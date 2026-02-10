  1. Realting.com
  2. Nordzypern
  3. Iskele Belediyesi
  4. Wohnkomplex Venice

Wohnkomplex Venice

Spathariko, Nordzypern
von
$132,156
MwSt.
BTC
1.5719636
ETH
82.3933331
USDT
130 660.1149840
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
19
Eine Anfrage hinterlassen
Kontakte zeigen
ID: 33306
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    İskele District
  • Stadt
    Iskele Belediyesi
  • Dorf
    Spathariko

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    10

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Русский Русский

Venedig — Resort Living inspiriert von Italien 🇮🇹✨

Venedig ist eine einzigartige Wohnentwicklung im Herzen von Long Beach, Iskele, wo der mediterrane Lebensstil auf die Romantik von Venedig trifft 💙
Wasser befindet sich im Zentrum dieses Konzepts — Kanäle mit Gondel, Jacuzzi Inseln und ausgedehnte Pools schaffen ein wahres Resort Atmosphäre das ganze Jahr über 🌊

Das Projekt besteht aus 9 zehngeschossigen Blöcken mit insgesamt 783 Wohnungen und bietet eine breite Palette von Layouts:

  • 🏙 Studios
  • 🏡 1+1
  • 🏡 2+1
  • 🌅 2+1 Penthouses

Die Entwicklung wird in 3 Phasen geliefert, wobei die zentrale Infrastruktur aus Phase 1 startet, um Komfort von Tag eins zu gewährleisten ✨

Bauphasen

📍 Phase 1
• Block 1 — Dezember 2025
• Blöcke 2–3 + Sozialraum — 20. Juni

📍 Phase 2
• Blöcke 4–5–6 — Juni 2027

📍 Phase 3
• Blöcke 7–8–9 — Juni 2029

Exklusive Resident Services

🚌 Privater Shuttleservice zum Strand, Basar (jeden Freitag) und Casinos
🔧 Wartungs- und Mietmanagement durch den Entwickler
Vollständige Betreuung des Territoriums, der Infrastruktur und der Vermietung — perfekt für Wohn- und Investitionszwecke 💼💰

Resort-Style Infrastruktur

🏨 Boutique Hotel (80 Zimmer)
• Rezeption
• Fitnessraum
• Dachclub mit Meerblick
• Innenpool
• Wellness / Sauna / Hamam
• Restaurant

🛍 Mini Shopping Center
• Supermarkt
• Apotheke
• Dach Restaurant / Lounge
• Terrassenserie
• Friseur

💦 Freizeit & Unterhaltungsgebiete
• Jacuzzi Insel im Pool
• Freibad für Erwachsene und Kinder
• Aqua Pool mit Rutschen
• Venetischer Kanal mit Gondel
• Kinderspielplatz im Freien
• Fußball und Basketballplatz

🏢 Zentrales Gebäude
• Kindergarten
• Spielzimmer
• Italienisches Restaurant
• Steakhaus

🚗 Tiefgarage mit bequemem Eingang und Ausgang

Venedig ist mehr als ein Wohnprojekt —
es ist ein eigenständiges Reiseziel, wo sich jeder Tag wie ein Urlaub fühlt ☀️💦
Perfekt für Wohn-, Freizeit- und Hochtoureninvestitionen 🌴💎

Standort auf der Karte

Spathariko, Nordzypern

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage DejaBlue
Kalogreia, Nordzypern
von
$170,560
Wohnviertel Rain
Lapithos, Nordzypern
von
$170,983
Wohnviertel Crown Park
Karavas, Nordzypern
von
$125,387
Wohnviertel Vanora Park Long Beach
Trikomo, Nordzypern
von
$193,780
Wohnanlage HABITAT flagmanskij proekt v rajone Esentepe ot zastrojsika Evergreen
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$136,469
Sie sehen gerade
Wohnkomplex Venice
Spathariko, Nordzypern
von
$132,156
MwSt.
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen Kontakte zeigen
Andere Komplexe
Wohnanlage ELYSIUM ISATIS
Wohnanlage ELYSIUM ISATIS
Wohnanlage ELYSIUM ISATIS
Wohnanlage ELYSIUM ISATIS
Wohnanlage ELYSIUM ISATIS
Alle anzeigen Wohnanlage ELYSIUM ISATIS
Wohnanlage ELYSIUM ISATIS
Spathariko, Nordzypern
von
$124,263
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 3
ELYSIUM ist ein risikoarmer Luxuswohnkomplex. Das Projekt ist ein geschlossener Mikrobezirk von Elite-Immobilien mit einer Gesamtfläche von 33.000 Quadratmetern. Das Gebiet verfügt über Sicherheit, Resort-Infrastruktur, tropischen Garten, stilvolle Landschaftsgestaltung, dekorative Beleuchtu…
Immobilienagentur
BASTAU CORPORATION INVESTMENT LTD.
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage CASA DEL MARE - Etalon Prestizhnogo Sredizemnomorskogo Zhilya
Wohnanlage CASA DEL MARE - Etalon Prestizhnogo Sredizemnomorskogo Zhilya
Wohnanlage CASA DEL MARE - Etalon Prestizhnogo Sredizemnomorskogo Zhilya
Wohnanlage CASA DEL MARE - Etalon Prestizhnogo Sredizemnomorskogo Zhilya
Wohnanlage CASA DEL MARE - Etalon Prestizhnogo Sredizemnomorskogo Zhilya
Alle anzeigen Wohnanlage CASA DEL MARE - Etalon Prestizhnogo Sredizemnomorskogo Zhilya
Wohnanlage CASA DEL MARE - Etalon Prestizhnogo Sredizemnomorskogo Zhilya
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$125,691
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
2 Immobilienobjekte 2
CASA DEL MARE ist eine kleine Schweiz im sonnigen Zypern, wo der europäische Lebensstil mit der majestätischen Natur des Mittelmeers kombiniert wird. Das Projekt wird für Luxus-Künstler geschaffen, die in der Nähe des Meeresufers leben wollen, mit endlosem Meerblick und herrlichen Berglandsc…
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Vista Mare
Wohnviertel Vista Mare
Wohnviertel Vista Mare
Wohnviertel Vista Mare
Wohnviertel Vista Mare
Wohnviertel Vista Mare
Trikomo, Nordzypern
von
$158,317
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen