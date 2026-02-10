  1. Realting.com
Wohnung in einem Neubau Çanakkale 2 Apartments

Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
$111,224
16
ID: 33315
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.02.26

Standort

  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    Gazimağusa District
  • Stadt
    Gazimagusa Belediyesi

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    5

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Aufzug

Zusätzlich

  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Çanakkale 2 Apartments — modernes Wohnen im Herzen von Famagusta 🏙✨

Çanakkale 2 Apartments ist ein brandneues Wohnprojekt neben City Mall, in einer der zentralsten und entwickelten Gegenden von Famagusta.
Es bietet eine perfekte Balance zwischen lebendigem urbanem Leben und friedlichem Wohnkomfort.

Kombinieren Sie modernes Design, hochwertige Materialien und eine erstklassige Lage, Çanakkale 2 ist sowohl für komfortable Wohn- als auch für intelligente Investitionsmöglichkeiten konzipiert 💼📈

Standort

📍 Zentrale Famagusta
🛍 City Mall zu Fuß erreichbar
🏫 Schulen und Kindergärten
🍽 Restaurants und Cafés
🏥 Gesundheitseinrichtungen und Apotheken

Ein sehr wünschenswerter Ort sowohl für Bewohner als auch für Mieter.

Einheitentypen

• 2+1 Wohnungen (Typ 1)
• 2+1 Wohnungen (Typ 2)
• 3+1 Wohnungen
• 3+1 Penthäuser

2+1 Ferienwohnung — Typ 1

🛏 2 Schlafzimmer | 🚿 1 Badezimmer
📐 Innenbereich: 67 m2
🌿 Balkon: 3 m2

Ideal für Paare oder kleine Familien 🏡
Diese durchdachten Apartments verfügen über helle Schlafzimmer, einen offenen Wohnbereich und eine moderne Küche – praktisch, komfortabel und einladend.

2+1 Ferienwohnung — Typ 2

🛏 2 Schlafzimmer | 🚿 1 Badezimmer
📐 Innenbereich: 89 m2
🌿 Balkon: 5 m2

Dieses geräumige Apartment mit langem Wohnbereich bietet ein erweitertes Erdgeschoss mit großzügigen Wohnbereichen.
Perfekt für diejenigen, die zusätzlichen Raum, Komfort und eine erhöhte Lebenserfahrung schätzen.

3+1 Ferienwohnung

🛏 3 Schlafzimmer | 🚿 1 Badezimmer
📐 Innenbereich: 111 m2
🌿 Balkon: 12.5 m2

Entwickelt mit Familien im Verstand 👨‍👩‍👧‍👦
Geräumige Zimmer, ein großer Wohnbereich und eine funktionale Küche schaffen ein komfortables und vernetztes Zuhause für den Alltag.

3+1 Penthouse

🛏 3 Schlafzimmer | 🚿 2 Badezimmer
📐 Innenbereich: 222 m2
🌿 Terrassen: 57,3 m2

Ein exklusives Full-Floor-Penthouse mit unübertroffenem Raum, Privatsphäre und Luxus 💎
Die weitläufigen Dachterrassen verwandeln dieses Haus in einen atemberaubenden Rückzug – ideal für Restaurants im Freien, Entspannung und Panoramablick auf die Stadt 🌅🍷

Çanakkale 2 Apartments bieten moderne Eleganz, zentrale Bequemlichkeit und starke Investitionsanziehung – eine herausragende Wahl in Famagusta.

Standort auf der Karte

Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern

