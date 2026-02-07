Wohnkomplex Atlantis Pearl

Atlantis Pearl ist ein exklusives Wohnprojekt am Meer in Tatlısu, Nordzypern, wo moderne Architektur den wahren mediterranen Charme erfüllt. Umgeben von üppigem Grün und Panoramablick auf das Meer und die Berge bietet das Projekt einen ruhigen und eleganten Lebensstil für diejenigen, die Komfort, Schönheit und Ruhe suchen.
Das Projekt ist ideal sowohl für private Wohn- als auch für Investitionen mit hohem Ertrag.
📍 Projektübersicht
Gesamtfläche: 32.000 m2
Blocks: 8
Gesamteinheiten: 176
Direkter Strandzugang
Atlantis Pearl bietet eine Vielzahl von Apartment-Layouts kombiniert mit reichhaltigen Einrichtungen und einem Wohnkonzept im Resort-Stil.
🏠 Wohnungstypen
1+1 Ferienwohnungen (Erdgeschoss)
1+1 Penthouse-Wohnungen mit privaten Dachterrassen
2+1 Penthouse-Wohnungen mit Dachterrassen
🏊 Ausstattung & Ausstattung
Zwei Außenpools
Hallenbad
SPA Zentrum
Gymnasium
Kinderspielplatz
Direkter Zugang zum Strand
Grüne Landschaften
🌿 Aktivitäten & Lifestyle
Bewohner können eine breite Palette von Outdoor-und Freizeitaktivitäten in der Nähe genießen:
Golf
Wassersport
Fischerei
Wandern
Zipline
Radfahren
💼 Dienstleistungen für die Verwaltung
Für Investoren steht ein Full-Miet-Management-Service zur Verfügung, der alles von Anfang bis Ende abdeckt:
✔️ Werbung und Werbung
✔️ Gastauslagerung auf Top-Plattformen wie Booking.com
✔️ Check-in & Check-out
✔️ Flughafentransfer
✔️ Reinigung vor und nach Aufenthalten
✔️ Wäscheservice
✔️ Schlüsselhaltung und Zugriffsmanagement
✔️ Instandhaltung und kleinere Reparaturen
Genießen Sie stressfreies Eigentum, während Ihr Eigentum Einkommen erzeugt.