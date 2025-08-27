Wohnkomplex Furnished 2+1 apartment with sea view in the Grand Sapphire Resort complex.

Dieses Projekt wurde mit renommierten Property NC Awards ausgezeichnet!

Möblierte Zwei-Zimmer-Wohnung (2+1) 147 m2 mit Meerblick in einer renommierten Wohnanlage mit 5* Hotel und Casino, 600 Meter vom Long Beach - Grand Sapphire Resort.

Die Wohnung ist komplett möbliert und ausgestattet: eine moderne Küche mit Geräten (Hub, Backofen, Dunstabzugshaube, Mikrowelle, Wasserkocher, Geschirrspüler), Essbereich, gemütliches Wohnzimmer mit Polstermöbeln und TV, zwei separate Schlafzimmer mit Doppelbetten und Kleiderschränken, sowie ein stilvolles Badezimmer mit Dusche.

Der Komplex befindet sich in einem der beliebtesten Gegenden mit einer angelegten Promenade, die sich über drei Kilometer erstreckt.



Infrastruktur:

5* Hotel

Casino

10 Schwimmbäder 7.000 m2

Aquapark

Kinderbecken

Dachpool mit einer Bar

Fitnesscenter

SPA-Center: Jacuzzi, Sauna, Hamam, Massage, etc.

Restaurants, Bars und Cafés

Geschäfte

Außen- und Innenkinos

Nachtclub

Casino

Kinderclub

Strand und Strandbar

Tennisplatz

Volleyball, Basketball und Mini-Fußballplätze

Landschaftsbau der Komplex- und Parkgebiete

Eintritte auf Grundebene, bequem für Eltern mit Kinderwagen

Sicherheit am Eingang, Videoüberwachung

Automatische Tore

Beim Kauf von Immobilien - Registrierung einer Aufenthaltsgenehmigung, Bankkonto, Führerschein und Krankenversicherung in Nordzypern für die ganze Familie als Geschenk des Unternehmens!