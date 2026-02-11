Wohnkomplex Reflection

Reflection ist ein ultra-luxuriöses Wohnprojekt in der ruhigen Tatlısu Region – wo üppige grüne Landschaften das tiefblaue Mittelmeer treffen.
Im Norden genießen die Bewohner einen Panoramablick auf das Meer 🌊
Im Süden die atemberaubenden Zypern-Gebirge ⛰
Zu den nahe gelegenen Sehenswürdigkeiten gehören:
Esentepe Beach
Strand von Kaplıca
Korineum Golf Resort ⛳
und viele bekannte Reiseziele
Das Projekt ist etwa 40 Fahrminuten vom Zentrum von Kyrenia und der Region İskele entfernt, perfekt zwischen zwei Schlüsselbereichen positioniert.
🌿 Projektkonzept
Reflexion vereint sauberen Sauerstoff, natürliche Umgebung und Luxus unter einem Dach.
Projekthighlights:
Gesamtfläche: 21,195 m2
4.000 m2 angelegte Grünfläche
600 m2 Außenpools
700 m2 Inneneinrichtung
Insgesamt 84 Luxus-Wohnungen
Eine voll ausgestattete, exklusive Wohngemeinschaft, die sowohl für komfortables Wohnen als auch für starkes Investitionspotenzial konzipiert ist 💼✨
🏊 Sozialeinrichtungen
Restaurant / Café
Pool Bar
Gymnasium
Sauna
Freibad & Kinderbecken
Hallenbad
Kinderspielplatz 👶
🏡 Gehäusetypen
1+1 Ferienwohnung
2+1 Loft Penthouse
3+1 Ferienwohnung
3+1 Wohnung
Jede Residenz bietet beeindruckende Landschaftsgestaltung und Panoramablick auf das Meer, kombiniert Eleganz mit praktischem Wohnen.
✨ Allgemeine Merkmale
Zentrale automatische Generatorsystem
CCTV Sicherheitssystem
Unterirdische Stahlbeton Wassertanks
Ramp für Behinderte
Italienische Stein Küchenarbeitsplatten (Wohnungen)
Optionaler Jacuzzi auf Dachterrasse im Loft Penthouse
VRF Klimaanlage (Dorf & Apartments)
Einbauschränke in allen Schlafzimmern
🏡 Villa Features
Überlauf Schwimmbad
Dachziegel 🛁
Grillplatz auf Dachterrasse
2 private Parkplätze 🚗🚗
Ferngesteuertes automatisches Gartentor
Italienische Steinarbeitsplatten in Küche und Badezimmer
IP-Farb-Video-Intercom-System
Feuerstelle 🔥
Reflection bietet einen privilegierten Lebensstil umgeben von Natur, Panoramablick und raffiniertem Design.
Eine perfekte Wahl für diejenigen, die Ruhe, Exklusivität und langfristigen Wert in Nordzypern suchen 🌅✨