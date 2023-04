Realting.com ist eine internationale Immobilienplattform

Wer wir sind

Realting.com ist ein Projekt des Unternehmens Realt.by, das über mehrere Entwicklungsbüros in Minsk verfügt. Belarus ist eines der am schnellsten wachsenden Länder der Welt im Bereich der Informationstechnologien. Eine Reihe von IT-Unternehmen, die in Belarus gegründet wurden, nehmen heute eine führende Position in der Welt ein. Realt.by-Team ist ein Teil der Informations-und Technologiegemeinschaft von Belarus. Seit 14 Jahren sind wir Marktführer im Bereich Immobilieninformationsdienste in unserem Land.

Unsere Mission

Vertrauensvolle Beziehungen zwischen Gemeinschaften und Menschen weltweit pflegen und entwickeln, damit die Käufer und Verkäufer aus verschiedenen Teilen der Welt einander leicht finden und grenzüberschreitende Immobilienkauf-und Verkaufsgeschäfte sicher durchführen können.

Wie wir arbeiten

Um eine sichere Auswahl von Immobilien zum Kauf zu garantieren, arbeiten wir nur mit professionellen Makleragenturen zusammen.

Wir beseitigen Sprachbarrieren, um den Käufern aus der ganzen Welt zu helfen, umfassende und zuverlässige Informationen über Immobilien in einer bestimmten Region aus vertrauenswürdigen Quellen zu erhalten.