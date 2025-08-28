Wohnkomplex Furnished one bedroom apartment in Park Residence complex.

Ein-Zimmer-Wohnung (1+1) 60 m2 mit einer Terrasse von 15 m2 im Park Residence Komplex.

Zweizimmerwohnungen 250 Meter vom Sandstrand entfernt. "Long Beach" ist eine Küste mit schönen Sandstränden, in der Nähe der Stadt Iskele und nicht weit von Famagusta.

In diesem Projekt wurde alles für Ihren Komfort getan. Der Komplex verfügt über einen Gemeinschaftspool, Parkbereiche, Erholungsgebiete, ein Restaurant, ein Café, einen Shop, Kinderunterhaltung, ein medizinisches Zentrum, etc.

Hauptmerkmale:

Geräumiges Wohnzimmer

Voll ausgestattetes Badezimmer

Küche mit Einbauschränken

Schlafzimmer mit Einbauschrank

Elektrische Warmwasserbereiter

Doppelverglasung

Keramikfliesen auf dem Boden und in den Bädern

Separater Parkplatz

Landschaftsbau

Gemeinschaftspool und Freibad

Kinderspielplatz

Fitnesscenter

Restaurant

Beim Kauf dieser Wohnung - Registrierung einer Aufenthaltsgenehmigung, Bankkonto, Führerschein und Krankenversicherung in Nordzypern für die ganze Familie als Geschenk des Unternehmens!