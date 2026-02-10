Wohnung in einem Neubau Çanakkale Apartments

Çanakkale Apartments — modernes Wohnen im renommierten Stadtteil Famagusta 🏙✨

Çanakkale Apartments ist ein modernes Wohnhaus in einer der begehrtesten und prestigeträchtigsten Gegenden von Çanakkale, Famagusta.

Dieses Boutique-Projekt ist ideal für komfortable Wohn- und intelligente Investitionsmöglichkeiten 💼💎

Das Gebäude besteht aus nur 12 Wohneinheiten, bietet Privatsphäre und eine exklusive Atmosphäre. Das Projekt verfügt über 2 und 3 Schlafzimmer Apartments sowie luxuriöse Penthouses auf den oberen Etagen mit atemberaubender Aussicht 🌅

Standort

Das Çanakkale Distrikt bietet alles, was für das moderne Stadtleben benötigt wird:

🏫 Schulen und Kindergärten

🛍 Einkaufszentren und Einzelhandelsgeschäfte

⚽ Sportanlagen

🍽 Restaurants und Cafés

🏥 Gesundheitszentren und Apotheken

Alle Annehmlichkeiten sind einfach zu erreichen, so dass diese Lage sehr attraktiv für Familien und Mietbedarf.

Immobilienarten

• 2+1 Wohnungen

• 3+1 Wohnungen

• 2+1 Penthouses

• 3+1 Penthäuser

2+1 Ferienwohnung

🛏 2 Schlafzimmer | 🚿 1 Badezimmer

📐 Innenbereich: 63 m2

Diese Apartments verfügen über zwei Schlafzimmer, einen gemütlichen Wohnbereich, eine moderne Küche und ein praktisches Bad.

Perfekt für kleine Familien oder Investoren, die einen hohen Mietbedarf suchen 🏡📈

3+1 Ferienwohnung

🛏 3 Schlafzimmer | 🚿 1 Badezimmer

📐 Innenbereich: 83 m2

Diese geräumigen Apartments sind für wachsende Familien konzipiert und bieten drei komfortable Schlafzimmer, einen großzügigen Wohnbereich und eine gut ausgestattete Küche.

Eine perfekte Mischung aus Komfort und Funktionalität für einen aktiven Lebensstil 👨‍👩‍👧‍👦✨

2+1 Penthouse

🛏 2 Schlafzimmer | 🚿 1 Badezimmer

📐 Innenbereich: 83 m2

🌿 Terrasse: 22 m2

Elegante Penthouses mit offenen Wohnräumen fließen nahtlos auf eine private Terrasse.

Genießen Sie atemberaubende Aussicht und stilvolles Wohnen im Freien – ideal für Entspannung oder unterhaltsam 🌅🍷

3+1 Penthouse

🛏 3 Schlafzimmer | 🚿 2 Badezimmer

📐 Innenbereich: 132 m2

🌿 Terrasse: 32 m2

Das Kronjuwel des Projekts 💎

Dieses exklusive Penthouse bietet geräumige Schlafzimmer, raffinierte Innenräume und eine große Terrasse mit Panoramablick.

Perfekt für Familienleben, soziale Begegnungen und einen wirklich erhöhten Lebensstil.

Çanakkale Apartments kombiniert modernes Design, Komfort und eine erstklassige Lage – eine intelligente Wahl zum Wohnen oder Investieren in Famagusta 🌆✨