Wohnkomplex Furnished one bedroom apartment in Park Residence complex.

Ein-Zimmer-Wohnung (1+1) 60 m2 mit einer Terrasse von 15 m2 im Park Residence Komplex.
Zweizimmerwohnungen 250 Meter vom Sandstrand entfernt. "Long Beach" ist eine Küste mit schönen Sandstränden, in der Nähe der Stadt Iskele und nicht weit von Famagusta.
In diesem Projekt wurde alles für Ihren Komfort getan. Der Komplex verfügt über einen Gemeinschaftspool, Parkbereiche, Erholungsgebiete, ein Restaurant, ein Café, einen Shop, Kinderunterhaltung, ein medizinisches Zentrum, etc.
Hauptmerkmale:
Beim Kauf dieser Wohnung - Registrierung einer Aufenthaltsgenehmigung, Bankkonto, Führerschein und Krankenversicherung in Nordzypern für die ganze Familie als Geschenk des Unternehmens!