Wohnkomplex Park Residence

Ein neues Wahrzeichen am Long Beach 🌊

Park Residence bringt einen frischen architektonischen Blick auf die Küste Long Beach, nur 200 Meter vom berühmten Sandstrand entfernt.

Dieses moderne Wohnprojekt ist für diejenigen konzipiert, die am Meer leben möchten und jeden Tag mediterrane Ausblicke genießen möchten.

🏖 Nur 2 Minuten zu Fuß zum Strand

🌅 Ferienwohnungen mit Meerblick

🌿 Geräumige Balkone

🛍 Geschäfte vor Ort

Das Projekt besteht aus 550 Wohnungen mit einer Vielzahl von Layouts:

• Studios

• 1-Zimmer-Wohnungen

• 2-Zimmer-Wohnungen

• 3-Zimmer-Wohnungen

Moderne Architektur, großzügige Innenräume und große Balkone schaffen eine komfortable und stilvolle Wohnumgebung.

Die Bewohner können Annehmlichkeiten im Resort genießen:

🏊 Schwimmbad mit Aquabereich

🍽 Restaurants

🏋️ Sportanlagen

🌴 Erholungsgebiete

🛒 Mehrzweckgeschäfte

Hier können Sie mit Blick auf das Meer, beobachten Sie Ihre Kinder spielen glücklich, atmen Sie in der mediterranen Luft, entspannen Sie am Pool, oder nehmen Sie einen kurzen Spaziergang zum Strand nur 200 Meter entfernt.

Park Residence — wo sich das Alltagsleben wie einen Lebensurlaub anfühlt. ☀️