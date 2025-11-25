Wohnkomplex Möbliertes Studio-Apartment im Edelweiss-Komplex.

Ein möbliertes Studio-Apartment mit 57 m² Wohnfläche liegt nur einen Kilometer vom Sandstrand entfernt.

Diese einzigartige Lage bietet eine ruhige Umgebung abseits des Großstadttrubels und dennoch in unmittelbarer Nähe zu allen Annehmlichkeiten und historischen Sehenswürdigkeiten.

Das Stadtzentrum und der Strand von Long Beach sind nur wenige Autominuten entfernt. Die Anlage befindet sich in einer gepflegten Grünanlage mit Swimmingpools und Kinderspielplätzen.

In dieser Anlage steht Ihnen eine große Auswahl an Apartments (mit einem, zwei oder drei Schlafzimmern) zur Verfügung!

Ausstattung:

Küche mit Einbauschränken

Voll ausgestattetes Badezimmer

Elektrischer Warmwasserbereiter

Doppelverglaste Fenster

Keramikfliesen auf den Böden und in den Badezimmern

Die Gebäude sind so konzipiert, dass jede Wohnung einen Panoramablick auf das Meer und die Berge bietet.

Die Anlage wurde nach 5-Sterne-Hotelstandards entworfen und gebaut

Infrastruktur:

2 große Außenpools

Kinderbecken im Freien

Großer beheizter Innenpool

Spa-Bereich (1.300 m²)

Tiefgarage

À-la-carte-Restaurant

Irischer Pub

Poolbar

Fitnesscenter

Rezeption

Verwaltung

Tennisplatz

Kindergarten

Kinderspielplatz

Mini-Wasserpark

Autovermietung

Kostenloser Shuttle zum Long Beach

Bewachtes Gelände

Im Kaufpreis dieser Wohnung sind eine Aufenthaltsgenehmigung, ein Bankkonto, ein Führerschein und eine Krankenversicherung für Nordzypern für die ganze Familie enthalten – alles kostenlos vom Unternehmen!