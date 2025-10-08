  1. Realting.com
  Nordzypern
  Iskele Belediyesi
  Wohnkomplex D Point

Wohnkomplex D Point

Trikomo, Nordzypern
von
$167,695
31
ID: 32607
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 08.10.25

Standort

  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    İskele District
  • Stadt
    Iskele Belediyesi
  • Stadt
    Trikomo

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  • Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    4

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Zusätzlich

  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Standort auf der Karte

Trikomo, Nordzypern

