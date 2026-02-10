  1. Realting.com
  2. Nordzypern
  3. Gazimagusa Belediyesi
  4. Wohnung in einem Neubau Çanakkale Apartments

Wohnung in einem Neubau Çanakkale Apartments

Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
von
$104,247
MwSt.
BTC
1.2399961
ETH
64.9934983
USDT
103 067.2948109
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
24
Eine Anfrage hinterlassen
Kontakte zeigen
ID: 33314
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    Gazimağusa District
  • Stadt
    Gazimagusa Belediyesi

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    5

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Aufzug

Zusätzlich

  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Русский Русский

Çanakkale Apartments — modernes Wohnen im renommierten Stadtteil Famagusta 🏙✨

Çanakkale Apartments ist ein modernes Wohnhaus in einer der begehrtesten und prestigeträchtigsten Gegenden von Çanakkale, Famagusta.
Dieses Boutique-Projekt ist ideal für komfortable Wohn- und intelligente Investitionsmöglichkeiten 💼💎

Das Gebäude besteht aus nur 12 Wohneinheiten, bietet Privatsphäre und eine exklusive Atmosphäre. Das Projekt verfügt über 2 und 3 Schlafzimmer Apartments sowie luxuriöse Penthouses auf den oberen Etagen mit atemberaubender Aussicht 🌅

Standort

Das Çanakkale Distrikt bietet alles, was für das moderne Stadtleben benötigt wird:

🏫 Schulen und Kindergärten
🛍 Einkaufszentren und Einzelhandelsgeschäfte
⚽ Sportanlagen
🍽 Restaurants und Cafés
🏥 Gesundheitszentren und Apotheken

Alle Annehmlichkeiten sind einfach zu erreichen, so dass diese Lage sehr attraktiv für Familien und Mietbedarf.

Immobilienarten

• 2+1 Wohnungen
• 3+1 Wohnungen
• 2+1 Penthouses
• 3+1 Penthäuser

2+1 Ferienwohnung

🛏 2 Schlafzimmer | 🚿 1 Badezimmer
📐 Innenbereich: 63 m2

Diese Apartments verfügen über zwei Schlafzimmer, einen gemütlichen Wohnbereich, eine moderne Küche und ein praktisches Bad.
Perfekt für kleine Familien oder Investoren, die einen hohen Mietbedarf suchen 🏡📈

3+1 Ferienwohnung

🛏 3 Schlafzimmer | 🚿 1 Badezimmer
📐 Innenbereich: 83 m2

Diese geräumigen Apartments sind für wachsende Familien konzipiert und bieten drei komfortable Schlafzimmer, einen großzügigen Wohnbereich und eine gut ausgestattete Küche.
Eine perfekte Mischung aus Komfort und Funktionalität für einen aktiven Lebensstil 👨‍👩‍👧‍👦✨

2+1 Penthouse

🛏 2 Schlafzimmer | 🚿 1 Badezimmer
📐 Innenbereich: 83 m2
🌿 Terrasse: 22 m2

Elegante Penthouses mit offenen Wohnräumen fließen nahtlos auf eine private Terrasse.
Genießen Sie atemberaubende Aussicht und stilvolles Wohnen im Freien – ideal für Entspannung oder unterhaltsam 🌅🍷

3+1 Penthouse

🛏 3 Schlafzimmer | 🚿 2 Badezimmer
📐 Innenbereich: 132 m2
🌿 Terrasse: 32 m2

Das Kronjuwel des Projekts 💎
Dieses exklusive Penthouse bietet geräumige Schlafzimmer, raffinierte Innenräume und eine große Terrasse mit Panoramablick.
Perfekt für Familienleben, soziale Begegnungen und einen wirklich erhöhten Lebensstil.

Çanakkale Apartments kombiniert modernes Design, Komfort und eine erstklassige Lage – eine intelligente Wahl zum Wohnen oder Investieren in Famagusta 🌆✨

Standort auf der Karte

Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohngebäude Bellagio
Trikomo, Nordzypern
von
$174,680
Wohnviertel Hilly Elm
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$158,064
Wohnviertel Green & Blue
Yialousa, Nordzypern
von
$258,374
Wohnanlage Grand Sapphire Phase 4
Agios Georgios, Nordzypern
von
$477,640
Wohnanlage Caesar Resort SPA
Trikomo, Nordzypern
von
$54,303
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau Çanakkale Apartments
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
von
$104,247
MwSt.
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen Kontakte zeigen
Andere Komplexe
Wohnanlage ELITE LIFE
Wohnanlage ELITE LIFE
Wohnanlage ELITE LIFE
Wohnanlage ELITE LIFE
Wohnanlage ELITE LIFE
Alle anzeigen Wohnanlage ELITE LIFE
Wohnanlage ELITE LIFE
Karavas, Nordzypern
von
$118,277
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 3
Fläche 50–100 m²
15 Immobilienobjekte 15
ELITE LIFE Das Elite-Leben ist ein einzigartiger Komplex in einer ruhigen Gegend von Lapta, Nordzypern. Das Gebiet ist bekannt für seine natürliche Schönheit mit üppiger Vegetation, einer Bergkette, atemberaubenden Sandstränden und dem kristallklaren Mittelmeer. Das Projekt umfasst ach…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
50.0
131,335 – 135,439
Wohnung 2 zimmer
85.0
158,696 – 166,904
Wohnung 3 zimmer
100.0
184,689
Bauherr
DINDI GROUP
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Elysium 2
Wohnviertel Elysium 2
Wohnviertel Elysium 2
Wohnviertel Elysium 2
Wohnviertel Elysium 2
Wohnviertel Elysium 2
Spathariko, Nordzypern
von
$183,648
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Uzun 29
Wohnviertel Uzun 29
Wohnviertel Uzun 29
Wohnviertel Uzun 29
Wohnviertel Uzun 29
Wohnviertel Uzun 29
Gazimagusa Belediyesi, Nordzypern
von
$215,311
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen