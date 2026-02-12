Wohnung in einem Neubau Dormix

Eine Boutique Wohnmöglichkeit in Famagusta

Dormix ist eine exklusive Wohnentwicklung, die moderne Architektur, effiziente Layouts und eine erstklassige strategische Lage kombiniert.

Das Projekt besteht aus nur 17 Einheiten:

16 stilvolle 2+1 Apartments (je 75 m2)

1 herrliche 3+1 Penthouse (200 m2 + 95 m2 Terrasse)

Sein Boutique-Format sorgt für Privatsphäre, Exklusivität und starke Anlage Attraktivität.

📍 Standort

Dormix ist ideal in einem der gefragtesten Gebiete von Famagusta positioniert:

3 Minuten zur Eastern Mediterranean University (EMU)

2 Minuten zu Famagusta State Hospital

5 Minuten nach Glapsides Beach

Einkaufszentren, öffentliche Verkehrsmittel und wichtige Stadtanlagen sind alle in der Nähe.

Eine perfekte Mischung aus urbanem Komfort und Küstenkomfort 🌊

🏡 Projekt Details

Gesamteinheiten: 17

Ferienwohnungen: 75 m2

Penthouse: 200 m2 + 95 m2 Panoramaterrasse

Weitere Merkmale:

Private Balkone

Überdachter Parkplatz

Aufzug

Das Penthouse bietet weitläufiges Dachleben mit Panoramablick – ideal für Entspannung und Unterhaltung.

💼 Investitionsvorteile

Dormix ist sowohl für Anwohner als auch Investoren konzipiert, die stabile Renditen suchen.

Hauptvorteile:

Ausgezeichnete Lage in der Nähe der EMU

Starke jährliche Mietnachfrage

Hochwertige Innenausstattungen

Betriebskosten von Mietern

Potenzial für Kapitalaufwertung

Ob Sie ein stetiges Mieteinkommen oder ein stilvolles Haus am Meer suchen, Dormix stellt eine intelligente und sichere Immobilienmöglichkeit in einem der am schnellsten wachsenden Gebiete Nordzyperns dar.