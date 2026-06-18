Wohnkomplex Infinity - Dedeman Suits & Residences

Luxus & High-Yield am Meer Möglichkeit: 65% abgeschlossen, Dezember 2027 Übergabe
Willkommen in Infinity Dedeman Suites & Residences, einem erstklassigen Strand-Destination in der Region Gaziveren von Nordzypern. Dieses Projekt verbindet nahtlos moderne Architektur mit umweltfreundlichem Wohnen und bietet Bewohnern einen unvergleichlichen Lebensstil, in dem das Blau des Mittelmeers üppige grüne Landschaften trifft. Verwaltet von der weltbekannten Dedeman Hotels & Resorts International, ist diese Entwicklung für diejenigen, die sowohl ein anspruchsvolles Zuhause als auch eine leistungsstarke Investition suchen.
Das Projekt geht schnell voran, mit 65% des Baus bereits abgeschlossen. Dies bietet einen sicheren und sichtbaren Zeitplan für Investoren und zukünftige Bewohner gleichermaßen. Die offizielle Übergabe ist für den Dezember 2027 geplant und ermöglicht eine strategische Planung sowohl für den persönlichen Gebrauch als auch für die Vermietung.
Vielseitige Einheitenoptionen & Preise Wir bieten ein vielfältiges Portfolio von 190 Residenzen über 12 verschiedene Wohnungstypen.
Wichtige Investitionsvorteile
Städte der Weltklasse Bewohner genießen exklusiven Zugang zu:
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