388,959 – 405,870
Immobilienagentur
SMAK Partners
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Wohnanlage La Casalia
Wohnanlage La Casalia
Wohnanlage La Casalia
Wohnanlage La Casalia
Wohnanlage La Casalia
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Wohnanlage La Casalia
Akanthou, Nordzypern
von
$206,600
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Immobilienagentur
SMAK Partners
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Wohnanlage Furnished one bedroom apartment in the 5* SPA complex Caesar Blue.
Wohnanlage Furnished one bedroom apartment in the 5* SPA complex Caesar Blue.
Wohnanlage Furnished one bedroom apartment in the 5* SPA complex Caesar Blue.
Wohnanlage Furnished one bedroom apartment in the 5* SPA complex Caesar Blue.
Wohnanlage Furnished one bedroom apartment in the 5* SPA complex Caesar Blue.
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Wohnanlage Furnished one bedroom apartment in the 5* SPA complex Caesar Blue.
Bogazi, Nordzypern
von
$169,742
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Möblierte Wohnung mit einem Schlafzimmer (1+1) 71 m2 in 5* SPA-Komplex Caesar Blue.Neue Wohnungsanlage befindet sich in einem malerischen Teil der Region Bogaz mit einem sauberen Sandstrand. Die Wohnungen sind ideal für Ferien, Ausleihen und für dauerhafte Residenz.Infrastruktur:Großes Schwi…
Immobilienagentur
Smart Home
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Wohnanlage Courtyard
Wohnanlage Courtyard
Wohnanlage Courtyard
Wohnanlage Courtyard
Trikomo, Nordzypern
von
$137,276
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 5
Fläche 50–125 m²
5 Immobilienobjekte 5
Hof — A abgeschlossen Resort-Style-Komplex in Long Beach 🌴🌊Courtyard ist ein fertiger Wohnkomplex in der sehr wünschenswerten Region Long Beach, nur 5 Gehminuten von der sandigen Küste entfernt 🏖✨Es kombiniert bequemes Wohnen, grüne Landschaften und komplette Resort-Infrastruktur an einem Or…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
65.0
175,877
Wohnung 2 zimmer
125.0
295,609
Studio
50.0
140,025 – 144,760
Immobilienagentur
SMAK Partners
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Villa Bogaz Vista
Villa Bogaz Vista
Villa Bogaz Vista
Villa Bogaz Vista
Villa Bogaz Vista
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Villa Bogaz Vista
Bogazi, Nordzypern
von
$538,945
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Immobilienagentur
SMAK Partners
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Wohnanlage Solterra Villas
Wohnanlage Solterra Villas
Wohnanlage Solterra Villas
Wohnanlage Solterra Villas
Wohnanlage Solterra Villas
Alle anzeigen Wohnanlage Solterra Villas
Wohnanlage Solterra Villas
Girne Belediyesi, Nordzypern
von
$647,475
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
🏡 Solterra Villas — Where Modern Design Meets Serenity ✨ Aesthetics, comfort, and thoughtful layouts — Solterra was created for those who value both style and functionality in family living. 📍 Location: Nestled in the lush green heart of Çatalköy, just 15 minutes from Girne, Solterra …
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Wohnanlage Caesar Blue
Wohnanlage Caesar Blue
Wohnanlage Caesar Blue
Wohnanlage Caesar Blue
Wohnanlage Caesar Blue
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Wohnanlage Caesar Blue
Gastria, Nordzypern
von
$120,726
Fläche 48–112 m²
15 Immobilienobjekte 15
Caesar Blue ist eine moderne Wohnanlage in einer malerischen Ecke von Nordzypern, die ausschließlich von der Afik Group entworfen und gebaut wurde.Caesar Blue liegt neben einem Sandstrand an der Mittelmeerküste. Die voll ausgestattete Wohnung umgeben von duftenden Gärten und der Aqua Club is…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
62.0 – 75.0
91,997 – 171,142
Wohnung 2 zimmer
106.0 – 112.0
162,348 – 222,552
Studio
48.0 – 52.0
98,085
Immobilienagentur
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Wohnanlage Four Seasons Life II
Wohnanlage Four Seasons Life II
Wohnanlage Four Seasons Life II
Wohnanlage Four Seasons Life II
Wohnanlage Four Seasons Life II
Alle anzeigen Wohnanlage Four Seasons Life II
Wohnanlage Four Seasons Life II
Bogazi, Nordzypern
von
$217,415
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Fläche 40–75 m²
3 Immobilienobjekte 3
Four Seasons Life II — Wo Natur privilegiertes Leben trifft 🌊🌿Vier Jahreszeiten Leben II ist ein vollständig abgeschlossener Wohnkomplex mit einem Lebensstil von Komfort und Harmonie in der vielversprechenden Region Boğaz von Iskele.Entwickelt mit einem visionären Ansatz, bewahrt das Projekt…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
75.0
217,817
Studio
40.0
119,732
Immobilienagentur
SMAK Partners
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Wohnanlage Reflection
Wohnanlage Reflection
Wohnanlage Reflection
Wohnanlage Reflection
Wohnanlage Reflection
Alle anzeigen Wohnanlage Reflection
Wohnanlage Reflection
Akanthou, Nordzypern
von
$218,891
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Reflection ist ein ultra-luxuriöses Wohnprojekt in der ruhigen Tatlısu Region – wo üppige grüne Landschaften das tiefblaue Mittelmeer treffen.Im Norden genießen die Bewohner einen Panoramablick auf das Meer 🌊Im Süden die atemberaubenden Zypern-Gebirge ⛰Zu den nahe gelegenen Sehenswürdigkeite…
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Wohnanlage Sandscape Coastal Residences
Wohnanlage Sandscape Coastal Residences
Wohnanlage Sandscape Coastal Residences
Wohnanlage Sandscape Coastal Residences
Wohnanlage Sandscape Coastal Residences
Alle anzeigen Wohnanlage Sandscape Coastal Residences
Wohnanlage Sandscape Coastal Residences
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$359,378
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Sandscape Coastal Residences | EsentepeTrue Beachfront Leben 🌊Sandscape Coastal Residences ist eine exklusive Strandentwicklung in Esentepe, einer der am schnellsten wachsenden Küstenregionen Nordzyperns.Dieses Projekt bietet direkten Zugang zum Strand, einen ununterbrochenen mediterranen Bl…
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Wohnanlage Furnished 2+1 apartment 250 meters from the sea in Esentepe area.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment 250 meters from the sea in Esentepe area.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment 250 meters from the sea in Esentepe area.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment 250 meters from the sea in Esentepe area.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment 250 meters from the sea in Esentepe area.
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Wohnanlage Furnished 2+1 apartment 250 meters from the sea in Esentepe area.
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$171,089
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Möblierte Drei-Zimmer-Wohnung 105 m5 250 Meter vom Meer in der Region Esentepe.Wohnbereich - 91 m2 + eine großzügige Terrasse von 14 m2 ist ein idealer Ort zum Entspannen. Voll möbliert und mit allen notwendigen Geräten ausgestattet, die Sie sofort ohne zusätzliche Kosten einziehen können.De…
Immobilienagentur
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Wohnanlage Furnished one bedroom apartment in Park Residence complex.
Wohnanlage Furnished one bedroom apartment in Park Residence complex.
Wohnanlage Furnished one bedroom apartment in Park Residence complex.
Wohnanlage Furnished one bedroom apartment in Park Residence complex.
Wohnanlage Furnished one bedroom apartment in Park Residence complex.
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Trikomo, Nordzypern
von
$114,792
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Ein-Zimmer-Wohnung (1+1) 60 m2 mit einer Terrasse von 15 m2 im Park Residence Komplex.Zweizimmerwohnungen 250 Meter vom Sandstrand entfernt. "Long Beach" ist eine Küste mit schönen Sandstränden, in der Nähe der Stadt Iskele und nicht weit von Famagusta.In diesem Projekt wurde alles für Ihren…
Immobilienagentur
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Wohnanlage Furnished studios in the 5* SPA complex Court Yard.
Wohnanlage Furnished studios in the 5* SPA complex Court Yard.
Wohnanlage Furnished studios in the 5* SPA complex Court Yard.
Wohnanlage Furnished studios in the 5* SPA complex Court Yard.
Wohnanlage Furnished studios in the 5* SPA complex Court Yard.
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Wohnanlage Furnished studios in the 5* SPA complex Court Yard.
Trikomo, Nordzypern
von
$176,478
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Möbliertes Studio 48.8 - 55.6 m2 mit einem Designpaket des Entwicklers im Court Yard-Komplex.Das Studio verfügt über einen Wohnbereich mit einem TV und einem Doppelbett, einen Küchenbereich mit Geräten, darunter ein Herd, eine Kapuze und einen Kühlschrank.Dieses Projekt verfügt über ein groß…
Immobilienagentur
Smart Home
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Wohnanlage Caesar Resort
Wohnanlage Caesar Resort
Wohnanlage Caesar Resort
Wohnanlage Caesar Resort
Wohnanlage Caesar Resort
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Wohnanlage Caesar Resort
Trikomo, Nordzypern
von
$56,750
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Fläche 40–128 m²
58 Immobilienobjekte 58
Caesar Resort — A Resort Stadt am Meer 🌊🏖✨Caesar Resort befindet sich in Iskele, neben dem berühmten Long Beach — einer der schönsten Sandstrände in Zypern.Das gesamte Projekt erstreckt sich über 393,570 qm und bildet eine wahre Kurstadt mit eigenen Restaurants, SPA-Zentren, Parks und Freize…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
56.0 – 80.0
71,704 – 117,026
Wohnung 2 zimmer
75.0 – 122.0
88,615 – 169,112
Wohnung 3 zimmer
128.0
225,934
Studio
40.0 – 60.0
57,498 – 142,054
Immobilienagentur
SMAK Partners
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Wohnanlage Ultramarine Nuance
Wohnanlage Ultramarine Nuance
Wohnanlage Ultramarine Nuance
Wohnanlage Ultramarine Nuance
Wohnanlage Ultramarine Nuance
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Wohnanlage Ultramarine Nuance
Kalogreia, Nordzypern
von
$140,803
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Immobilienagentur
SMAK Partners
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Wohnanlage Grand Sapphire Resort & Residence, Block F
Wohnanlage Grand Sapphire Resort & Residence, Block F
Wohnanlage Grand Sapphire Resort & Residence, Block F
Wohnanlage Grand Sapphire Resort & Residence, Block F
Wohnanlage Grand Sapphire Resort & Residence, Block F
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Wohnanlage Grand Sapphire Resort & Residence, Block F
Agios Georgios, Nordzypern
von
$234,913
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 17
Fläche 113–190 m²
4 Immobilienobjekte 4
Grand Sapphire Resort & Residence, Block F — Premium Resort Living by Long Beach 🌊Grand Sapphire Resort & Residence, Block F ist Teil einer der größten und renommiertesten Entwicklungen in Nordzypern, in Iskele, nur wenige Gehminuten von Long Beach entfernt.Dieser moderne Hochhauskomplex kom…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
113.0 – 118.0
236,757 – 257,051
Wohnung 3 zimmer
190.0
404,517
Immobilienagentur
SMAK Partners
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Wohnanlage Sky Sakarya
Wohnanlage Sky Sakarya
Wohnanlage Sky Sakarya
Wohnanlage Sky Sakarya
Wohnanlage Sky Sakarya
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Wohnanlage Sky Sakarya
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
von
$178,700
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Fläche 78 m²
1 Immobilienobjekt 1
Sky Sakarya — ein neues Konzept des städtischen Lebens in Famagusta 🌆Sky Sakarya ist eine moderne Entwicklung mit einem neuen Lifestyle-Konzept im Herzen von Famagusta.Das Projekt befindet sich in einer der pulsierendsten Gegenden der Stadt – in der Nähe von MGA, Famagusta Arena und Salamis …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
78.0
154,231
Immobilienagentur
SMAK Partners
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Wohnanlage HERA
Wohnanlage HERA
Wohnanlage HERA
Wohnanlage HERA
Wohnanlage HERA
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Wohnanlage HERA
Vokolida, Nordzypern
von
$236,676
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 4
HERA — 5 ★ Luxus im Herzen von Bafra 👑Hotel in Bafra, Iskele, HERA befindet sich in einem der renommiertesten und schnell entwickelnden touristischen Zentren von Nordzypern 🌴Einmal ein ruhiges Küstendorf, hat sich Bafra in den letzten 10–15 Jahren zu einem Weltklasse-Resort-Destination verwa…
Immobilienagentur
SMAK Partners
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Wohnanlage Edelweiss Holiday Residence
Wohnanlage Edelweiss Holiday Residence
Wohnanlage Edelweiss Holiday Residence
Wohnanlage Edelweiss Holiday Residence
Wohnanlage Edelweiss Holiday Residence
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Wohnanlage Edelweiss Holiday Residence
Trikomo, Nordzypern
von
$129,053
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 13
Fläche 57–130 m²
2 Immobilienobjekte 2
Edelweiss Holiday Residence — Resort-Style Living in Iskele 🌴🌊Edelweiss Urlaub Residence ist eine moderne Wohnanlage, die zeitgenössische Architektur, hochwertige Konstruktion und Resort-Stil Wohnen kombiniert.Das Projekt ist vollständig abgeschlossen und bietet ein ideales Umfeld für Wohnen…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
130.0
178,583
Studio
57.0
82,527
Immobilienagentur
SMAK Partners
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Wohnanlage Richmond Park
Wohnanlage Richmond Park
Wohnanlage Richmond Park
Wohnanlage Richmond Park
Wohnanlage Richmond Park
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Wohnanlage Richmond Park
Agios Sergios, Nordzypern
von
$819,568
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Richmond Park — Boutique Luxusvilla in der Nähe des Meeres 🌿Richmond Park ist eine exklusive Boutique-Kollektion von Luxusvillen für diejenigen, die Privatsphäre, Eleganz und mediterranes Leben schätzen.Das Projekt befindet sich im renommierten Yeniboğaziçi Gebiet von Famagusta, einer der fr…
Immobilienagentur
SMAK Partners
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Wohnanlage 4EVER GREEN 4
Wohnanlage 4EVER GREEN 4
Wohnanlage 4EVER GREEN 4
Wohnanlage 4EVER GREEN 4
Wohnanlage 4EVER GREEN 4
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Wohnanlage 4EVER GREEN 4
Agios Sergios, Nordzypern
von
$161,411
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Fläche 120 m²
1 Immobilienobjekt 1
Insgesamt 4 — Modernes Wohnen in Friedlichem Yeni Boğaziçi 🌿☀️4EVER GREEN 4 ist eine moderne Wohnentwicklung in Yeni Boğaziçi, einer der ruhigsten und komfortablen Gegenden Nordzyperns und Mitglied der internationalen Bewegung Cittaslow ("Slow City").Das Projekt kombiniert einen entspannten …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 3 zimmer
120.0
311,167
Immobilienagentur
SMAK Partners
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Wohnviertel Kantara Beach
Wohnviertel Kantara Beach
Wohnviertel Kantara Beach
Wohnviertel Kantara Beach
Wohnviertel Kantara Beach
Wohnviertel Kantara Beach
Davlos, Nordzypern
von
$315,368
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
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Wohnanlage Furnished studio in the Royal Life Residence complex.
Wohnanlage Furnished studio in the Royal Life Residence complex.
Wohnanlage Furnished studio in the Royal Life Residence complex.
Wohnanlage Furnished studio in the Royal Life Residence complex.
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Wohnanlage Furnished studio in the Royal Life Residence complex.
Trikomo, Nordzypern
von
$72,797
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Es ist möglich, die Wohnung zu sehen, die Sie online interessiert sind und es remote kaufen!Fertig Studio 43 m2 250 Meter vom Sandstrand. "Long Beach" ist eine Küste mit schönen Sandstränden, in der Nähe der Stadt Iskele und nicht weit von der Stadt Famagusta.Long Beach ist eine gute Investi…
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Smart Home
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Wohnanlage Panorama Long Beach
Wohnanlage Panorama Long Beach
Wohnanlage Panorama Long Beach
Wohnanlage Panorama Long Beach
Wohnanlage Panorama Long Beach
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Wohnanlage Panorama Long Beach
Trikomo, Nordzypern
von
$202,560
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 13
Fläche 74–85 m²
4 Immobilienobjekte 4
Panorama Long Beach — Das Icon der Küstenlinie 🌅🏖Panorama Long Strand ist ein abgeschlossenes hochwertiges Wohnprojekt nur 180 Meter vom Meer entfernt (2 Minuten zu Fuß).Das Projekt, das an der Grenze einer risikoarmen Zone positioniert ist, garantiert ein Maximum an Meer und umliegendem Bli…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
74.0
264,492
Wohnung 2 zimmer
80.0 – 85.0
365,283 – 419,399
Immobilienagentur
SMAK Partners
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Wohnanlage Aventus Residence
Wohnanlage Aventus Residence
Wohnanlage Aventus Residence
Wohnanlage Aventus Residence
Wohnanlage Aventus Residence
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Wohnanlage Aventus Residence
Perivolia tou Trikomou, Nordzypern
von
$211,811
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Aventus Residence ist ein neuer Wohnkomplex im Gebiet Iskele, nur 750 Meter vom Mittelmeer entfernt. Das Projekt befindet sich günstig neben Restaurants, Märkten, Tankstellen und allen notwendigen Annehmlichkeiten.Aventus besteht aus zwei Etappen, die sieben Wohngebäude mit 130 Wohnungen und…
Immobilienagentur
SMAK Partners
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Wohnanlage Spectra
Wohnanlage Spectra
Wohnanlage Spectra
Wohnanlage Spectra
Wohnanlage Spectra
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Wohnanlage Spectra
Lapithos, Nordzypern
von
$242,832
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Wo Familienleben auf futuristisches Design und Natur trifftWillkommen in Spectra, einer großen Luxus-Entwicklung in Lapta, westlich des touristischen Zentrums von Kyrenia.Hier verschmelzen lebendige grüne Berge mit dem tiefblauen Mittelmeer, während zeitgenössische architektonische Linien ei…
Immobilienagentur
SMAK Partners
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Wohnanlage Orchard
Wohnanlage Orchard
Wohnanlage Orchard
Wohnanlage Orchard
Wohnanlage Orchard
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Wohnanlage Orchard
Agios Sergios, Nordzypern
von
$106,755
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Fläche 60–124 m²
3 Immobilienobjekte 3
Ein moderner Garten Lifestyle in der Nähe des Mittelmeers 🌊Das Hotel liegt in Yeniboğaziçi — einer historisch reichen Gegend in der Nähe der goldenen mediterranen Strände und der alten Stadt Salamis.🏖 1 km zum Strand🏙 8 km zum Stadtzentrum von Famagusta🏥 6 km ins Krankenhaus🎓 6 km bis Easter…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
60.0
189,406
Wohnung 2 zimmer
124.0
264,492
Studio
88.0
106,203
Immobilienagentur
SMAK Partners
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Wohnanlage Furnished 2+1 apartment with sea view in the Grand Sapphire Resort complex.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment with sea view in the Grand Sapphire Resort complex.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment with sea view in the Grand Sapphire Resort complex.
