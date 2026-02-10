Wohnkomplex Venice

Venedig — Resort Living inspiriert von Italien 🇮🇹✨

Venedig ist eine einzigartige Wohnentwicklung im Herzen von Long Beach, Iskele, wo der mediterrane Lebensstil auf die Romantik von Venedig trifft 💙

Wasser befindet sich im Zentrum dieses Konzepts — Kanäle mit Gondel, Jacuzzi Inseln und ausgedehnte Pools schaffen ein wahres Resort Atmosphäre das ganze Jahr über 🌊

Das Projekt besteht aus 9 zehngeschossigen Blöcken mit insgesamt 783 Wohnungen und bietet eine breite Palette von Layouts:

🏙 Studios

🏡 1+1

🏡 2+1

🌅 2+1 Penthouses

Die Entwicklung wird in 3 Phasen geliefert, wobei die zentrale Infrastruktur aus Phase 1 startet, um Komfort von Tag eins zu gewährleisten ✨

Bauphasen

📍 Phase 1

• Block 1 — Dezember 2025

• Blöcke 2–3 + Sozialraum — 20. Juni

📍 Phase 2

• Blöcke 4–5–6 — Juni 2027

📍 Phase 3

• Blöcke 7–8–9 — Juni 2029

Exklusive Resident Services

🚌 Privater Shuttleservice zum Strand, Basar (jeden Freitag) und Casinos

🔧 Wartungs- und Mietmanagement durch den Entwickler

Vollständige Betreuung des Territoriums, der Infrastruktur und der Vermietung — perfekt für Wohn- und Investitionszwecke 💼💰

Resort-Style Infrastruktur

🏨 Boutique Hotel (80 Zimmer)

• Rezeption

• Fitnessraum

• Dachclub mit Meerblick

• Innenpool

• Wellness / Sauna / Hamam

• Restaurant

🛍 Mini Shopping Center

• Supermarkt

• Apotheke

• Dach Restaurant / Lounge

• Terrassenserie

• Friseur

💦 Freizeit & Unterhaltungsgebiete

• Jacuzzi Insel im Pool

• Freibad für Erwachsene und Kinder

• Aqua Pool mit Rutschen

• Venetischer Kanal mit Gondel

• Kinderspielplatz im Freien

• Fußball und Basketballplatz

🏢 Zentrales Gebäude

• Kindergarten

• Spielzimmer

• Italienisches Restaurant

• Steakhaus

🚗 Tiefgarage mit bequemem Eingang und Ausgang

Venedig ist mehr als ein Wohnprojekt —

es ist ein eigenständiges Reiseziel, wo sich jeder Tag wie ein Urlaub fühlt ☀️💦

Perfekt für Wohn-, Freizeit- und Hochtoureninvestitionen 🌴💎