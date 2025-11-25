  1. Realting.com
  2. Nordzypern
  3. Iskele Belediyesi
  4. Wohnkomplex Möbliertes Studio-Apartment im Edelweiss-Komplex.

Trikomo, Nordzypern
von
$64,229
BTC
0.7639894
ETH
40.0439500
USDT
63 502.0688223
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
11
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 32926
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 3066
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 25.11.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    İskele District
  • Stadt
    Iskele Belediyesi
  • Stadt
    Trikomo

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Ein möbliertes Studio-Apartment mit 57 m² Wohnfläche liegt nur einen Kilometer vom Sandstrand entfernt.

Diese einzigartige Lage bietet eine ruhige Umgebung abseits des Großstadttrubels und dennoch in unmittelbarer Nähe zu allen Annehmlichkeiten und historischen Sehenswürdigkeiten.

Das Stadtzentrum und der Strand von Long Beach sind nur wenige Autominuten entfernt. Die Anlage befindet sich in einer gepflegten Grünanlage mit Swimmingpools und Kinderspielplätzen.

In dieser Anlage steht Ihnen eine große Auswahl an Apartments (mit einem, zwei oder drei Schlafzimmern) zur Verfügung!

Ausstattung:

  • Küche mit Einbauschränken
  • Voll ausgestattetes Badezimmer
  • Elektrischer Warmwasserbereiter
  • Doppelverglaste Fenster
  • Keramikfliesen auf den Böden und in den Badezimmern
  • Die Gebäude sind so konzipiert, dass jede Wohnung einen Panoramablick auf das Meer und die Berge bietet.
  • Die Anlage wurde nach 5-Sterne-Hotelstandards entworfen und gebaut

Infrastruktur:

  • 2 große Außenpools
  • Kinderbecken im Freien
  • Großer beheizter Innenpool
  • Spa-Bereich (1.300 m²)
  • Tiefgarage
  • À-la-carte-Restaurant
  • Irischer Pub
  • Poolbar
  • Fitnesscenter
  • Rezeption
  • Verwaltung
  • Tennisplatz
  • Kindergarten
  • Kinderspielplatz
  • Mini-Wasserpark
  • Autovermietung
  • Kostenloser Shuttle zum Long Beach
  • Tiefgarage
  • Bewachtes Gelände

Im Kaufpreis dieser Wohnung sind eine Aufenthaltsgenehmigung, ein Bankkonto, ein Führerschein und eine Krankenversicherung für Nordzypern für die ganze Familie enthalten – alles kostenlos vom Unternehmen!

Standort auf der Karte

Trikomo, Nordzypern

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Immobilienagentur
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Sprachen
Telegram Schreiben Sie im Telegram