Wohnanlage Furnished 2+1 apartment with sea view in the Grand Sapphire Resort complex.
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Wohnanlage Furnished 2+1 apartment with sea view in the Grand Sapphire Resort complex.
Trikomo, Nordzypern
von
$303,111
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Dieses Projekt wurde mit renommierten Property NC Awards ausgezeichnet!Möblierte Zwei-Zimmer-Wohnung (2+1) 147 m2 mit Meerblick in einer renommierten Wohnanlage mit 5* Hotel und Casino, 600 Meter vom Long Beach - Grand Sapphire Resort.Die Wohnung ist komplett möbliert und ausgestattet: eine …
Immobilienagentur
Smart Home
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Wohnanlage Hawaii Homes
Wohnanlage Hawaii Homes
Wohnanlage Hawaii Homes
Wohnanlage Hawaii Homes
Wohnanlage Hawaii Homes
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Wohnanlage Hawaii Homes
Akanthou, Nordzypern
von
$127,565
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Hawaii homes ist eines der größten Wohnprojekt am Meer mit Studios, 1+1, 2+1 Loft Penthäusern und 3 Schlafzimmer Luxusvillen mit einer Gesamteinheit von 500. Das an der Küste von tatlisu gelegene Projekt verfügt über künstliche Flüsse, Seen und Inseln, die sich über den Standort verteilen, m…
Immobilienagentur
SMAK Partners
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Wohnanlage Habitat
Wohnanlage Habitat
Wohnanlage Habitat
Wohnanlage Habitat
Wohnanlage Habitat
Alle anzeigen Wohnanlage Habitat
Wohnanlage Habitat
Akanthou, Nordzypern
von
$156,091
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Fläche 49–100 m²
4 Immobilienobjekte 4
Die Fläche des Komplexes beträgt 220.000 m2, davon 35 % im Bau.Der Komplex liegt zwischen dem Meer im Norden und den Bergen im Süden. Schöne Aussicht!🌊🏡⛰️Alle nahe gelegenen Infrastrukturen sind verfügbar:SchuleKrankenhaus,SupermarktBauernhof Basar,Banken,Schönheitssalon,KaffeehausBarber-Sho…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
49.0 – 96.0
155,516 – 210,985
Wohnung 2 zimmer
100.0
339,510
Immobilienagentur
SMAK Partners
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Wohnanlage Querencia
Wohnanlage Querencia
Wohnanlage Querencia
Wohnanlage Querencia
Wohnanlage Querencia
Alle anzeigen Wohnanlage Querencia
Wohnanlage Querencia
Trikomo, Nordzypern
von
$194,442
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 28
🌊 Querencia ist ein großartiges Projekt, das eine einzigartige Atmosphäre am Long Beach schaffen wird, nur 400 Meter vom Meer entfernt.Direkt gegenüber öffnet der einzigartige Strand einen Komplex mit inspirierenden Blicken, durchdachten Wohnräumen und einer reichen Infrastruktur.🏢 4 Blocks,…
Immobilienagentur
SMAK Partners
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Wohnanlage Oasis
Wohnanlage Oasis
Wohnanlage Oasis
Wohnanlage Oasis
Wohnanlage Oasis
Alle anzeigen Wohnanlage Oasis
Wohnanlage Oasis
Akanthou, Nordzypern
von
$157,049
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Oasis — Resort Living Between Mountains and Sea, Küçükerenköy 🌿🌊Oasis ist eine moderne Wohnentwicklung an den Ausläufern der grünen Berge in Küçükerenköy und bietet einen schönen Blick auf das Mittelmeer.Der Komplex liegt nur etwa 700 Meter vom Meer entfernt und verbindet natürliche Ruhe mit…
Immobilienagentur
SMAK Partners
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Wohnanlage Park Avenue
Wohnanlage Park Avenue
Wohnanlage Park Avenue
Wohnanlage Park Avenue
Wohnanlage Park Avenue
Wohnanlage Park Avenue
Wohnanlage Park Avenue
Girne Belediyesi, Nordzypern
von
$360,646
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 6
Park Avenue — Prestige im Herzen von KyreniaPark Avenue ist eine exklusive Premium-Entwicklung im Zentrum von Kyrenia Stadt. Inspiriert von der ikonischen Architektur der New Yorker Park Avenue, verbindet das Projekt raffinierte urbane Eleganz mit üppigen Grünflächen und modernem Komfort.Der…
Immobilienagentur
SMAK Partners
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Wohnanlage Caesar Beach
Wohnanlage Caesar Beach
Wohnanlage Caesar Beach
Wohnanlage Caesar Beach
Bogazi, Nordzypern
von
$378,413
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Fläche 100 m²
1 Immobilienobjekt 1
Caesar Beach — Beachfront Leben mit Full Resort Infrastructure 🌊🏖Caesar Beach ist ein moderner Wohnkomplex direkt an der Mittelmeerküste, mit einem kompletten Sandstrand оборудованый.Das Projekt ist komplett abgeschlossen und bietet einen Resort-Stil Lebensstil mit hochwertigen Einrichtungen…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 3 zimmer
100.0
378,812
Immobilienagentur
SMAK Partners
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Wohnanlage Venice
Wohnanlage Venice
Wohnanlage Venice
Wohnanlage Venice
Wohnanlage Venice
Alle anzeigen Wohnanlage Venice
Wohnanlage Venice
Spathariko, Nordzypern
von
$132,156
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 10
Venedig — Resort Living inspiriert von Italien 🇮🇹✨Venedig ist eine einzigartige Wohnentwicklung im Herzen von Long Beach, Iskele, wo der mediterrane Lebensstil auf die Romantik von Venedig trifft 💙Wasser befindet sich im Zentrum dieses Konzepts — Kanäle mit Gondel, Jacuzzi Inseln und ausgede…
Immobilienagentur
SMAK Partners
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Wohnanlage Bahamas Homes
Wohnanlage Bahamas Homes
Wohnanlage Bahamas Homes
Wohnanlage Bahamas Homes
Wohnanlage Bahamas Homes
Alle anzeigen Wohnanlage Bahamas Homes
Wohnanlage Bahamas Homes
Kalogreia, Nordzypern
von
$127,565
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Bahamas Homes — Tropical Resort-Style Leben am Meer in Kyrenia 🌴🌊Bahamas Homes ist eine einzigartige Wohnentwicklung auf der östlichen Seite von Kyrenia (Girne), einer der grünsten und schönsten Regionen Nordzyperns.Das Projekt kombiniert moderne Architektur, tropisches Design und erstklassi…
Immobilienagentur
SMAK Partners
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Wohnanlage Park Residence
Wohnanlage Park Residence
Wohnanlage Park Residence
Wohnanlage Park Residence
Wohnanlage Park Residence
Alle anzeigen Wohnanlage Park Residence
Wohnanlage Park Residence
Trikomo, Nordzypern
von
$90,611
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 7
Fläche 60–200 m²
9 Immobilienobjekte 9
Ein neues Wahrzeichen am Long Beach 🌊Park Residence bringt einen frischen architektonischen Blick auf die Küste Long Beach, nur 200 Meter vom berühmten Sandstrand entfernt.Dieses moderne Wohnprojekt ist für diejenigen konzipiert, die am Meer leben möchten und jeden Tag mediterrane Ausblicke …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
60.0 – 200.0
113,644 – 129,202
Wohnung 2 zimmer
86.0 – 90.0
155,583 – 240,816
Immobilienagentur
SMAK Partners
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Wohnanlage Grand Sapphire Resort & Residences
Wohnanlage Grand Sapphire Resort & Residences
Wohnanlage Grand Sapphire Resort & Residences
Wohnanlage Grand Sapphire Resort & Residences
Wohnanlage Grand Sapphire Resort & Residences
Alle anzeigen Wohnanlage Grand Sapphire Resort & Residences
Wohnanlage Grand Sapphire Resort & Residences
Trikomo, Nordzypern
von
$128,512
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 31
Fläche 54–117 m²
8 Immobilienobjekte 8
Eine neue Definition des erhöhten mediterranen Lebens 🌊✨Grand Sapphire Resort & Residences ist die größte und prestigeträchtigste Entwicklung in Nordzypern, befindet sich am ikonischen Strand von Long Beach, Iskele.Mit 1.630 Luxusresidenzen und einem erstklassigen Resorthotel bietet das Proj…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
111.0 – 117.0
270,580 – 297,638
Studio
54.0
150,848 – 154,231
Immobilienagentur
SMAK Partners
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Wohnanlage Ocean Life
Wohnanlage Ocean Life
Wohnanlage Ocean Life
Wohnanlage Ocean Life
Wohnanlage Ocean Life
Wohnanlage Ocean Life
Trikomo, Nordzypern
von
$129,066
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Fläche 36–189 m²
219 Immobilienobjekte 219
Das exklusivste Projekt von North Cyprus Ocean Life bietet neben seiner Natur-, Klima-, historischen Schönheits-, Tourismus- und Bildungsinfrastruktur eine einzigartige Lebens- und Investitionsmöglichkeit. Als Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der Investoren und der Welt mit ihren annehmbaren W…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
36.0 – 45.0
128,525 – 211,729
Wohnung 2 zimmer
86.0 – 189.0
209,699 – 275,992
Wohnung 3 zimmer
125.0
263,815 – 281,403
Immobilienagentur
SMAK Partners
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Wohngebäude Dormix
Wohngebäude Dormix
Wohngebäude Dormix
Wohngebäude Dormix
Wohngebäude Dormix
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Wohngebäude Dormix
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
von
$130,179
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 5
Eine Boutique Wohnmöglichkeit in FamagustaDormix ist eine exklusive Wohnentwicklung, die moderne Architektur, effiziente Layouts und eine erstklassige strategische Lage kombiniert.Das Projekt besteht aus nur 17 Einheiten:16 stilvolle 2+1 Apartments (je 75 m2)1 herrliche 3+1 Penthouse (200 m2…
Immobilienagentur
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Wohnanlage Aloha Beach Resort
Wohnanlage Aloha Beach Resort
Wohnanlage Aloha Beach Resort
Wohnanlage Aloha Beach Resort
Wohnanlage Aloha Beach Resort
Alle anzeigen Wohnanlage Aloha Beach Resort
Wohnanlage Aloha Beach Resort
Akanthou, Nordzypern
von
$248,138
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Der Komplex befindet sich auf 80 Hektar Land in der malerischen Gegend von TATLISU an der ersten Küste. 800 Meter entfernt befindet sich der HAWAII HOMES-Komplex, und 6,5 km, auf der anderen Seite, der BAHAMAS HOMES-Komplex, Zugang zu dem ist kostenlos für Bewohner des Aloha Beach Resort.Das…
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Wohnanlage The Blue
Wohnanlage The Blue
Wohnanlage The Blue
Wohnanlage The Blue
Wohnanlage The Blue
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Wohnanlage The Blue
Akanthou, Nordzypern
von
$170,597
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Fläche 88 m²
1 Immobilienobjekt 1
Das blaue Luxusleben in Tatlısu 🌊Ort: TatlısuThe Blue ist ein Premium-Wohnungskomplex an der Mittelmeerküste von Nordzypern. Es spiegelt eine moderne architektonische Vision wider, die auf Eleganz, offenem Raum und Panoramablick auf das Meer ausgerichtet ist.Das Projekt kombiniert zeitgenöss…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
88.0
171,142
Immobilienagentur
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Wohnanlage D Point
Wohnanlage D Point
Wohnanlage D Point
Wohnanlage D Point
Wohnanlage D Point
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Wohnanlage D Point
Trikomo, Nordzypern
von
$167,695
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 4
Immobilienagentur
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Wohnanlage Brise de Vallee
Wohnanlage Brise de Vallee
Wohnanlage Brise de Vallee
Wohnanlage Brise de Vallee
Wohnanlage Brise de Vallee
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Wohnanlage Brise de Vallee
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$157,000
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 2
Küçükerenköy / Esentepe, North Cyprus📍 Über den StandortKüçükerenköy ist eine der charmantesten und schnell ausgebauten Gebiete Nordzyperns 🌊⛰Perfekt gelegen zwischen dem Meer und den Bergen, umgeben von Olivenhainen und unberührter Natur.✨ Ruhige und grüne Atmosphäre🏖 Sandstrände nur 300 Me…
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Wohngebäude ISATIS INFINITY
Wohngebäude ISATIS INFINITY
Wohngebäude ISATIS INFINITY
Wohngebäude ISATIS INFINITY
Wohngebäude ISATIS INFINITY
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Wohngebäude ISATIS INFINITY
Spathariko, Nordzypern
von
$224,274
MwSt.
Etagenzahl 10
Nur wenige Schritte von goldenen Sandstränden entfernt bietet INFINITY die perfekte Harmonie zwischen friedlicher Abgeschiedenheit und lebendigem Leben. Aus dem Lärm der Stadt, aber mit mühelosem Zugang zu ihren Geschäfts- und Freizeitzielen – hier wird Ihr Traumhaus Realität.Flughafen Larna…
Bauherr
ISATIS Construction Ltd
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Wohnanlage Furnished studio 57 m2 in the Edelweiss complex.
Wohnanlage Furnished studio 57 m2 in the Edelweiss complex.
Wohnanlage Furnished studio 57 m2 in the Edelweiss complex.
Wohnanlage Furnished studio 57 m2 in the Edelweiss complex.
Wohnanlage Furnished studio 57 m2 in the Edelweiss complex.
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Wohnanlage Furnished studio 57 m2 in the Edelweiss complex.
Trikomo, Nordzypern
von
$76,841
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Es ist möglich, die Wohnung zu sehen, die Sie online interessiert sind und es remote kaufen!Möblierte Studiowohnung 57 m2 ein Kilometer vom Sandstrand entfernt.Dank der einzigartigen Lage, werden Sie in einem ruhigen Ort weg von der Trubel der Stadt leben, aber gleichzeitig in der Nähe der g…
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Wohnanlage Caesar Breeze
Wohnanlage Caesar Breeze
Wohnanlage Caesar Breeze
Wohnanlage Caesar Breeze
Wohnanlage Caesar Breeze
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Wohnanlage Caesar Breeze
Akanthou, Nordzypern
von
$156,678
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Caesar Breeze ist ein moderner Wohnkomplex, der von der Afik Group entworfen und entworfen wurde und Apartments, Quats und Villen bietet.Der Komplex liegt nur 200 Meter von einem gut ausgestatteten Strand entfernt, umgeben von atemberaubender Aussicht auf das Mittelmeer und die Berge, ist Ca…
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Wohnanlage Natulux
Wohnanlage Natulux
Wohnanlage Natulux
Wohnanlage Natulux
Wohnanlage Natulux
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Wohnanlage Natulux
Kalogreia, Nordzypern
von
$287,094
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Immobilienagentur
SMAK Partners
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Wohnanlage Turtle Bay Village
Wohnanlage Turtle Bay Village
Wohnanlage Turtle Bay Village
Wohnanlage Turtle Bay Village
Wohnanlage Turtle Bay Village
Wohnanlage Turtle Bay Village
Wohnanlage Turtle Bay Village
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$166,947
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Fläche 115 m²
3 Immobilienobjekte 3
Turtle Bay Village | Esentepe 🌴Ein mediterranes Resort Lifestyle am MeerTurtle Bay Village ist eine große Wohnanlage an der nördlichen Küste von Zypern im malerischen Gebiet Esentepe, etwa 200 Meter vom Ufer entfernt.Der Komplex liegt in der Nähe des renommierten Korineum Golf & Country Club…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 3 zimmer
115.0
174,524
Immobilienagentur
SMAK Partners
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Wohnanlage ZK Aventus
Wohnanlage ZK Aventus
Wohnanlage ZK Aventus
Wohnanlage ZK Aventus
Wohnanlage ZK Aventus
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Wohnanlage ZK Aventus
Perivolia tou Trikomou, Nordzypern
von
$157,446
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Standort: IskeleEntfernung zum Meer: 750 mGrundstück: 22000 m2Anzahl der Wohnungen: ANHANGAnzahl der angrenzenden Villen: 12Projektbeschreibung: Projektkammertyp, umgeben von Natur, mit Zugang zu allennotwendige Infrastruktur. Es besteht aus 7 zweistöckigen Wohnungsblöcken und 12 Stadthäuser…
Immobilienagentur
North Symbol
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Wohngebäude Class 10
Wohngebäude Class 10
Wohngebäude Class 10
Wohngebäude Class 10
Wohngebäude Class 10
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Wohngebäude Class 10
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
von
$127,453
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 4
Ein schönes Wohnhaus in Çanakkale, FamagustaDie Klasse 10 ist eine neue Boutique Wohnentwicklung für diejenigen, die Komfort, Eleganz und langfristigen Investitionswert schätzen.Mit nur 12 exklusiven Apartments bietet das Projekt Privatsphäre, Ruhe und eine raffinierte Wohnumgebung.Das Hotel…
Immobilienagentur
SMAK Partners
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Wohnanlage Majestic Luxury Villas
Wohnanlage Majestic Luxury Villas
Wohnanlage Majestic Luxury Villas
Wohnanlage Majestic Luxury Villas
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Wohnanlage Majestic Luxury Villas
Agios Sergios, Nordzypern
von
$224,322
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Fläche 145 m²
1 Immobilienobjekt 1
Majestic Luxury Villas — Ein neuer Anfang zum Majestic Life 👑Willkommen in Majestic Luxury Villas, einem exklusiven Villa-Projekt in Yeniboğaziçi, Famagusta, wo Luxus, Raum und Eleganz modernes Wohnen neu definieren ✨Nur 5 Minuten von Famagusta entfernt bietet diese prestigeträchtige Entwick…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 3 zimmer
145.0
225,934
Immobilienagentur
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Wohnanlage Caesar Palm Jumeirah
Wohnanlage Caesar Palm Jumeirah
Wohnanlage Caesar Palm Jumeirah
Wohnanlage Caesar Palm Jumeirah
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Wohnanlage Caesar Palm Jumeirah
Gastria, Nordzypern
von
$162,303
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 22
Caesar Palm Jumeirah verfügt über sieben Hochhäuser, die von der berühmten Palm Jumeirah von Dubai inspiriert sind, nur 300 Meter vom Meer entfernt. Jedes Gebäude mit 22 Etagen bietet einen atemberaubenden Blick auf das Mittelmeer. Die Bewohner können sich auf Annehmlichkeiten wie einen Palm…
Immobilienagentur
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Wohnanlage Green & Blue
Wohnanlage Green & Blue
Wohnanlage Green & Blue
Wohnanlage Green & Blue
Wohnanlage Green & Blue
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Wohnanlage Green & Blue
Yialousa, Nordzypern
von
$160,517
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
1 Immobilienobjekt 1
Green & Blue nimmt seinen Namen aus den beiden definierenden Farben der Region Karpaz: das tiefblaue Mittelmeer und das üppige Grün seiner unberührten Naturlandschaft 🌿. Jede Residenz ist durchdacht positioniert, um diese Elemente zu umarmen und ein harmonisches Gleichgewicht zwischen Natur …
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Wohnanlage Olive Court
Wohnanlage Olive Court
Wohnanlage Olive Court
Wohnanlage Olive Court
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Wohnanlage Olive Court
Agios Sergios, Nordzypern
von
$234,141
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Fläche 150 m²
1 Immobilienobjekt 1
Olive Court — Zeitgenössisches mediterranes Leben in Harmonie mit Natur 🌿Olive Court ist eine Wohnentwicklung, inspiriert von moderner mediterraner Architektur, mit einem starken Fokus auf Naturmaterialien, Texturen und Harmonie mit der Umgebung.Das Konzept ist entworfen, um die natürliche S…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
150.0
217,817
Immobilienagentur
SMAK Partners
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Wohnanlage Sea Magic Garden
Wohnanlage Sea Magic Garden
Wohnanlage Sea Magic Garden
Wohnanlage Sea Magic Garden
Wohnanlage Sea Magic Garden
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Wohnanlage Sea Magic Garden
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$313,004
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
🌊 Sea Magic Garden — Modern Living in Esentepe, NordzypernMeer Magie Garten ist ein modernes Wohnprojekt in der malerischen und sehr wünschenswerten Gegend von Esentepe, Nordzypern. Umgeben von Natur, Meer und Bergen bietet das Projekt einen friedlichen mediterranen Lebensstil mit hervorrage…
Immobilienagentur
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Wohngebäude Velocity
Wohngebäude Velocity
Wohngebäude Velocity
Wohngebäude Velocity
Wohngebäude Velocity
Wohngebäude Velocity
Wohngebäude Velocity
Trikomo, Nordzypern
von
$118,368
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 5
Modernes Wohnen Nur 350m vom Meer in Iskele 🌊Wir freuen uns, Velocity, ein modernes 5-stöckiges Wohnhaus in einem der vielversprechendsten Gegenden von Iskele, in der Nähe des berühmten Long Beach zu präsentieren.Das Projekt kombiniert erstklassige Lage, moderne Konstruktion und starkes Inve…
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Wohngebäude Gold Residence
Wohngebäude Gold Residence
Wohngebäude Gold Residence
Wohngebäude Gold Residence
Wohngebäude Gold Residence
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Wohngebäude Gold Residence
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
von
$115,644
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 6
Modernes Meer Wohnen in FamagustaWir freuen uns, Gold Residence — ein neues 6-stöckiges Wohnhaus in der Karakol Gegend von Famagusta, nur 400 Meter vom Meer entfernt.Dieses Projekt kombiniert erstklassige Lage, Qualitätsbau und starkes Investitionspotenzial.Standort: KarakolBoden: 6Gesamtein…
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Wohnanlage YeniLand
Wohnanlage YeniLand
Wohnanlage YeniLand
Wohnanlage YeniLand
Wohnanlage YeniLand
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Wohnanlage YeniLand
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$322,390
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Immobilienagentur
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Wohnanlage Grand Sapphire BLU
Wohnanlage Grand Sapphire BLU
Wohnanlage Grand Sapphire BLU
Wohnanlage Grand Sapphire BLU
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Wohnanlage Grand Sapphire BLU
Trikomo, Nordzypern
von
$212,967
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Grand Sapphire BLU — Ein neuer Standard von 7 Wohnen am Long Beach 🌊✨Grand Saphir BLU ist eine hochmoderne Premium-Bewohnungsentwicklung an der Küste von Long Beach (Iskele), die einen neuen Maßstab für 7-Sterne-Lifestyle-Leben.Das Projekt kombiniert groß angelegte Architektur, innovatives D…
Immobilienagentur
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Wohnanlage Sea Life Residence
Wohnanlage Sea Life Residence
Wohnanlage Sea Life Residence
Wohnanlage Sea Life Residence
Wohnanlage Sea Life Residence
Wohnanlage Sea Life Residence
Trikomo, Nordzypern
von
$91,075
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 9
Fläche 55–78 m²
8 Immobilienobjekte 8
Sea Life Residence — Leben im Herzen von Long Beach 🌊🏖Meeresleben Residence ist eine voll ausgestattete Wohnanlage nur eine Minute zu Fuß von einem der besten Sandstrände von Nordzypern entfernt — Long Beach.Es bietet eine seltene Gelegenheit, direkt am Meer zu leben, im Zentrum der Resort-I…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
55.0 – 60.0
87,262 – 120,408
Wohnung 2 zimmer
72.0 – 78.0
132,584 – 186,700
Immobilienagentur
SMAK Partners
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Wohnanlage Furnished studio 250 meters from the sea in the Cove Garden complex.
Wohnanlage Furnished studio 250 meters from the sea in the Cove Garden complex.
Wohnanlage Furnished studio 250 meters from the sea in the Cove Garden complex.
