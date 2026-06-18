Wohnkomplex Infinity - Dedeman Suits & Residences

Luxus & High-Yield am Meer Möglichkeit: 65% abgeschlossen, Dezember 2027 Übergabe

Willkommen in Infinity Dedeman Suites & Residences, einem erstklassigen Strand-Destination in der Region Gaziveren von Nordzypern. Dieses Projekt verbindet nahtlos moderne Architektur mit umweltfreundlichem Wohnen und bietet Bewohnern einen unvergleichlichen Lebensstil, in dem das Blau des Mittelmeers üppige grüne Landschaften trifft. Verwaltet von der weltbekannten Dedeman Hotels & Resorts International, ist diese Entwicklung für diejenigen, die sowohl ein anspruchsvolles Zuhause als auch eine leistungsstarke Investition suchen.

Das Projekt geht schnell voran, mit 65% des Baus bereits abgeschlossen. Dies bietet einen sicheren und sichtbaren Zeitplan für Investoren und zukünftige Bewohner gleichermaßen. Die offizielle Übergabe ist für den Dezember 2027 geplant und ermöglicht eine strategische Planung sowohl für den persönlichen Gebrauch als auch für die Vermietung.

Vielseitige Einheitenoptionen & Preise Wir bieten ein vielfältiges Portfolio von 190 Residenzen über 12 verschiedene Wohnungstypen.

Anfang Preis: Der gelistete Preis ist für eine 1+0 (Studio) Einheit von 30 m2.

Verfügbare Konfigurationen: Unsere Optionen reichen von kompakten 1+0 Studios bis hin zu geräumigen 1+1, 2+1 und luxuriösen 3+1 Apartments. Die Preise variieren je nach Einheitstyp, Größe und Sicht, um eine geeignete Option für jedes Investorenprofil zu gewährleisten.

Wichtige Investitionsvorteile

Professional Management: Eine 10-jährige Betriebsgarantie von Dedeman Hotels & Resorts International.

Passives Einkommensmodell: Eigentümer profitieren von einem transparenten 75% / 25% Mietereinkommensfreigabemodell.

High Returns: Erwartete 6–10% jährliche Miete in Fremdwährung, unterstützt von über 70 internationalen Mietplattformen (Booking.com, Expedia, Agoda, etc.).

Rechtliche Sicherheit: Gesichert mit einem türkischen Titel Deed (Türk Koçanlı), bietet das höchste Niveau des Eigentumsschutzes.

Städte der Weltklasse Bewohner genießen exklusiven Zugang zu:

Dachboden Infinity Pools auf jedem Block mit Panoramablick auf das Meer und Stern.

Ein umfassendes Wellness & Health Center mit Anti-Aging-Kliniken, Detox-Programmen und Yoga.

Private gepflegte Strände, beheizte Außenpools im Freien und einen privaten Yachthafen für Wassersport.

Sichern Sie Ihren Platz in der renommiertesten Strandentwicklung in Zypern. Kontaktieren Sie mich für detaillierte Preise für 1+1, 2+1 und 3+1 Einheiten und um eine private Betrachtung zu vereinbaren.