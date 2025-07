Wohnkomplex Luna Residences

Luna – ein exklusives Projekt in nur 50 Metern bis zum Long Beach. Das wichtigste Privileg, ein Bewohner in Luna zu sein, ist seine einfache

Zugang zum goldenen Sandstrand des Mittelmeers und faszinierende Aussicht auf das Meer. Verschiedene Einrichtungen wie 6 Kilometer Fahrrad- und Wanderweg, Kinderspielplätze, Cafés am Strand, Picknick- und Erholungsgebiete und vieles mehr stehen auch für den Gemeinschaftsgebrauch zur Verfügung.

Hochwertige Materialien, die mit einzigartigem Innen- und Außendesign integriert sind, werden im Bau des Projekts realisiert. Das Projekt besteht aus drei niedrigen Anstiegsblöcken. Das mit IP-Kameras ausgestattete Sicherheitssystem sorgt für Ihre Sicherheit rund um die Uhr.

Projektspezifikationen

435 m2 Schwimmbad, Lage Eingang Sicherheit, 1. Stock Wohnungen mit einer privaten Terrasse, Erdgeschoss-Wohnungen mit einem privaten Garten, Schwimmbad und Spielplatz für Kinder, Privater Parkplatz für jede Wohnung, Grüne Bereiche, Poolbar, Direkter Meerblick von den Wohnungen in Block A, Private Pool Option für die Wohnungen in Block A, Abwasserbehandlung, AC-Infrastruktur, Beheizte Etage in den Küchen, Wohnzimmer und Badezimmer in allen Wohnungen.

.