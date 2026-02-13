Wohnung in einem Neubau Velocity

Modernes Wohnen Nur 350m vom Meer in Iskele 🌊

Wir freuen uns, Velocity, ein modernes 5-stöckiges Wohnhaus in einem der vielversprechendsten Gegenden von Iskele, in der Nähe des berühmten Long Beach zu präsentieren.

Das Projekt kombiniert erstklassige Lage, moderne Konstruktion und starkes Investitionspotenzial.

Entfernung zum Meer: 350 m

Boden: 5

Gesamteinheiten: 30

Landgröße: 585 m2

Titel deed: Austausch

📍 Location Highlights

Velocity befindet sich in einem schnell wachsenden Resort-Bereich mit voller Infrastruktur in der Nähe:

Zu Fuß erreichbar:

der beliebte Long Beach Iskele

Supermarkt

Pharmazie

Bank / ATM

Schönheitssalon

Basketball & Tennisplätze

Casinos und 5★ Hotels

Restaurants und Cafés

Strandclub

Famagusta ist nur 15 Autominuten entfernt 🚗

Eine perfekte Balance zwischen Küstenentspannung und städtischem Komfort.

🏡 Wohnungstypen

2+1 — 65 m2

1+1 — 40 m2

Studio (1+0) — 30 m2 & 35 m2

Effiziente Layouts für komfortables Wohnen und hohen Mietbedarf.

🏗 Was du bekommst

Privater Parkplatz für jede Wohnung

CCTV-System

Aufzug der Luxusklasse

Marmortreppen

Wärme- und Schalldämmung

Meerblick 🌅

Moderne, hochwertige Oberflächen

Doppelglasierte PVC-Fenster

Glas Balkon Geländer

Einbauschränke

Hochglänzende Küche

Voll ausgestattetes Badezimmer mit Regendusche

Stahltüren

Hängedecken

Gebäudewartung Service

💼 Mietmanagement

Professionelle Mietdienstleistungen zur Verfügung:

25% Provision für kurzfristige Mieten

10% Provision für Langzeitmieten

Velocity ist eine intelligente Wahl für beide Lifestyle-Käufer und Investoren, die ein stetiges Mieteinkommen und ein langfristiges Wertschöpfungswachstum in einem der am schnellsten wachsenden Küstengebiete von Nordzypern suchen 📈