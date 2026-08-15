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Stadthäuser in Nordzypern

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Girne Belediyesi
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Kyrenia
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Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
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Iskele Belediyesi
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29 immobilienobjekte total found
Reihenhaus 3 zimmer in Bellapais, Nordzypern
Reihenhaus 3 zimmer
Bellapais, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
Modernes Stadthaus mit türkischem Titel in Orchid Kyrenia, Bellapais ist das perfekte Zuhaus…
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Reihenhaus 4 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Reihenhaus 4 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 154 m²
Etagenzahl 2
Freistehende Häuser mit besonderem Design in entwickeltem Komplex in Nordzypern Iskele Iskel…
$466,132
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Reihenhaus 3 zimmer in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Reihenhaus 3 zimmer
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Etagenzahl 3
Reihenhäuser mit Meerblick in Girne Bahçeli An der Nordküste des Mittelmeers gelegen, ist No…
$798,616
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Reihenhaus 2 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Reihenhaus 2 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Etagenzahl 2
Doppelhaushälften 100 m vom Meer entfernt in Girne Girne, eine der beliebtesten Wohngegenden…
$269,987
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Reihenhaus in Nordzypern
Reihenhaus
Nordzypern
Fläche 10 m²
Продается красивый фт+2 = пентхаус 65м2 + террас 6м2 + террас на кр 35е 35м2, с двумя санузл…
$296,089
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Nordzypern & Georgien Etazhi
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English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
Reihenhaus 2 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Reihenhaus 2 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Etagenzahl 1
Freistehende Häuser in İskele Dipkarpaz Dipkarpaz, eine unberührte Region an der nordöstlich…
$132,441
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TekceTekce
Reihenhaus in Nordzypern
Reihenhaus
Nordzypern
Fläche 170 m²
КСКЛЮЗИВНЙ С С 3 СПАЛЕНЯМИ С ПАНОРАМНМ НА МОРЕ И ГОР — БЕЛЛАПАИС, СЕВЕРНЙ КИПР 💎 Роскошь. Ко…
$390,299
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Immobilienagentur
Nordzypern & Georgien Etazhi
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Reihenhaus 5 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Reihenhaus 5 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Etagenzahl 2
Duplex-Häuser in Strandnähe in Karaoğlanoğlu, Girne, zu verkaufen Diese Häuser befinden sich…
$609,349
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Reihenhaus 4 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Reihenhaus 4 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Etagenzahl 2
Duplex-Häuser in Strandnähe in Karaoğlanoğlu, Girne, zu verkaufen Diese Häuser befinden sich…
$541,259
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Reihenhaus 3 zimmer in Bellapais, Nordzypern
Reihenhaus 3 zimmer
Bellapais, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
Modern townhouse with Turkish title in Orchid Kyrenia, Bellapais — an ideal home for a comfo…
$393,096
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Reihenhaus 3 zimmer in Lapithos, Nordzypern
Reihenhaus 3 zimmer
Lapithos, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Stockwerk 1/2
Townhouse 2+1 mit Installationen bis 3 Jahre!Zu Ihrer Aufmerksamkeit bieten wir ein Stadthau…
$317,948
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Reihenhaus 2 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Reihenhaus 2 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Investitionshäuser in einem Projekt mit Pool in Meeresnähe in Nordzypern Girne Girne ist ein…
$223,889
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Reihenhaus 3 zimmer in Akanthou, Nordzypern
Reihenhaus 3 zimmer
Akanthou, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 106 m²
Etagenzahl 3
Stadthaus in der malerischen Gegend der TRNC. Schlüssel im Dezember 2025. 2 Schlafzimmer 3 B…
$311,618
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Reihenhaus in Akanthou, Nordzypern
Reihenhaus
Akanthou, Nordzypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 106 m²
Schönes Stadthaus mit zwei Schlafzimmern und drei modernen Bädern, in der malerischen Gegend…
$296,738
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Reihenhaus 3 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Reihenhaus 3 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Gemütliches Zweigeschoss 2+1 Stadthaus in der Nähe von Long Beach 🌴🏖Ein komfortables 2-stöck…
$218,853
MwSt.
