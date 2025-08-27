Wohnkomplex Furnished 2+1 apartment with sea view in the Grand Sapphire Resort complex.

  1. Realting.com
Furnished 2+1 apartment with sea view in the Grand Sapphire Resort complex.

Trikomo, Nordzypern
$303,111
22
ID: 27499
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 27.08.25

Standort

  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    İskele District
  • Stadt
    Iskele Belediyesi
  • Stadt
    Trikomo

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Dieses Projekt wurde mit renommierten Property NC Awards ausgezeichnet!

Möblierte Zwei-Zimmer-Wohnung (2+1) 147 m2 mit Meerblick in einer renommierten Wohnanlage mit 5* Hotel und Casino, 600 Meter vom Long Beach - Grand Sapphire Resort.

Die Wohnung ist komplett möbliert und ausgestattet: eine moderne Küche mit Geräten (Hub, Backofen, Dunstabzugshaube, Mikrowelle, Wasserkocher, Geschirrspüler), Essbereich, gemütliches Wohnzimmer mit Polstermöbeln und TV, zwei separate Schlafzimmer mit Doppelbetten und Kleiderschränken, sowie ein stilvolles Badezimmer mit Dusche.

Der Komplex befindet sich in einem der beliebtesten Gegenden mit einer angelegten Promenade, die sich über drei Kilometer erstreckt.

Infrastruktur:

  • 5* Hotel
  • Casino
  • 10 Schwimmbäder 7.000 m2
  • Aquapark
  • Kinderbecken
  • Dachpool mit einer Bar
  • Fitnesscenter
  • SPA-Center: Jacuzzi, Sauna, Hamam, Massage, etc.
  • Restaurants, Bars und Cafés
  • Geschäfte
  • Außen- und Innenkinos
  • Nachtclub
  • Casino
  • Kinderclub
  • Strand und Strandbar
  • Tennisplatz
  • Volleyball, Basketball und Mini-Fußballplätze
  • Landschaftsbau der Komplex- und Parkgebiete
  • Eintritte auf Grundebene, bequem für Eltern mit Kinderwagen
  • Sicherheit am Eingang, Videoüberwachung
  • Automatische Tore

Beim Kauf von Immobilien - Registrierung einer Aufenthaltsgenehmigung, Bankkonto, Führerschein und Krankenversicherung in Nordzypern für die ganze Familie als Geschenk des Unternehmens!

Standort auf der Karte

Trikomo, Nordzypern

