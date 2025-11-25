Wohnkomplex Möbliertes Studio-Apartment im Edelweiss-Komplex.

Ein möbliertes Studio-Apartment mit 57 m² Wohnfläche liegt nur einen Kilometer vom Sandstrand entfernt.
Diese einzigartige Lage bietet eine ruhige Umgebung abseits des Großstadttrubels und dennoch in unmittelbarer Nähe zu allen Annehmlichkeiten und historischen Sehenswürdigkeiten.
Das Stadtzentrum und der Strand von Long Beach sind nur wenige Autominuten entfernt. Die Anlage befindet sich in einer gepflegten Grünanlage mit Swimmingpools und Kinderspielplätzen.
In dieser Anlage steht Ihnen eine große Auswahl an Apartments (mit einem, zwei oder drei Schlafzimmern) zur Verfügung!
Im Kaufpreis dieser Wohnung sind eine Aufenthaltsgenehmigung, ein Bankkonto, ein Führerschein und eine Krankenversicherung für Nordzypern für die ganze Familie enthalten – alles kostenlos vom Unternehmen!