  1. Realting.com
  2. Nordzypern
  3. Iskele Belediyesi
  4. Wohnung in einem Neubau Velocity

Wohnung in einem Neubau Velocity

Trikomo, Nordzypern
von
$118,368
MwSt.
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
Kontakte zeigen
ID: 33344
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 13.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    İskele District
  • Stadt
    Iskele Belediyesi
  • Stadt
    Trikomo

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    5

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Русский Русский

Modernes Wohnen Nur 350m vom Meer in Iskele 🌊

Wir freuen uns, Velocity, ein modernes 5-stöckiges Wohnhaus in einem der vielversprechendsten Gegenden von Iskele, in der Nähe des berühmten Long Beach zu präsentieren.

Das Projekt kombiniert erstklassige Lage, moderne Konstruktion und starkes Investitionspotenzial.

  • Entfernung zum Meer: 350 m

  • Boden: 5

  • Gesamteinheiten: 30

  • Landgröße: 585 m2

  • Titel deed: Austausch

📍 Location Highlights

Velocity befindet sich in einem schnell wachsenden Resort-Bereich mit voller Infrastruktur in der Nähe:

Zu Fuß erreichbar:

  • der beliebte Long Beach Iskele

  • Supermarkt

  • Pharmazie

  • Bank / ATM

  • Schönheitssalon

  • Basketball & Tennisplätze

  • Casinos und 5★ Hotels

  • Restaurants und Cafés

  • Strandclub

Famagusta ist nur 15 Autominuten entfernt 🚗

Eine perfekte Balance zwischen Küstenentspannung und städtischem Komfort.

🏡 Wohnungstypen

  • 2+1 — 65 m2

  • 1+1 — 40 m2

  • Studio (1+0) — 30 m2 & 35 m2

Effiziente Layouts für komfortables Wohnen und hohen Mietbedarf.

🏗 Was du bekommst

  • Privater Parkplatz für jede Wohnung

  • CCTV-System

  • Aufzug der Luxusklasse

  • Marmortreppen

  • Wärme- und Schalldämmung

  • Meerblick 🌅

  • Moderne, hochwertige Oberflächen

  • Doppelglasierte PVC-Fenster

  • Glas Balkon Geländer

  • Einbauschränke

  • Hochglänzende Küche

  • Voll ausgestattetes Badezimmer mit Regendusche

  • Stahltüren

  • Hängedecken

  • Gebäudewartung Service

💼 Mietmanagement

Professionelle Mietdienstleistungen zur Verfügung:

  • 25% Provision für kurzfristige Mieten

  • 10% Provision für Langzeitmieten

Velocity ist eine intelligente Wahl für beide Lifestyle-Käufer und Investoren, die ein stetiges Mieteinkommen und ein langfristiges Wertschöpfungswachstum in einem der am schnellsten wachsenden Küstengebiete von Nordzypern suchen 📈

Standort auf der Karte

Trikomo, Nordzypern

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage CC Tower Girne
Girne Belediyesi, Nordzypern
von
$242,374
Wohnanlage Two-bedroom apartment in the Thalassa Beach SPA complex.
Vokolida, Nordzypern
von
$193,991
Wohnanlage Ocean Life
Trikomo, Nordzypern
von
$129,066
Wohnanlage Bahamas Homes
Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$204,679
Wohnviertel Zodiac City - Libra Towers
Trikomo, Nordzypern
von
$189,981
Sie sehen gerade
Wohnung in einem Neubau Velocity
Trikomo, Nordzypern
von
$118,368
MwSt.
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen Kontakte zeigen
Andere Komplexe
Wohnanlage Magnolia Residency, TURKISH TITLE DEED
Wohnanlage Magnolia Residency, TURKISH TITLE DEED
Wohnanlage Magnolia Residency, TURKISH TITLE DEED
Wohnanlage Magnolia Residency, TURKISH TITLE DEED
Wohnanlage Magnolia Residency, TURKISH TITLE DEED
Alle anzeigen Wohnanlage Magnolia Residency, TURKISH TITLE DEED
Wohnanlage Magnolia Residency, TURKISH TITLE DEED
Trikomo, Nordzypern
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 2
Fläche 311–435 m²
2 Immobilienobjekte 2
Magnolia Residency ist ein Boutique Wohnprojekt in İskele, nur 900 Meter vom Meer entfernt, bietet einen friedlichen Küstenleben in Nordzypern. Inspiriert von der Eleganz der Magnolia Blumen, verbindet die Entwicklung natürliche Schönheit mit modernem Leben. Es verfügt über Eigenschaften mit…
Bauherr
Panah Construction
Eine Anfrage stellen
Aparthotel Edelweiss
Aparthotel Edelweiss
Aparthotel Edelweiss
Aparthotel Edelweiss
Aparthotel Edelweiss
Alle anzeigen Aparthotel Edelweiss
Aparthotel Edelweiss
Trikomo, Nordzypern
von
$92,212
Jahr der Inbetriebnahme 2018
Fläche 43–48 m²
3 Immobilienobjekte 3
Saryap Insaat LTD ist ein türkisches Bauunternehmen mit mehr als 25 Kindererfahrungen im Baugeschäft in der Türkei und in Europa und arbeitet seit 2016 in Kirpe. Unser Edelweiss-Projekt ist eine hochwertige Konstruktion und Dienstleistung und die Möglichkeit einer rentablen Investition. Sow…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
48.0
111,694
Studio
43.0
95,348
Bauherr
Saryap Insaat LTD
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Neo Residence
Wohnviertel Neo Residence
Wohnviertel Neo Residence
Wohnviertel Neo Residence
Wohnviertel Neo Residence
Wohnviertel Neo Residence
Agios Sergios, Nordzypern
von
$189,854
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Immobilienagentur
GP real estate
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen