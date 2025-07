Wohnkomplex CC Towers Iskele

CC TOWERS ISKELE

Stadt: Iskele, Boğaz

Objekttyp: Ferienwohnung

Anzahl der Schlafzimmer: Studio, 1+1, 2+1

Geschlossene Fläche: 31m2/44m2 ~ 45m2/62m2 ~

69m2/119 m2

Situation: A & B-Blöcke werden in

2026, C,D,E in 2027

Startpreis: £ 67.000

Zahlungsplan für 10 Jahre:

40% Anzahl

20% bis Schlüssellieferung

40% Zinsfreie Raten in 84 Monaten

Zahlungsplan für 20 Jahre: %35

Zahlung, 65 % in 20 Jahren.

ERZEUGNISSE

▪ 5 Blocks

▪ Studio, 1+1 und 2+1Wohnungen

▪ Freibad (1500 m2)

▪ Hallenbad

▪ Türkisches Bad

▪ Sauna und Massage

▪ Markt

▪ Trockenreinigung

▪ Türkisch Hammam

▪ Gymnasium

▪ Kinderspielplatz

▪ Mini Basketballplatz

▪ Restaurant und Bar

▪ Dienstleistungen im Bereich

▪ Mietmanagement

▪ Dieselgenerator

▪ Tiefgarage und Parkplatz im Freien