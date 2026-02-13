Wohnung in einem Neubau Velocity

Modernes Wohnen Nur 350m vom Meer in Iskele 🌊
Wir freuen uns, Velocity, ein modernes 5-stöckiges Wohnhaus in einem der vielversprechendsten Gegenden von Iskele, in der Nähe des berühmten Long Beach zu präsentieren.
Das Projekt kombiniert erstklassige Lage, moderne Konstruktion und starkes Investitionspotenzial.
Entfernung zum Meer: 350 m
Boden: 5
Gesamteinheiten: 30
Landgröße: 585 m2
Titel deed: Austausch
📍 Location Highlights
Velocity befindet sich in einem schnell wachsenden Resort-Bereich mit voller Infrastruktur in der Nähe:
Zu Fuß erreichbar:
der beliebte Long Beach Iskele
Supermarkt
Pharmazie
Bank / ATM
Schönheitssalon
Basketball & Tennisplätze
Casinos und 5★ Hotels
Restaurants und Cafés
Strandclub
Famagusta ist nur 15 Autominuten entfernt 🚗
Eine perfekte Balance zwischen Küstenentspannung und städtischem Komfort.
🏡 Wohnungstypen
2+1 — 65 m2
1+1 — 40 m2
Studio (1+0) — 30 m2 & 35 m2
Effiziente Layouts für komfortables Wohnen und hohen Mietbedarf.
🏗 Was du bekommst
Privater Parkplatz für jede Wohnung
CCTV-System
Aufzug der Luxusklasse
Marmortreppen
Wärme- und Schalldämmung
Meerblick 🌅
Moderne, hochwertige Oberflächen
Doppelglasierte PVC-Fenster
Glas Balkon Geländer
Einbauschränke
Hochglänzende Küche
Voll ausgestattetes Badezimmer mit Regendusche
Stahltüren
Hängedecken
Gebäudewartung Service
💼 Mietmanagement
Professionelle Mietdienstleistungen zur Verfügung:
25% Provision für kurzfristige Mieten
10% Provision für Langzeitmieten
Velocity ist eine intelligente Wahl für beide Lifestyle-Käufer und Investoren, die ein stetiges Mieteinkommen und ein langfristiges Wertschöpfungswachstum in einem der am schnellsten wachsenden Küstengebiete von Nordzypern suchen 📈