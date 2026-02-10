Wohnkomplex Venice

Venedig — Resort Living inspiriert von Italien 🇮🇹✨
Venedig ist eine einzigartige Wohnentwicklung im Herzen von Long Beach, Iskele, wo der mediterrane Lebensstil auf die Romantik von Venedig trifft 💙
Wasser befindet sich im Zentrum dieses Konzepts — Kanäle mit Gondel, Jacuzzi Inseln und ausgedehnte Pools schaffen ein wahres Resort Atmosphäre das ganze Jahr über 🌊
Das Projekt besteht aus 9 zehngeschossigen Blöcken mit insgesamt 783 Wohnungen und bietet eine breite Palette von Layouts:
Die Entwicklung wird in 3 Phasen geliefert, wobei die zentrale Infrastruktur aus Phase 1 startet, um Komfort von Tag eins zu gewährleisten ✨
Bauphasen
📍 Phase 1
• Block 1 — Dezember 2025
• Blöcke 2–3 + Sozialraum — 20. Juni
📍 Phase 2
• Blöcke 4–5–6 — Juni 2027
📍 Phase 3
• Blöcke 7–8–9 — Juni 2029
Exklusive Resident Services
🚌 Privater Shuttleservice zum Strand, Basar (jeden Freitag) und Casinos
🔧 Wartungs- und Mietmanagement durch den Entwickler
Vollständige Betreuung des Territoriums, der Infrastruktur und der Vermietung — perfekt für Wohn- und Investitionszwecke 💼💰
Resort-Style Infrastruktur
🏨 Boutique Hotel (80 Zimmer)
• Rezeption
• Fitnessraum
• Dachclub mit Meerblick
• Innenpool
• Wellness / Sauna / Hamam
• Restaurant
🛍 Mini Shopping Center
• Supermarkt
• Apotheke
• Dach Restaurant / Lounge
• Terrassenserie
• Friseur
💦 Freizeit & Unterhaltungsgebiete
• Jacuzzi Insel im Pool
• Freibad für Erwachsene und Kinder
• Aqua Pool mit Rutschen
• Venetischer Kanal mit Gondel
• Kinderspielplatz im Freien
• Fußball und Basketballplatz
🏢 Zentrales Gebäude
• Kindergarten
• Spielzimmer
• Italienisches Restaurant
• Steakhaus
🚗 Tiefgarage mit bequemem Eingang und Ausgang
Venedig ist mehr als ein Wohnprojekt —
es ist ein eigenständiges Reiseziel, wo sich jeder Tag wie ein Urlaub fühlt ☀️💦
Perfekt für Wohn-, Freizeit- und Hochtoureninvestitionen 🌴💎