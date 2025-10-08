  1. Realting.com
Wohnkomplex LAventure

Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$144,888
26
Standort

  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    Girne District
  • Stadt
    Catalkoy Esentepe Belediyesi
  • Dorf
    Agios Amvrosios

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    2

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Standort auf der Karte

Agios Amvrosios, Nordzypern

