Villa RICHMOND PARK

DAS NEUE HEART DER YENIBOGAZICI

Das Projekt Richmond Park ist eine Luxus-Boutique-Sammlung von Villen mit einem Ethos von Privatsphäre und Exklusivität. Gestaltet in der mediterranen Villa

Stil, keine Villa überblickt eine andere. Gelegen in Yenibogazici Bereich /Famagusta in 1000 m entfernt von Sandstränden, diese Villen sorgen für großartig

Blick, mit offenen, luftigen Räumen und wird mit erstklassigen Akzenten für Ihren Komfort ausgestattet.

Das Projekt Richmond Park befindet sich im Gebiet Yeni Bogazici, nur 3 Minuten von der historischen Stadt Salamis und 5 Minuten von der Stadt Famagusta entfernt. Es ist eine ideale Lage für diejenigen, die alle Dienstleistungen zur Hand haben möchten und gleichzeitig Privatsphäre und Ruhe genießen möchten. Es gibt drei verschiedene Arten von Villa und insgesamt 10 Einheiten Luxusvilla bestehend aus 4 und 3 Schlafzimmer. Und ein Block von Doppel-Story-Wohnungen besteht aus 6 Einheiten Luxus 1+1 und 2+1 Wohnungen.