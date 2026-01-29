Mit unserer Hilfe können die Käufer und Verkäufer aus der ganzen Welt problemlos einander finden. Unsere Kunden und Partner sorgen für einen reibungslosen Ablauf der grenzüberschreitenden Immobiliengeschäfte. Wir arbeiten nur mit qualifizierten Immobilienagenturen und Maklern aus der ganzen Welt zusammen. Alle unseren Partner haben einen unterschriebenen Vertrag mit REALTING.Mehr erfahren
Ukrainische Immobilienagenturen haben den Zugang zum internationalen System der Partnerverkäufe REALTING bekommen
Die REALTING-Plattform verzeichnete 2019 ein starkes Wachstum. Von Januar 2019 bis Januar 2020 stieg der Suchverkehr der Besucher und die Popularität von Realting.com um das 15-Fache
Die Plattform von Realting.com ist darauf gerichtet, einen bequemen und sicheren Raum für die Kommunikation und Interaktion zwischen den Immobilienagenturen, Käufern oder Verkäufern bereitzustellen
Jetzt haben belarussische Makler die Möglichkeit, sich dem MLS, dem Partner-Verkaufssystem, sowie dem internationalen Verkäufesystem Realting.com anzuschließen
Solche Technologie wie ein internationales System des Partnerverkäufe, die es den Käufern und Verkäufern weltweit ermöglicht, sich sicher zu finden und Geschäfte abzuwickeln, hält auch Einzug in die Weltarena. Ein Beispiel für eine solche Technologie ist — REALTING
Das Projekt REALTING hält Schritt mit der Zeit, entwickelt und setzt neue Markttechnologien ein, verschafft eine vertrauensvolle und zuverlässige Beziehung zwischen den Partnern innerhalb des Systems sowie bietet den Immobilienagenturen und Maklern aus allen Teilen der Welt Zugang zum internationalen Markt
Der Verband der Immobilienmakler von St. Petersburg und der Region Leningrad (ARSPB) hat REALTING zu seinen Mitgliedern aufgenommen und damit ist es der erste internationale Vertreter in dem Verband
Die gut koordinierte Arbeit sowohl des Realting.com-Portals als auch des gesamten Teams ist positiv überraschend. Wir wünschen Ihnen gute Kunden, erfolgreiche Anfragen und freuen uns unsererseits auf die Zusammenarbeit im Immobilienbereich in Montenegro. Unsere Anwälte und Agenten werden vor Ort in Montenegro professionell an der Auswahl und Abwicklung von Objekten für Ihre Kunden arbeiten.
Vyacheslav Maevski
Die Listung auf Realting.com hat uns geholfen, unsere Reichweite zu vergrößern und neue Kunden aus Deutschland, Polen, Israel und Serbien zu gewinnen.
Wir möchten die benutzerfreundliche Oberfläche der Plattform, den prompten und professionellen Support sowie die effektiven Tools hervorheben, die die Arbeit mit dem Service bequem und effizient machen.
Wir empfehlen Realting.com als zuverlässigen Partner für Agenturen, die sich auf dem internationalen Markt entwickeln wollen!
Unser Unternehmen ist mit der Arbeit der Realting.com-Website sehr zufrieden, besonders beeindruckend ist der Support-Service und seine Flexibilität und Bereitschaft, bei der Lösung jedes Problems zu helfen sowie gemeinsam ein Konzept zu entwickeln, um neue Kunden zu gewinnen.
Mit Hilfe des Portals Realting.com konnten wir die Qualität unserer Dienstleistungen und unseren Service verbessern. Die Immobilienobjekte sind hier an einer Stelle zugänglich, und wir haben nur mit Profis in ihrem Fach zu tun. Jetzt ist das zielorientierte Arbeiten einfacher geworden.
Das effektivste internationale Immobilienportal bezüglich der Anzahl der eingegangenen Anfragen. Eine angenehme Überraschung war es, dass wir die Anfragen nicht nur aus den ehemaligen GUS-Staaten, sondern auch von vielen Kunden aus den EU-Ländern erhalten. Bequemes System zum Datenauszug, benutzerfreudliche Abbildung der Anzeigen, professionelles Team von Portalmitarbeitern.
Wir haben uns der REALTING-Plattform angeschlossen, um die neuesten IT-Technologien für den erfolgreichen internationalen Immobilienverkauf zu nutzen. REALTING hat eine effektive Lösung für Partnerverkäufe weltweit eingesetzt. Unser Unternehmen ist offen für die Zusammenarbeit mit den REALTING-Partnern aus verschiedenen Ländern, um den Kauf und Verkauf ausländischer Immobilien sicher und die Investitionen in Immobilien profitabel zu machen.
Unser Unternehmen hat erfolgreiche Erfahrungen beim Immobilienverkauf an ausländische Kunden über unseren Partner REALTING. Wir haben Käufer aus vielen Ländern der Welt, die meisten Kunden sind aus Russland, Belarus und der Ukraine. Wir bieten ein volles Leistungspaket, das es möglich macht, Immobilien zu kaufen und das Geschäft ohne den Besuch nach Ungarn abzuwickeln. Solche Geschäfte wurden auch mit den Kunden, die über die Realting.com-Plattform kamen, erfolgreich abgeschlossen.
Wir haben bereits erfolgreiche Erfahrungen mit dem Kauf der Immobilienobjekte in Belarus durch die Käufer aus Drittstaaten sowie mit dem Kauf der ausländischen Immobilienobjekte durch Belarussen. Das Immobilienzentrum «7Ja» hat vor, die Arbeit in diesem Bereich mit Aufkommen von Realting.com zu intensivieren.