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Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$154,294
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Möbliertes Studio 45 m2 mit einer Terrasse im Cove Garden Village Komplex.Das Interieur der Wohnung ist in einem modernen Stil mit Elementen der Boho-Dekoration: natürliche Schattierungen, Wickerelemente, warme Textilien und helle Akzente.Der Raum ist clever gezonet: Es gibt ein großes Bett …
Immobilienagentur
Smart Home
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Wohnviertel Exclusive
Wohnviertel Exclusive
Wohnviertel Exclusive
Wohnviertel Exclusive
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$292,627
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
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Wohnanlage Sky Deluxia Life
Wohnanlage Sky Deluxia Life
Wohnanlage Sky Deluxia Life
Wohnanlage Sky Deluxia Life
Wohnanlage Sky Deluxia Life
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Wohnanlage Sky Deluxia Life
Trikomo, Nordzypern
von
$184,551
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 18
Fläche 47 m²
1 Immobilienobjekt 1
Ein Resort-Stil Lifestyle in Long Beach 🌊Sky Deluxia Life ist eine groß angelegte zeitgenössische Entwicklung im Zentrum von Iskele Long Beach. Integriert mit der herrlichen Küstenlandschaft bietet das Projekt einen wahren Urlaubsstil in vier Jahreszeiten – nicht nur ein Zuhause, sondern ein…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
47.0
104,173
Immobilienagentur
SMAK Partners
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Wohnanlage L'Plage
Wohnanlage L'Plage
Wohnanlage L'Plage
Wohnanlage L'Plage
Wohnanlage L'Plage
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Wohnanlage L'Plage
Girne Belediyesi, Nordzypern
von
$1,14M
Immobilienagentur
SMAK Partners
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Wohnanlage Riverside Life
Wohnanlage Riverside Life
Wohnanlage Riverside Life
Wohnanlage Riverside Life
Wohnanlage Riverside Life
Alle anzeigen Wohnanlage Riverside Life
Wohnanlage Riverside Life
Trikomo, Nordzypern
von
$92,108
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 17
Fläche 38–135 m²
16 Immobilienobjekte 16
Riverside Life | Long Beach, Iskele 🌴Mediterranes Wohnen am StrandRiverside Life ist ein moderner Wohnkomplex im beliebten Long Beach Gebiet von Iskele, nur wenige Gehminuten von der berühmten sandigen Mittelmeerküste entfernt.Das Projekt liegt günstig gegenüber dem Caesar Resort, umgeben vo…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
38.0 – 62.0
102,820 – 163,701
Wohnung 2 zimmer
73.0 – 135.0
177,230 – 289,521
Studio
38.0
93,350 – 105,526
Immobilienagentur
SMAK Partners
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Wohnanlage Royal Sun Elite Residence
Wohnanlage Royal Sun Elite Residence
Wohnanlage Royal Sun Elite Residence
Wohnanlage Royal Sun Elite Residence
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Wohnanlage Royal Sun Elite Residence
Trikomo, Nordzypern
von
$85,549
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Fläche 42–143 m²
8 Immobilienobjekte 8
Royal Sun Elite Residence ist ein großer Wohnkomplex im beliebten Long Beach Gebiet von Iskele.Die Entwicklung umfasst 90 Hektar Land und umfasst 1.122 Unterkünfte, bietet eine Vielzahl von Wohnungen, Penthäuser und Wohnhäuser im Stadthausstil.Das Projekt verbindet den Stadtkomfort mit einem…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
60.0 – 98.0
97,409 – 132,584
Villa
143.0
295,609
Studio
42.0
87,262
Immobilienagentur
SMAK Partners
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Wohnanlage Magnolia Residence
Wohnanlage Magnolia Residence
Wohnanlage Magnolia Residence
Wohnanlage Magnolia Residence
Wohnanlage Magnolia Residence
Alle anzeigen Wohnanlage Magnolia Residence
Wohnanlage Magnolia Residence
Trikomo, Nordzypern
von
$213,283
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Fläche 106 m²
1 Immobilienobjekt 1
Magnolia Residence — Modern Smart Living in Iskele 🌴Magnolia Residence ist eine innovative Wohnentwicklung in Iskele, entworfen für diejenigen, die modernen Lebensstil, Komfort und Technologie schätzen.Inspiriert von der Magnoliablüte – ein Symbol für Stabilität, Harmonie und Wohlstand – spi…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
106.0
217,817
Immobilienagentur
SMAK Partners
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Wohnanlage La Palazzo
Wohnanlage La Palazzo
Wohnanlage La Palazzo
Wohnanlage La Palazzo
Wohnanlage La Palazzo
Alle anzeigen Wohnanlage La Palazzo
Wohnanlage La Palazzo
Gastria, Nordzypern
von
$218,350
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
La Palazzo ist ein neues Gesicht für die Region Bogaz, das die höchsten Standarts mit einem klassischen, anspruchsvollen Look verbindet. La Palazzo ist die reinste Verkörperung des Luxus. Ob es sich um eine geräumige Wohnung mit 2 Schlafzimmern oder eine Villa mit 4 Schlafzimmern handelt, er…
Immobilienagentur
SMAK Partners
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Wohnanlage LAventure
Wohnanlage LAventure
Wohnanlage LAventure
Wohnanlage LAventure
Wohnanlage LAventure
Alle anzeigen Wohnanlage LAventure
Wohnanlage LAventure
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$144,888
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
Immobilienagentur
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Wohnanlage Selaron Residence
Wohnanlage Selaron Residence
Wohnanlage Selaron Residence
Wohnanlage Selaron Residence
Wohnanlage Selaron Residence
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Wohnanlage Selaron Residence
Agios Sergios, Nordzypern
von
$181,380
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
Selaron Residence — moderne Küsten leben in Long Beach 🌊Selaron Residence ist eine stilvolle Wohnentwicklung in der beliebten Region Long Beach von Famagusta, einer der attraktivsten Küstenziele in Nordzypern.Das Projekt verbindet moderne Architektur, Resort-Lifestyle und eine erstklassige L…
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Wohnanlage Sunrise
Wohnanlage Sunrise
Wohnanlage Sunrise
Wohnanlage Sunrise
Wohnanlage Sunrise
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Wohnanlage Sunrise
Agios Sergios, Nordzypern
von
$427,856
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Fläche 155 m²
1 Immobilienobjekt 1
Sunrise ist eine moderne Wohnvilla-Entwicklung in der sehr wünschenswerten Gegend von Yeni Boğaziçi, einer der attraktivsten Küstengemeinden Nordzypern.Yeni Boğaziçi ist bekannt für seine friedliche Atmosphäre, goldene mediterrane Strände und reiche historische Umgebungen und bietet die perf…
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Häufig gestellte Fragen zu Neubauten in Nordzypern

Welche Dokumente sind erforderlich, um ein Haus in einem Neubau in Nordzypern zu kaufen?

Ausländer, die eine Wohnung vom Entwickler in Nordzypern kaufen möchten, benötigen einen Reisepass oder Personalausweis. Außerdem müssen Sie eine Genehmigung für den Kauf der Immobilie einholen.

Gibt es irgendwelche Einschränkungen für Ausländer, die Immobilien von Entwicklern in Nordzypern kaufen?

Ausländer können alle Arten von Immobilien in beliebiger Menge kaufen. Einzige Einschränkung: Eigenheime dürfen nur auf einem Grundstück von maximal 1.338 Quadratmetern erworben werden.

Wie kann man Permission to Purchase erhalten, wenn Sie eine Immobilie vom Entwickler in Nordzypern kaufen?

Permission to Purchase ist die Erlaubnis zum Erwerb einer Wohnung. Sie ist beim Ministerrat erhältlich. Sie müssen ein Antragsformular, eine Kopie Ihres Reisepasses, eine Landkarte und weitere Dokumente einreichen. Die Bearbeitung der Bewerbungen dauert 4-6 Monate.

In welchen Bezirken werden neu gebaute Wohnungen in Nordzypern am häufigsten gekauft?

Es besteht eine große Nachfrage nach Unterkünften in Kyrenia, Iskil und Famagusta. In diesen malerischen Ferienorten werden Immobilien für den Urlaub und den dauerhaften Aufenthalt gekauft. Entwickler bieten hier neue Entwicklungsprojekte in Nordzypern.
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