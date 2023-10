Vokolida, Nordzypern

von €102,067

46–80 m² 3

Kapitulation vor: 2024

Der Resortkomplex ist der einzige große Wohnkomplex mit einer reich entwickelten Infrastruktur. VERKAUF DIESER STUDIEN, WOHNUNGEN 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1. Das Projekt befindet sich an der Küste des Stadtteils Iskele, wo sich der längste Sandstrand von Long Beach mit einer Länge von 3,5 km und der Infrastruktur der Promenade befindet. Das Hotel liegt 600-800 m vom Meer entfernt. Sich hier auszuruhen und zu leben ist bequem und es gibt immer etwas zu tun und wohin man gehen muss! Die Vorteile dieses Komplexes sind: der beliebteste Komplex Nordzyperns, bewohnbare Wohnungen und ein anfänglicher Beitrag zum Bau von 30% für alle Arten von Wohnungen für einen zinslosen Zeitraum von bis zu 72 Monaten/ "Das Resort ist der einzige große Wohnkomplex mit einer reich entwickelten Infrastrukturvermietung von privaten Agenturen - eine Rentabilität von bis zu 12% pro Jahr in der Nähe des Meeres, das nach Zahlung von 30% VNZH erhält%. Das Projekt ist bereits 15 Jahre alt, wächst ständig und jetzt verdoppelt sich sein Territorium. Auf dem Gebiet dieses Wohnkomplexes gibt es heute 15 Pools, darunter im Winter beheizte Innenpools und 2 Kinderbecken. Entwickelte Infrastruktur für Kinder ( Kinderbecken mit Wasserpark, Spielplätzen, Kindergarten, Entwicklungsclub usw. ), es gibt auch einen Tennisplatz, Volleyball- und Basketballplätze, die Möglichkeit des Boxens, Jiu Jitsu, Minigolf, hat ein eigenes Spa, Restaurants. Zum Meer - 7 Minuten zu Fuß, für diejenigen, die es wünschen - jede halbe Stunde fährt der Shuttle in der Saison zum Strand. Die Apartments sind schlüsselfertig eingerichtet und verfügen über ein voll ausgestattetes Badezimmer mit Sanitär und sämtlichem Zubehör, eine gut eingebaute Küche, Schränke in den Schlafzimmern und eine Klimaanlage. Der Resortkomplex hat sowohl fertige Wohnungen als auch in der Bauphase und Plan/ . Für Ihre Bequemlichkeit bietet der Entwickler auch ein Designpaket für Apartments an. Designpreise Pakete: Studio - 9.000 £, Studio mit einer Nische - 10000 £, 1 + 1 - 11.000 £, 2 + 1 - 13.000 £. Fertighauszahlungsplan: 50% Anzahlung - innerhalb eines Monats 50% zinslose Rate für 24 Monate/ Zahlungsplan für im Bau befindliche Wohnungen: Stufe 3 - Lieferfrist 2021-2022 um 24 Monate. Stufe 4 - Lieferung - 2022-2023 nach 36 Monaten. Stufe 5 - Lieferung in 2023 -48 Monaten. Stufe 6 - Lieferung in den Jahren 2023-2024 - 48 Monate. Stufe 7 - Lieferung in den Jahren 2024-2025 -48 Monaten. Stufe 8 - Lieferung im Jahr 2025 - 80 Monate.