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Reihenhaus 3 zimmer in Vasilia, Nordzypern
Reihenhaus 3 zimmer
Vasilia, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Neues einzigartiges, bezugsfertiges Projekt Hervorragend gelegen, nur 300 Meter vom Meer un…
$233,523
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Reihenhaus 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Reihenhaus 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 115 m²
Etagenzahl 2
Villen mit hohem Mieteinnahmepotenzial in Fremdwährung in Girne Alsancak Die Villen zum Verk…
$310,445
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Reihenhaus 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Reihenhaus 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Etagenzahl 2
Doppelhaushälften 100 m vom Meer entfernt in Girne Girne, eine der beliebtesten Wohngegenden…
$338,305
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Reihenhaus 3 zimmer in Chartzia, Nordzypern
Reihenhaus 3 zimmer
Chartzia, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 159 m²
Stockwerk 1/3
Exklusives Angebot - Stadthaus 2+1 in drei Etagen mit Garten und DachterrasseDas ObjektForma…
$262,900
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Reihenhaus 2 zimmer in Akanthou, Nordzypern
Reihenhaus 2 zimmer
Akanthou, Nordzypern
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Loyalität 1+1Beschreibung:Ein einzigartiges Loft mit einer Fläche von 60 m2 mit Balkon (6 m2…
$209,065
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Reihenhaus in Bogazi, Nordzypern
Reihenhaus
Bogazi, Nordzypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 127 m²
Etagenzahl 3
Villa for 4 hosts, apartments of three floors (3+1), three bedrooms, 4 san. Uzla. On the 1st…
$385,101
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Reihenhaus 3 zimmer in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Reihenhaus 3 zimmer
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
ПЕНТХАУС 2 + 1 В УНИКАЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕОт 137.500 &pfund;Эксклюзивный комплекс на первой линии…
$136,826
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Reihenhaus 4 zimmer in Trikomo, Nordzypern
Reihenhaus 4 zimmer
Trikomo, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 125 m²
Drei-Zimmer-Stadthaus von 125 m2 mit einer geräumigen Terrasse von 43 m2 und einem privaten …
$222,973
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Reihenhaus 4 zimmer in Yialousa, Nordzypern
Reihenhaus 4 zimmer
Yialousa, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 126 m²
Gegenstand 161Urgen ‼️ VerkaufFertiges Haus3+1 / 3 Stockwerke¶Mieteinkommen von 1.200 €Monat…
$279,059
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Reihenhaus 3 zimmer in Girne Belediyesi, Nordzypern
Reihenhaus 3 zimmer
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
$291,844
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Immobilienagentur
Аталанта
Sprachen
English, Русский, Türkçe
Reihenhaus in Girne Belediyesi, Nordzypern
Reihenhaus
Girne Belediyesi, Nordzypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
The residential complex is located in the village of Alsancak in the Kyrenia area (15 minute…
$319,955
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Reihenhaus in Agios Amvrosios, Nordzypern
Reihenhaus
Agios Amvrosios, Nordzypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
The residential complex is located in the village of Alsancak in the Kyrenia area (15 minute…
$319,955
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Reihenhaus in Lapithos, Nordzypern
Reihenhaus
Lapithos, Nordzypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 128 m²
Комплекс вилл находится в самой живописной части острова в 10 км от Кирении, на границе посе…
$425,420
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Reihenhaus in Akanthou, Nordzypern
Reihenhaus
Akanthou, Nordzypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
Stadthäuser haben 2 oder 3 Schlafzimmer. Ein komplettes Finish- und Möbelpaket ist möglic…
$273,758
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Immobilienangaben in Nordzypern

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