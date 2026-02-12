  1. Realting.com
  2. Nordzypern
  3. Gazimagusa Belediyesi
  4. Wohnung in einem Neubau Dormix

Wohnung in einem Neubau Dormix

Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
von
$130,179
MwSt.
;
16
Eine Anfrage hinterlassen
Kontakte zeigen
ID: 33335
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 12.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    Gazimağusa District
  • Stadt
    Gazimagusa Belediyesi

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    5

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Aufzug

Zusätzlich

  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Русский Русский

Eine Boutique Wohnmöglichkeit in Famagusta

Dormix ist eine exklusive Wohnentwicklung, die moderne Architektur, effiziente Layouts und eine erstklassige strategische Lage kombiniert.

Das Projekt besteht aus nur 17 Einheiten:

  • 16 stilvolle 2+1 Apartments (je 75 m2)

  • 1 herrliche 3+1 Penthouse (200 m2 + 95 m2 Terrasse)

Sein Boutique-Format sorgt für Privatsphäre, Exklusivität und starke Anlage Attraktivität.

📍 Standort

Dormix ist ideal in einem der gefragtesten Gebiete von Famagusta positioniert:

  • 3 Minuten zur Eastern Mediterranean University (EMU)

  • 2 Minuten zu Famagusta State Hospital

  • 5 Minuten nach Glapsides Beach

Einkaufszentren, öffentliche Verkehrsmittel und wichtige Stadtanlagen sind alle in der Nähe.

Eine perfekte Mischung aus urbanem Komfort und Küstenkomfort 🌊

🏡 Projekt Details

Gesamteinheiten: 17
Ferienwohnungen: 75 m2
Penthouse: 200 m2 + 95 m2 Panoramaterrasse

Weitere Merkmale:

  • Private Balkone

  • Überdachter Parkplatz

  • Aufzug

Das Penthouse bietet weitläufiges Dachleben mit Panoramablick – ideal für Entspannung und Unterhaltung.

💼 Investitionsvorteile

Dormix ist sowohl für Anwohner als auch Investoren konzipiert, die stabile Renditen suchen.

Hauptvorteile:

  • Ausgezeichnete Lage in der Nähe der EMU

  • Starke jährliche Mietnachfrage

  • Hochwertige Innenausstattungen

  • Betriebskosten von Mietern

  • Potenzial für Kapitalaufwertung

Ob Sie ein stetiges Mieteinkommen oder ein stilvolles Haus am Meer suchen, Dormix stellt eine intelligente und sichere Immobilienmöglichkeit in einem der am schnellsten wachsenden Gebiete Nordzyperns dar.

Standort auf der Karte

Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel COASTAL HEAVEN *
Kazivera, Nordzypern
Preis auf Anfrage
Wohnviertel Kantara Beach
Davlos, Nordzypern
von
$315,368
Wohnanlage La Joya Beach Residences
Trikomo, Nordzypern
von
$157,328
MwSt.
Wohngebäude 15% discount campaign with Panorama Long Beach: Where Luxury Meets the Horizon
Trikomo, Nordzypern
von
$219,512
Wohnviertel Sea Magic Deluxe
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$569,879
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau Dormix
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
von
$130,179
MwSt.
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen Kontakte zeigen
Andere Komplexe
Wohnviertel Thalassa Beach Resort
Wohnviertel Thalassa Beach Resort
Wohnviertel Thalassa Beach Resort
Wohnviertel Thalassa Beach Resort
Wohnviertel Thalassa Beach Resort
Wohnviertel Thalassa Beach Resort
Agios Theodoros, Nordzypern
von
$158,317
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Grand Sapphire Resort
Wohnviertel Grand Sapphire Resort
Wohnviertel Grand Sapphire Resort
Wohnviertel Grand Sapphire Resort
Wohnviertel Grand Sapphire Resort
Wohnviertel Grand Sapphire Resort
Trikomo, Nordzypern
von
$178,455
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Volna 4
Wohnviertel Volna 4
Wohnviertel Volna 4
Wohnviertel Volna 4
Wohnviertel Volna 4
Wohnviertel Volna 4
Trikomo, Nordzypern
von
$220,378
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen