Wohnkomplex Reflection

Reflection ist ein ultra-luxuriöses Wohnprojekt in der ruhigen Tatlısu Region – wo üppige grüne Landschaften das tiefblaue Mittelmeer treffen.

Im Norden genießen die Bewohner einen Panoramablick auf das Meer 🌊

Im Süden die atemberaubenden Zypern-Gebirge ⛰

Zu den nahe gelegenen Sehenswürdigkeiten gehören:

Esentepe Beach

Strand von Kaplıca

Korineum Golf Resort ⛳

und viele bekannte Reiseziele

Das Projekt ist etwa 40 Fahrminuten vom Zentrum von Kyrenia und der Region İskele entfernt, perfekt zwischen zwei Schlüsselbereichen positioniert.

🌿 Projektkonzept

Reflexion vereint sauberen Sauerstoff, natürliche Umgebung und Luxus unter einem Dach.

Projekthighlights:

Gesamtfläche: 21,195 m2

4.000 m2 angelegte Grünfläche

600 m2 Außenpools

700 m2 Inneneinrichtung

Insgesamt 84 Luxus-Wohnungen

Eine voll ausgestattete, exklusive Wohngemeinschaft, die sowohl für komfortables Wohnen als auch für starkes Investitionspotenzial konzipiert ist 💼✨

🏊 Sozialeinrichtungen

Restaurant / Café

Pool Bar

Gymnasium

Sauna

Freibad & Kinderbecken

Hallenbad

Kinderspielplatz 👶

🏡 Gehäusetypen

1+1 Ferienwohnung

2+1 Loft Penthouse

3+1 Ferienwohnung

3+1 Wohnung

Jede Residenz bietet beeindruckende Landschaftsgestaltung und Panoramablick auf das Meer, kombiniert Eleganz mit praktischem Wohnen.

✨ Allgemeine Merkmale

Zentrale automatische Generatorsystem

CCTV Sicherheitssystem

Unterirdische Stahlbeton Wassertanks

Ramp für Behinderte

Italienische Stein Küchenarbeitsplatten (Wohnungen)

Optionaler Jacuzzi auf Dachterrasse im Loft Penthouse

VRF Klimaanlage (Dorf & Apartments)

Einbauschränke in allen Schlafzimmern

🏡 Villa Features

Überlauf Schwimmbad

Dachziegel 🛁

Grillplatz auf Dachterrasse

2 private Parkplätze 🚗🚗

Ferngesteuertes automatisches Gartentor

Italienische Steinarbeitsplatten in Küche und Badezimmer

IP-Farb-Video-Intercom-System

Feuerstelle 🔥

Reflection bietet einen privilegierten Lebensstil umgeben von Natur, Panoramablick und raffiniertem Design.

Eine perfekte Wahl für diejenigen, die Ruhe, Exklusivität und langfristigen Wert in Nordzypern suchen 🌅✨