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Grundstücke in Nordzypern

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40 immobilienobjekte total found
Grundstück in Nordzypern
Grundstück
Nordzypern
Nummer in der Datenbank: 10582854
$140,232
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Nordzypern & Georgien Etazhi
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Grundstück in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Grundstück
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Nummer in der Datenbank: 12234397
$280,464
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Nordzypern & Georgien Etazhi
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Grundstück in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Grundstück
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Fläche 560 m²
Etagenzahl 2
Geeignete Grundstücke für den Bau von Villen in Gazimağusa Mutluyaka Die Insel Zypern ist ei…
$107,880
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Grundstück in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Grundstück
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Dieses erstaunliche Land ist 7544 Quadratmeter und es ist direkt am Meer in der Gegend von A…
$5,90M
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Grundstück in Trikomo, Nordzypern
Grundstück
Trikomo, Nordzypern
Fläche 629 m²
Land zum Verkauf für Ihr Traumhaus in Nordzypern İskele Zypern verfügt über die schönsten St…
$176,573
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Grundstück in Dipkarpaz, Nordzypern
Grundstück
Dipkarpaz, Nordzypern
$114,291
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Grundstück in Girne Belediyesi, Nordzypern
Grundstück
Girne Belediyesi, Nordzypern
Fläche 3 211 m²
Baugrundstück geeignet für Investition in Girne Ozanköy Ozanköy ist ein Dorf im Bezirk Girne…
$879,190
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Grundstück in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Grundstück
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
6 angrenzende Grundstückspakete in Ormideia, Larnaca. Es wird von allen Dienststellen (Wasse…
$1,00M
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Grundstück in Kiomourtzou, Nordzypern
Grundstück
Kiomourtzou, Nordzypern
$47,985
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Grundstück in Trikomo, Nordzypern
Grundstück
Trikomo, Nordzypern
$190,485
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Grundstück in Bogazi, Nordzypern
Grundstück
Bogazi, Nordzypern
Fläche 529 m²
$43,777
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Grundstück in Spathariko, Nordzypern
Grundstück
Spathariko, Nordzypern
$69,121
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Grundstück in Agios Amvrosios, Nordzypern
Grundstück
Agios Amvrosios, Nordzypern
Grundstücke für den Bau von einer / zwei Villen in Esentepe, Kyrenia
$125,591
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Grundstück in Kazafani, Nordzypern
Grundstück
Kazafani, Nordzypern
$198,314
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Grundstück in Karavas, Nordzypern
Grundstück
Karavas, Nordzypern
$108,237
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Grundstück in Yialousa, Nordzypern
Grundstück
Yialousa, Nordzypern
Fläche 6 690 m²
$94,466
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Grundstück in Lefka, Nordzypern
Grundstück
Lefka, Nordzypern
$28,800
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Grundstück in Akanthou, Nordzypern
Grundstück
Akanthou, Nordzypern
$48,385
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Grundstück in Kiomourtzou, Nordzypern
Grundstück
Kiomourtzou, Nordzypern
Fläche 520 m²
$52,916
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Grundstück in Agios Amvrosios, Nordzypern
Grundstück
Agios Amvrosios, Nordzypern
Preis auf Anfrage
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Grundstück in Agios Amvrosios, Nordzypern
Grundstück
Agios Amvrosios, Nordzypern
Grundstücke für den Bau von einer / zwei Villen in Esentepe, Kyrenia
$5,98M
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Grundstück in Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
Grundstück
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
$88,893
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Grundstück in Agios Amvrosios, Nordzypern
Grundstück
Agios Amvrosios, Nordzypern
GRUNDSTÜCK MIT TOLLEM MEERBLICK ZU VERKAUFEN! DIE PREISE STEIGEN! GROSSE INVESTITIONSMÖGLICH…
$137,087
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Grundstück in Agios Sergios, Nordzypern
Grundstück
Agios Sergios, Nordzypern
$54,145
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Grundstück in Agios Sergios, Nordzypern
Grundstück
Agios Sergios, Nordzypern
$38,017
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Grundstück in Arnadi, Nordzypern
Grundstück
Arnadi, Nordzypern
Fläche 61 541 m²
$662,411
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Grundstück in Agios Theodoros, Nordzypern
Grundstück
Agios Theodoros, Nordzypern
Fläche 4 113 m²
$57,025
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Grundstück in Agios Sergios, Nordzypern
Grundstück
Agios Sergios, Nordzypern
Fläche 612 m²
$49,537
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Grundstück in Bogazi, Nordzypern
Grundstück
Bogazi, Nordzypern
$253,980
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Grundstück in Agios Amvrosios, Nordzypern
Grundstück
Agios Amvrosios, Nordzypern
Fläche 863 m²
$240,329
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