  1. Realting.com
  2. Nordzypern
  3. Tatlisu Belediyesi
  4. Wohnkomplex Reflection

Wohnkomplex Reflection

Akanthou, Nordzypern
von
$218,891
MwSt.
BTC
2.6036663
ETH
136.4692823
USDT
216 414.2588079
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
35
Eine Anfrage hinterlassen
Kontakte zeigen
ID: 33322
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 11.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    Gazimağusa District
  • Stadt
    Tatlisu Belediyesi
  • Dorf
    Akanthou

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    2

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio

Zusätzlich

  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Русский Русский

Reflection ist ein ultra-luxuriöses Wohnprojekt in der ruhigen Tatlısu Region – wo üppige grüne Landschaften das tiefblaue Mittelmeer treffen.

Im Norden genießen die Bewohner einen Panoramablick auf das Meer 🌊
Im Süden die atemberaubenden Zypern-Gebirge ⛰

Zu den nahe gelegenen Sehenswürdigkeiten gehören:

  • Esentepe Beach

  • Strand von Kaplıca

  • Korineum Golf Resort ⛳

  • und viele bekannte Reiseziele

Das Projekt ist etwa 40 Fahrminuten vom Zentrum von Kyrenia und der Region İskele entfernt, perfekt zwischen zwei Schlüsselbereichen positioniert.

🌿 Projektkonzept

Reflexion vereint sauberen Sauerstoff, natürliche Umgebung und Luxus unter einem Dach.

Projekthighlights:

  • Gesamtfläche: 21,195 m2

  • 4.000 m2 angelegte Grünfläche

  • 600 m2 Außenpools

  • 700 m2 Inneneinrichtung

  • Insgesamt 84 Luxus-Wohnungen

Eine voll ausgestattete, exklusive Wohngemeinschaft, die sowohl für komfortables Wohnen als auch für starkes Investitionspotenzial konzipiert ist 💼✨

🏊 Sozialeinrichtungen

  • Restaurant / Café

  • Pool Bar

  • Gymnasium

  • Sauna

  • Freibad & Kinderbecken

  • Hallenbad

  • Kinderspielplatz 👶

🏡 Gehäusetypen

  • 1+1 Ferienwohnung

  • 2+1 Loft Penthouse

  • 3+1 Ferienwohnung

  • 3+1 Wohnung

Jede Residenz bietet beeindruckende Landschaftsgestaltung und Panoramablick auf das Meer, kombiniert Eleganz mit praktischem Wohnen.

✨ Allgemeine Merkmale

  • Zentrale automatische Generatorsystem

  • CCTV Sicherheitssystem

  • Unterirdische Stahlbeton Wassertanks

  • Ramp für Behinderte

  • Italienische Stein Küchenarbeitsplatten (Wohnungen)

  • Optionaler Jacuzzi auf Dachterrasse im Loft Penthouse

  • VRF Klimaanlage (Dorf & Apartments)

  • Einbauschränke in allen Schlafzimmern

🏡 Villa Features

  • Überlauf Schwimmbad

  • Dachziegel 🛁

  • Grillplatz auf Dachterrasse

  • 2 private Parkplätze 🚗🚗

  • Ferngesteuertes automatisches Gartentor

  • Italienische Steinarbeitsplatten in Küche und Badezimmer

  • IP-Farb-Video-Intercom-System

  • Feuerstelle 🔥

Reflection bietet einen privilegierten Lebensstil umgeben von Natur, Panoramablick und raffiniertem Design.
Eine perfekte Wahl für diejenigen, die Ruhe, Exklusivität und langfristigen Wert in Nordzypern suchen 🌅✨

Standort auf der Karte

Akanthou, Nordzypern

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage Furnished studio in the Four Seasons Life complex on the seafront.
Bogazi, Nordzypern
von
$145,493
Wohnviertel CC Tower Iskele
Patriki, Nordzypern
von
$101,811
Wohnanlage Furnished studio apartment on the seafront in the Cove Garden complex.
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$158,965
Wohnanlage GRAND SAPPHIRE BLU - Simvol Elegantnosti i Roskoshi
Trikomo, Nordzypern
von
$147,868
Wohnviertel The Residence
Kalogreia, Nordzypern
von
$189,917
Sie sehen gerade
Wohnkomplex Reflection
Akanthou, Nordzypern
von
$218,891
MwSt.
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen Kontakte zeigen
Andere Komplexe
Wohnanlage COLESIUM COURT DOĞANKÖY
Wohnanlage COLESIUM COURT DOĞANKÖY
Wohnanlage COLESIUM COURT DOĞANKÖY
Wohnanlage COLESIUM COURT DOĞANKÖY
Wohnanlage COLESIUM COURT DOĞANKÖY
Alle anzeigen Wohnanlage COLESIUM COURT DOĞANKÖY
Wohnanlage COLESIUM COURT DOĞANKÖY
Nordzypern
von
$71,823
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 2
Das Colesium Court bietet Ihnen ein friedliches und qualitativ hochwertiges Leben in der Stadt und gleichzeitig abseits des Stadtzentrums von Girne. Wir bieten Ihnen alle Schönheiten der Natur mit ihrer Lage, die mit Grün und neben Blau verflochten ist. Am Coläsium Court, wo Sie jede Stunde …
Bauherr
Recaioğlu North Cyprus
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Royal Sun Residence
Wohnviertel Royal Sun Residence
Wohnviertel Royal Sun Residence
Wohnviertel Royal Sun Residence
Wohnviertel Royal Sun Residence
Wohnviertel Royal Sun Residence
Trikomo, Nordzypern
von
$291,304
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Thalassa Beach Resort
Wohnanlage Thalassa Beach Resort
Wohnanlage Thalassa Beach Resort
Wohnanlage Thalassa Beach Resort
Wohnanlage Thalassa Beach Resort
Alle anzeigen Wohnanlage Thalassa Beach Resort
Wohnanlage Thalassa Beach Resort
Agios Theodoros, Nordzypern
von
$130,056
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen