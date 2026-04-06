Wohnkomplex Oasis

Oasis — Resort Living Between Mountains and Sea, Küçükerenköy 🌿🌊

Oasis ist eine moderne Wohnentwicklung an den Ausläufern der grünen Berge in Küçükerenköy und bietet einen schönen Blick auf das Mittelmeer.

Der Komplex liegt nur etwa 700 Meter vom Meer entfernt und verbindet natürliche Ruhe mit der Nähe der Küste.

Ein wesentliches Merkmal des Projekts ist sein terrassenförmiges Layout, das von den Bergen nach unten in Richtung Meer kaskadiert, die Aussicht und Privatsphäre für jede Immobilie maximiert.

---

🏡 Über das Projekt

Die Entwicklung besteht aus 174 Eigenschaften, bietet eine Vielzahl von Gehäuseoptionen:

• Garten Studiowohnungen

• Wohnungen

• 1, 2 und 3 Schlafzimmer Bungalows

Das Projekt ist für komfortables Wohnen umgeben von Natur, mit einer Resort-Stil Atmosphäre.

---

🌴 Ausstattung & Ausstattung

Der Komplex bietet wesentliche Einrichtungen für Lebensstil und Entspannung:

🏊 2 Außenpools

🏊 Innen beheizter Pool

🏋️ Fitnesscenter

🧖 SPA, Sauna & Dampfbad

🧘 Yogabereiche

🍽 Restaurant & Bar

Die Infrastruktur schafft eine friedliche Wellness-orientierte Resort-Umgebung.

---

📍 Standort

📍 Küçükerenköy — ein malerisches Küstengebiet in Nordzypern

🌿 umgeben von Bergen und Natur

🥾 Wanderwege beginnen in der Nähe

🌊 ca. 700 m zum Meer

Die Gegend ist ideal für diejenigen, die ein friedliches Leben in der Natur suchen, während Sie in der Nähe der Küste bleiben.

---

Oasis bietet eine perfekte Mischung aus Natur, Panoramablick und Resort-Stil Leben. 🌿✨