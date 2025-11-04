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    Türkei Türkei
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    $400,000
    Einwanderung Programmtyp Staatsangehörigkeit
    Erhaltsfrist von 3 monate
    Binaa-Investition: Die türkische Staatsbürgerschaft durch Investitionen erfolgt unter einer Reihe von Bedingungen und Verfahren, die auf die Änderungen des Einbürgerungsgesetzes von 2022 verwiesen werden, die Anfang dieses Jahres vom türkischen Präsidenten Recep Erdogan ratifiziert wurden. …
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  • Aufenthaltsgenehmigung
    Accelerated acquisition of Turkish citizenship
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    Türkei Türkei
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    $400,000
    Einwanderung Programmtyp Aufenthaltsgenehmigung
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    Vorteile der türkischen Staatsbürgerschaft 1. Visa-freie Reise. Ein türkischer Staatsbürger erhält in 110 Ländern, darunter Südkorea, Singapur und Japan, visumfreien Zugang. Wenn nur ein russischer Pass verfügbar ist, muss ein Visum ausgestellt werden. Übrigens müssen Sie einen russisc…
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  • Staatsangehörigkeit
    Staatsangehörigkeit in Türkei
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    Türkei Türkei
    von
    $420,000
    Einwanderung Programmtyp Staatsangehörigkeit
    Erhaltsfrist von 7 monate
    Hauptangebot:Investieren Sie ab $ 400.000 in türkische Immobilien, erhalten Sie die Staatsbürgerschaft für die ganze Familie und behalten Sie ein Vermögen, das nach einer obligatorischen dreijährigen Amtszeit verkauft werden kann.Der Mindestwert der Immobilie beträgt $ 400.000, und die Verka…
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    Turkey Citizenship by Real Estate Investment Program
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    Türkei Türkei
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    $400,000
    Einwanderung Programmtyp Staatsangehörigkeit
    Erhaltsfrist von 8 monate
    Das Citizenship by Investment Program der Türkei ermöglicht internationalen Investoren, innerhalb von Monaten einen leistungsfähigen türkischen Reisepass zu sichern. Durch die Investition von mindestens $400.000 in Grundimmobilien gewinnen Bewerber und ihre Familien lebenslange Staatsbürgers…
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