  1. Realting.com
  2. Nordzypern
  3. Girne Belediyesi
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Girne Belediyesi, Nordzypern

Kyrenia
17
Erdemit
3
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohnviertel Atoll Park
Wohnviertel Atoll Park
Wohnviertel Atoll Park
Wohnviertel Atoll Park
Wohnviertel Atoll Park
Wohnviertel Atoll Park
Trimithi, Nordzypern
von
$177,315
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage L'Plage
Wohnanlage L'Plage
Wohnanlage L'Plage
Wohnanlage L'Plage
Wohnanlage L'Plage
Alle anzeigen Wohnanlage L'Plage
Wohnanlage L'Plage
Girne Belediyesi, Nordzypern
von
$1,14M
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Sprachen
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage Penthaus 2 1 Loft v premialnom proekte ALBATROS VIEW Girne
Wohnanlage Penthaus 2 1 Loft v premialnom proekte ALBATROS VIEW Girne
Wohnanlage Penthaus 2 1 Loft v premialnom proekte ALBATROS VIEW Girne
Wohnanlage Penthaus 2 1 Loft v premialnom proekte ALBATROS VIEW Girne
Wohnanlage Penthaus 2 1 Loft v premialnom proekte ALBATROS VIEW Girne
Alle anzeigen Wohnanlage Penthaus 2 1 Loft v premialnom proekte ALBATROS VIEW Girne
Wohnanlage Penthaus 2 1 Loft v premialnom proekte ALBATROS VIEW Girne
Girne Belediyesi, Nordzypern
von
$531,890
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 2
🏡 Penthouse 2 + 1 Loft im Premiumprojekt ALBATROS VIEW, GirneIm exklusiven Wohnkomplex ALBATROS VIEW, im renommierten Stadtteil Girne, präsentieren wir ein einzigartiges Penthouse auf zwei Ebenen. Es ist die perfekte Kombination aus moderner Architektur, Privatsphäre und Gemütlichkeit.Über d…
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Karon PhuketKaron Phuket
Wohnviertel Ozaköy
Wohnviertel Ozaköy
Wohnviertel Ozaköy
Wohnviertel Ozaköy
Wohnviertel Ozaköy
Wohnviertel Ozaköy
Kazafani, Nordzypern
von
$619,337
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage THE NEST
Wohnanlage THE NEST
Wohnanlage THE NEST
Wohnanlage THE NEST
Wohnanlage THE NEST
Alle anzeigen Wohnanlage THE NEST
Wohnanlage THE NEST
Girne Belediyesi, Nordzypern
von
$134,505
Stadt: Kyrenia, EsentepeObjekttyp: FerienwohnungAnzahl der Schlafzimmer: Studio, 1+1, 1+1 Loft ,2+1 LoftGeschlossene Fläche: 49 m2, 63 m2, 71 m2, 91 m2Situation: wird am Juli 2027 abgeschlossen sein.Startpreis: £99,000Zahlungsplan für 10 Jahre: %40Zahlung, 84 Monate Zins kostenlose Raten.Zah…
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Sprachen
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnanlage CC Tower Girne
Wohnanlage CC Tower Girne
Wohnanlage CC Tower Girne
Wohnanlage CC Tower Girne
Wohnanlage CC Tower Girne
Alle anzeigen Wohnanlage CC Tower Girne
Wohnanlage CC Tower Girne
Girne Belediyesi, Nordzypern
von
$242,374
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Sprachen
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnviertel Park Avenue
Wohnviertel Park Avenue
Wohnviertel Park Avenue
Wohnviertel Park Avenue
Wohnviertel Park Avenue
Thermeia, Nordzypern
von
$303,906
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Atoll Park complex near GAU University.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Atoll Park complex near GAU University.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Atoll Park complex near GAU University.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Atoll Park complex near GAU University.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Atoll Park complex near GAU University.
Alle anzeigen Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Atoll Park complex near GAU University.
Wohnanlage Furnished 1+1 apartment in Atoll Park complex near GAU University.
Agios Georgios, Nordzypern
von
$174,996
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Ein Schlafzimmer Wohnung (1+1) von 60 m2 mit einer geräumigen Terrasse und einem kleinen Garten, voll möbliert und mit modernen Geräten ausgestattet.Das Wohnzimmer ist mit Küche und Essbereich kombiniert. Die Küche verfügt über Haushaltsgeräte: Kühlschrank, Herd, Backofen, Haube und Waschmas…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Novyy proekt v Dogankey
Wohnviertel Novyy proekt v Dogankey
Wohnviertel Novyy proekt v Dogankey
Wohnviertel Novyy proekt v Dogankey
Wohnviertel Novyy proekt v Dogankey
Wohnviertel Novyy proekt v Dogankey
Girne Belediyesi, Nordzypern
von
$151,985
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Edreville
Wohnviertel Edreville
Wohnviertel Edreville
Wohnviertel Edreville
Wohnviertel Edreville
Wohnviertel Edreville
Trimithi, Nordzypern
von
$607,938
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Karmi Homes Villas
Wohnviertel Karmi Homes Villas
Wohnviertel Karmi Homes Villas
Wohnviertel Karmi Homes Villas
Wohnviertel Karmi Homes Villas
Wohnviertel Karmi Homes Villas
Karmi, Nordzypern
von
$582,607
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel High Tower 2
Wohnviertel High Tower 2
Wohnviertel High Tower 2
Wohnviertel High Tower 2
Wohnviertel High Tower 2
Wohnviertel High Tower 2
Girne Belediyesi, Nordzypern
von
$170,983
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel My House Premier
Wohnviertel My House Premier
Wohnviertel My House Premier
Wohnviertel My House Premier
Wohnviertel My House Premier
Wohnviertel My House Premier
Templos, Nordzypern
von
$696,596
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel THE HIVE
Wohnviertel THE HIVE
Wohnviertel THE HIVE
Wohnviertel THE HIVE
Wohnviertel THE HIVE
Wohnviertel THE HIVE
Kazafani, Nordzypern
von
$728,259
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Carrington 22 - Girne
Wohnviertel Carrington 22 - Girne
Wohnviertel Carrington 22 - Girne
Wohnviertel Carrington 22 - Girne
Wohnviertel Carrington 22 - Girne
Wohnviertel Carrington 22 - Girne
Girne Belediyesi, Nordzypern
von
$177,252
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel La Plage
Wohnviertel La Plage
Wohnviertel La Plage
Wohnviertel La Plage
Wohnviertel La Plage
Wohnviertel La Plage
Kazafani, Nordzypern
von
$811,724
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Ardem Paradise 2
Wohnviertel Ardem Paradise 2
Wohnviertel Ardem Paradise 2
Wohnviertel Ardem Paradise 2
Wohnviertel Ardem Paradise 2
Wohnviertel Ardem Paradise 2
Kazafani, Nordzypern
von
$487,617
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Elite Residence
Wohnviertel Elite Residence
Wohnviertel Elite Residence
Wohnviertel Elite Residence
Wohnviertel Elite Residence
Wohnviertel Elite Residence
Girne Belediyesi, Nordzypern
von
$202,583
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel CC Towers
Wohnviertel CC Towers
Wohnviertel CC Towers
Wohnviertel CC Towers
Wohnviertel CC Towers
Wohnviertel CC Towers
Wohnviertel CC Towers
Girne Belediyesi, Nordzypern
von
$153,781
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 10
2 Immobilienobjekte 2
CC Towers ist eine moderne Wohnanlage im Zentrum von Girne (Kyrenia) in Nordzypern. Der Komplex bietet eine Vielzahl von Wohnungen und Duplexs mit hochwertigen Oberflächen und modernem Design.Ort:Zentrum von GirneKomfortabler Zugang zu städtischer Infrastruktur, einschließlich Geschäften, Re…
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Ardem Avangart Prime
Wohnviertel Ardem Avangart Prime
Wohnviertel Ardem Avangart Prime
Wohnviertel Ardem Avangart Prime
Wohnviertel Ardem Avangart Prime
Wohnviertel Ardem Avangart Prime
Girne Belediyesi, Nordzypern
von
$164,650
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Carrington 55
Wohnviertel Carrington 55
Wohnviertel Carrington 55
Wohnviertel Carrington 55
Girne Belediyesi, Nordzypern
von
$253,244
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Elite Residence
Wohnviertel Elite Residence
Wohnviertel Elite Residence
Wohnviertel Elite Residence
Wohnviertel Elite Residence
Alle anzeigen Wohnviertel Elite Residence
Wohnviertel Elite Residence
Girne Belediyesi, Nordzypern
von
$131,813
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 15
Wir präsentieren Ihnen die Wohnanlage "Elite Residence" im malerischen Stadtteil Karaoglanoglu von Kyrenia, Nordzypern. Diese moderne Anlage bietet eine Vielzahl von Wohnungen mit einem bis drei Schlafzimmer, eine Fläche von 60 m2 und eine Kosten von £139,950.Die Vorteile des Komplexes:Komfo…
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel BELLAPAIS VILLAS
Wohnviertel BELLAPAIS VILLAS
Wohnviertel BELLAPAIS VILLAS
Wohnviertel BELLAPAIS VILLAS
Wohnviertel BELLAPAIS VILLAS
Wohnviertel BELLAPAIS VILLAS
Kazafani, Nordzypern
von
$1,01M
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Colesium Court
Wohnviertel Colesium Court
Wohnviertel Colesium Court
Wohnviertel Colesium Court
Wohnviertel Colesium Court
Wohnviertel Colesium Court
Thermeia, Nordzypern
von
$151,985
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel BELLA HILLS
Wohnviertel BELLA HILLS
Wohnviertel BELLA HILLS
Wohnviertel BELLA HILLS
Wohnviertel BELLA HILLS
Wohnviertel BELLA HILLS
Bellapais, Nordzypern
von
$1,14M
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel LOCUS EDREMIT
Wohnviertel LOCUS EDREMIT
Wohnviertel LOCUS EDREMIT
Wohnviertel LOCUS EDREMIT
Wohnviertel LOCUS EDREMIT
Wohnviertel LOCUS EDREMIT
Trimithi, Nordzypern
von
$753,590
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Kompleks CLIFF Kristall
Wohnanlage Kompleks CLIFF Kristall
Wohnanlage Kompleks CLIFF Kristall
Wohnanlage Kompleks CLIFF Kristall
Wohnanlage Kompleks CLIFF Kristall
Wohnanlage Kompleks CLIFF Kristall
Templos, Nordzypern
von
$148,778
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 2
Das Hotel liegt im Dorf Esentepe in Kyrenia. Gesamtprojektfläche: 85.000m2 Dies ist eine moderne Wohnanlage, die Apartments und verwandte Villen bietet. Das Hotel liegt nur 100 m vom gut ausgestatteten Strand entfernt und bietet einen atemberaubenden Blick Mittelmeer und Berge. E…
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Bella Villa
Wohnviertel Bella Villa
Wohnviertel Bella Villa
Wohnviertel Bella Villa
Wohnviertel Bella Villa
Wohnviertel Bella Villa
Girne Belediyesi, Nordzypern
von
$1,39M
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Ardem Avangart Plus
Wohnviertel Ardem Avangart Plus
Wohnviertel Ardem Avangart Plus
Wohnviertel Ardem Avangart Plus
Wohnviertel Ardem Avangart Plus
Wohnviertel Ardem Avangart Plus
Girne Belediyesi, Nordzypern
von
$202,646
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Doganköy Begonvil Town House
Wohnviertel Doganköy Begonvil Town House
Wohnviertel Doganköy Begonvil Town House
Wohnviertel Doganköy Begonvil Town House
Wohnviertel Doganköy Begonvil Town House
Wohnviertel Doganköy Begonvil Town House
Thermeia, Nordzypern
von
$186,814
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel KAŞGAR RESIDENCE
Wohnviertel KAŞGAR RESIDENCE
Wohnviertel KAŞGAR RESIDENCE
Wohnviertel KAŞGAR RESIDENCE
Wohnviertel KAŞGAR RESIDENCE
Wohnviertel KAŞGAR RESIDENCE
Girne Belediyesi, Nordzypern
von
$163,383
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Sixth Sense Villas
Wohnviertel Sixth Sense Villas
Wohnviertel Sixth Sense Villas
Wohnviertel Sixth Sense Villas
Wohnviertel Sixth Sense Villas
Thermeia, Nordzypern
von
$1,00M
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Solterra Villas
Wohnanlage Solterra Villas
Wohnanlage Solterra Villas
Wohnanlage Solterra Villas
Wohnanlage Solterra Villas
Alle anzeigen Wohnanlage Solterra Villas
Wohnanlage Solterra Villas
Girne Belediyesi, Nordzypern
von
$647,475
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 2
🏡 Solterra Villas — Where Modern Design Meets Serenity ✨ Aesthetics, comfort, and thoughtful layouts — Solterra was created for those who value both style and functionality in family living. 📍 Location: Nestled in the lush green heart of Çatalköy, just 15 minutes from Girne, Solterra …
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Sprachen
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Auf der Karte
Realting.com
Gehen