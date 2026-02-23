  1. Realting.com
Wohnkomplex Park Residence

Trikomo, Nordzypern
von
$109,574
MwSt.
10
ID: 33373
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 23.02.26

Standort

  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    İskele District
  • Stadt
    Iskele Belediyesi
  • Stadt
    Trikomo

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    7

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Ein neues Wahrzeichen am Long Beach 🌊

Park Residence bringt einen frischen architektonischen Blick auf die Küste Long Beach, nur 200 Meter vom berühmten Sandstrand entfernt.

Dieses moderne Wohnprojekt ist für diejenigen konzipiert, die am Meer leben möchten und jeden Tag mediterrane Ausblicke genießen möchten.

🏖 Nur 2 Minuten zu Fuß zum Strand
🌅 Ferienwohnungen mit Meerblick
🌿 Geräumige Balkone
🛍 Geschäfte vor Ort

Das Projekt besteht aus 550 Wohnungen mit einer Vielzahl von Layouts:
• Studios
• 1-Zimmer-Wohnungen
• 2-Zimmer-Wohnungen
• 3-Zimmer-Wohnungen

Moderne Architektur, großzügige Innenräume und große Balkone schaffen eine komfortable und stilvolle Wohnumgebung.

Die Bewohner können Annehmlichkeiten im Resort genießen:
🏊 Schwimmbad mit Aquabereich
🍽 Restaurants
🏋️ Sportanlagen
🌴 Erholungsgebiete
🛒 Mehrzweckgeschäfte

Hier können Sie mit Blick auf das Meer, beobachten Sie Ihre Kinder spielen glücklich, atmen Sie in der mediterranen Luft, entspannen Sie am Pool, oder nehmen Sie einen kurzen Spaziergang zum Strand nur 200 Meter entfernt.

Park Residence — wo sich das Alltagsleben wie einen Lebensurlaub anfühlt. ☀️

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 2 zimmer
Fläche, m² 86.0
Preis pro m², USD 2,108
Wohnungspreis, USD 181,270

Standort auf der Karte

Trikomo, Nordzypern

Sie sehen gerade
Wohnkomplex Park Residence
Trikomo, Nordzypern
von
$109,574
MwSt.
