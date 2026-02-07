  1. Realting.com
Wohnkomplex Atlantis Pearl

Akanthou, Nordzypern
von
$204,164
MwSt.
BTC
2.4284954
ETH
127.2878251
USDT
201 854.2184696
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
8
ID: 33290
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 07.02.26

Standort

  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    Gazimağusa District
  • Stadt
    Tatlisu Belediyesi
  • Dorf
    Akanthou

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  • Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    3

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Atlantis Pearl ist ein exklusives Wohnprojekt am Meer in Tatlısu, Nordzypern, wo moderne Architektur den wahren mediterranen Charme erfüllt. Umgeben von üppigem Grün und Panoramablick auf das Meer und die Berge bietet das Projekt einen ruhigen und eleganten Lebensstil für diejenigen, die Komfort, Schönheit und Ruhe suchen.

Das Projekt ist ideal sowohl für private Wohn- als auch für Investitionen mit hohem Ertrag.

📍 Projektübersicht

  • Gesamtfläche: 32.000 m2

  • Blocks: 8

  • Gesamteinheiten: 176

  • Direkter Strandzugang

Atlantis Pearl bietet eine Vielzahl von Apartment-Layouts kombiniert mit reichhaltigen Einrichtungen und einem Wohnkonzept im Resort-Stil.

🏠 Wohnungstypen

  • 1+1 Ferienwohnungen (Erdgeschoss)

  • 1+1 Penthouse-Wohnungen mit privaten Dachterrassen

  • 2+1 Penthouse-Wohnungen mit Dachterrassen

🏊 Ausstattung & Ausstattung

  • Zwei Außenpools

  • Hallenbad

  • SPA Zentrum

  • Gymnasium

  • Kinderspielplatz

  • Direkter Zugang zum Strand

  • Grüne Landschaften

🌿 Aktivitäten & Lifestyle

Bewohner können eine breite Palette von Outdoor-und Freizeitaktivitäten in der Nähe genießen:

  • Golf

  • Wassersport

  • Fischerei

  • Wandern

  • Zipline

  • Radfahren

💼 Dienstleistungen für die Verwaltung

Für Investoren steht ein Full-Miet-Management-Service zur Verfügung, der alles von Anfang bis Ende abdeckt:

✔️ Werbung und Werbung
✔️ Gastauslagerung auf Top-Plattformen wie Booking.com
✔️ Check-in & Check-out
✔️ Flughafentransfer
✔️ Reinigung vor und nach Aufenthalten
✔️ Wäscheservice
✔️ Schlüsselhaltung und Zugriffsmanagement
✔️ Instandhaltung und kleinere Reparaturen

Genießen Sie stressfreies Eigentum, während Ihr Eigentum Einkommen erzeugt.

Akanthou, Nordzypern

Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Kontakte zeigen
Immobilienagentur
THE HUB PROPERTY LTD
Sprachen
English, Русский, Polski, Türkçe
