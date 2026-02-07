Wohnkomplex Atlantis Pearl

Atlantis Pearl ist ein exklusives Wohnprojekt am Meer in Tatlısu, Nordzypern, wo moderne Architektur den wahren mediterranen Charme erfüllt. Umgeben von üppigem Grün und Panoramablick auf das Meer und die Berge bietet das Projekt einen ruhigen und eleganten Lebensstil für diejenigen, die Komfort, Schönheit und Ruhe suchen.

Das Projekt ist ideal sowohl für private Wohn- als auch für Investitionen mit hohem Ertrag.

📍 Projektübersicht

Gesamtfläche: 32.000 m2

Blocks: 8

Gesamteinheiten: 176

Direkter Strandzugang

Atlantis Pearl bietet eine Vielzahl von Apartment-Layouts kombiniert mit reichhaltigen Einrichtungen und einem Wohnkonzept im Resort-Stil.

🏠 Wohnungstypen

1+1 Ferienwohnungen (Erdgeschoss)

1+1 Penthouse-Wohnungen mit privaten Dachterrassen

2+1 Penthouse-Wohnungen mit Dachterrassen

🏊 Ausstattung & Ausstattung

Zwei Außenpools

Hallenbad

SPA Zentrum

Gymnasium

Kinderspielplatz

Direkter Zugang zum Strand

Grüne Landschaften

🌿 Aktivitäten & Lifestyle

Bewohner können eine breite Palette von Outdoor-und Freizeitaktivitäten in der Nähe genießen:

Golf

Wassersport

Fischerei

Wandern

Zipline

Radfahren

💼 Dienstleistungen für die Verwaltung

Für Investoren steht ein Full-Miet-Management-Service zur Verfügung, der alles von Anfang bis Ende abdeckt:

✔️ Werbung und Werbung

✔️ Gastauslagerung auf Top-Plattformen wie Booking.com

✔️ Check-in & Check-out

✔️ Flughafentransfer

✔️ Reinigung vor und nach Aufenthalten

✔️ Wäscheservice

✔️ Schlüsselhaltung und Zugriffsmanagement

✔️ Instandhaltung und kleinere Reparaturen

Genießen Sie stressfreies Eigentum, während Ihr Eigentum Einkommen erzeugt.