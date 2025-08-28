  1. Realting.com
  2. Nordzypern
  3. Iskele Belediyesi
  4. Wohnkomplex Furnished one bedroom apartment in Park Residence complex.

Wohnkomplex Furnished one bedroom apartment in Park Residence complex.

Trikomo, Nordzypern
von
$114,792
BTC
1.3654275
ETH
71.5678937
USDT
113 493.0322459
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
7
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 27521
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 28.08.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    İskele District
  • Stadt
    Iskele Belediyesi
  • Stadt
    Trikomo

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Polski Polski
Русский Русский

Ein-Zimmer-Wohnung (1+1) 60 m2 mit einer Terrasse von 15 m2 im Park Residence Komplex.

Zweizimmerwohnungen 250 Meter vom Sandstrand entfernt. "Long Beach" ist eine Küste mit schönen Sandstränden, in der Nähe der Stadt Iskele und nicht weit von Famagusta.

In diesem Projekt wurde alles für Ihren Komfort getan. Der Komplex verfügt über einen Gemeinschaftspool, Parkbereiche, Erholungsgebiete, ein Restaurant, ein Café, einen Shop, Kinderunterhaltung, ein medizinisches Zentrum, etc.

Hauptmerkmale:

  • Geräumiges Wohnzimmer
  • Voll ausgestattetes Badezimmer
  • Küche mit Einbauschränken
  • Schlafzimmer mit Einbauschrank
  • Elektrische Warmwasserbereiter
  • Doppelverglasung
  • Keramikfliesen auf dem Boden und in den Bädern
  • Separater Parkplatz
  • Landschaftsbau
  • Gemeinschaftspool und Freibad
  • Kinderspielplatz
  • Fitnesscenter
  • Restaurant

Beim Kauf dieser Wohnung - Registrierung einer Aufenthaltsgenehmigung, Bankkonto, Führerschein und Krankenversicherung in Nordzypern für die ganze Familie als Geschenk des Unternehmens!

Standort auf der Karte

Trikomo, Nordzypern

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage Four seasons
Kythrea, Nordzypern
Preis auf Anfrage
Wohnviertel Rosedale Villa
Agios Sergios, Nordzypern
von
$397,693
Wohnanlage GRAY BEACH CLUB
Nikitas, Nordzypern
von
$69,084
Wohnviertel Park Avenue
Thermeia, Nordzypern
von
$303,906
Wohnviertel Karaca Villa
Agios Epiktitos, Nordzypern
von
$569,942
Sie sehen gerade
Wohnkomplex Furnished one bedroom apartment in Park Residence complex.
Trikomo, Nordzypern
von
$114,792
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage Magnolia Residency, TURKISH TITLE DEED
Wohnanlage Magnolia Residency, TURKISH TITLE DEED
Wohnanlage Magnolia Residency, TURKISH TITLE DEED
Wohnanlage Magnolia Residency, TURKISH TITLE DEED
Wohnanlage Magnolia Residency, TURKISH TITLE DEED
Alle anzeigen Wohnanlage Magnolia Residency, TURKISH TITLE DEED
Wohnanlage Magnolia Residency, TURKISH TITLE DEED
Trikomo, Nordzypern
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 311–435 m²
2 Immobilienobjekte 2
Magnolia Residency ist ein Boutique Wohnprojekt in İskele, nur 900 Meter vom Meer entfernt, bietet einen friedlichen Küstenleben in Nordzypern. Inspiriert von der Eleganz der Magnolia Blumen, verbindet die Entwicklung natürliche Schönheit mit modernem Leben. Es verfügt über Eigenschaften mit…
Bauherr
Panah Construction
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Bauherr
Panah Construction
Sprachen
English, Türkçe
Wohnviertel Eden Garden
Wohnviertel Eden Garden
Wohnviertel Eden Garden
Wohnviertel Eden Garden
Wohnviertel Eden Garden
Wohnviertel Eden Garden
Agios Sergios, Nordzypern
von
$124,754
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage KVARTIRY S 3 SPALNYaMI V KOMPLEKSE V ChATALKOY
Wohnanlage KVARTIRY S 3 SPALNYaMI V KOMPLEKSE V ChATALKOY
Wohnanlage KVARTIRY S 3 SPALNYaMI V KOMPLEKSE V ChATALKOY
Wohnanlage KVARTIRY S 3 SPALNYaMI V KOMPLEKSE V ChATALKOY
Wohnanlage KVARTIRY S 3 SPALNYaMI V KOMPLEKSE V ChATALKOY
Alle anzeigen Wohnanlage KVARTIRY S 3 SPALNYaMI V KOMPLEKSE V ChATALKOY
Wohnanlage KVARTIRY S 3 SPALNYaMI V KOMPLEKSE V ChATALKOY
Agios Epiktitos, Nordzypern
von
$163,621
? Catalkoy District – ist ein Vorort von Kyrenia, in dem die Infrastruktur sehr gut entwickelt ist. Es gibt große Verbrauchermärkte, Schulen, 5-Sterne-Hotels mit Casinos, Stränden, Banken, Geschäften, Apotheken, Restaurants, Cafés, Bars, Tankstellen usw. ? Im Allgemeinen eignet sich die C…
Immobilienagentur
Эра - Недвижимости плюс
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen