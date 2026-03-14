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Wohnkomplex La Isla Villas

Spathariko, Nordzypern
von
$278,639
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ID: 34946
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 14.03.26

Standort

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  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    İskele District
  • Stadt
    Iskele Belediyesi
  • Dorf
    Spathariko

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio

Zusätzlich

  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

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La Isla Villas — Harmonie der Natur und des modernen Lebens in der Nähe von Long Beach 🌿🌊

La Isla Villas ist eine moderne Wohnentwicklung, die mit der Philosophie „A Clean Breath to the Future“ geschaffen wurde, die die Freude des Insellebens, die natürliche Harmonie und den modernen Komfort verbindet.

Das Projekt befindet sich in der attraktiven Region Long Beach von Iskele und vereint Natur, Raum und gut ausgebaute Infrastruktur.

📍 700 Meter vom berühmten Sandstrand Long Beach
🌳 400 Meter von Long Beach Forest

Der Komplex liegt günstig südlich der Hauptstraße Famagusta-Karpaz, die einen einfachen Zugang zur Umgebung bietet.

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🌿 Umweltfreundliches Konzept

La Isla Villas ist ein nachhaltiges und umweltbewusstes Projekt.

Zu den wichtigsten Highlights gehören:

🌱 mehr als 50 % des Territoriums für Grünflächen
🌳 umfangreiche Landschaftsgestaltung und natürliche Umgebung
🔋 Nutzung erneuerbarer Energiequellen in gemeinsamen Bereichen
♻ umweltfreundliche Baustoffe

Das Projekt folgt einem horizontalen architektonischen Konzept, das Hochhaus und die Erhaltung von Offenheit und Privatsphäre verhindert.

---

🏡 Projektkonzept

La Isla Villas besteht aus 211 Wohneinheiten, entworfen als moderne Gemeinschaft, wo Einwohner friedlich leben können.

Das Konzept rekrutiert das Gefühl einer sicheren Nachbarschaft, wo Kinder frei spielen können und Bewohner einen entspannten mediterranen Lebensstil genießen können.

Objekttypen umfassen:

• 2+1 Poolside Loft Duplex-Wohnungen
• 3+1 Ferienwohnungen
• 3+1, 4+1 und 5+1 freistehende Villen

Viele Residenzen verfügen über:

🌿 private Gärten
🏊 private oder Gemeinschaftspools
☀ große Terrassen

Die Architektur verbindet modernes Design, freiliegendes Beton- und Naturholz und schafft eine zeitgenössische mediterrane Ästhetik.

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🌴 Dienststellen

Der Komplex bietet eine breite Palette von Einrichtungen für komfortables Wohnen:

🏊 Schwimmbäder und Kinderbecken
🏋️ Fitnessstudio
🧖 Kurzentrum
⚽ Fußballplatz
🏀 Basketballplatz
🏐 Volleyballplatz
🎾 Tennisplatz
👶 Kinderclub und Spielplätze
🌿 Botanischer Garten
🐾 Haustiere erlaubt
🔥 Grillgebiete
🚴 Wander- und Radwege

Es gibt auch kommerzielle Einrichtungen im Komplex:

🛒 Supermarkt
💊 Pharmazie
🥐 patisserie
🍽 Restaurant
☕ Café

---

🔐 Technische Merkmale

🛡 24/7 Sicherheit
🚗 Stellplätze
📡 Zentrale Satellitenanlage
🌐 Internet Infrastruktur
📹 video intercom
🚨 Brandmeldesystem
🔋 Generator
❄ Klimaanlage Infrastruktur

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La Isla Villen schaffen einen Lebensstil, in dem Natur, moderne Architektur und mediterranes Leben in perfekter Harmonie zusammenkommen ☀️🌊

Standort auf der Karte

Spathariko, Nordzypern

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