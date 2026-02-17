  1. Realting.com
Wohnkomplex Sky Deluxia Life

Trikomo, Nordzypern
$184,551
15
ID: 33359
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 17.02.26

Standort

  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    İskele District
  • Stadt
    Iskele Belediyesi
  • Stadt
    Trikomo

Objekteigenschaften

Objektdaten

  Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  Etagenzahl
    Etagenzahl
    18

Exterior details

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Ein Resort-Stil Lifestyle in Long Beach 🌊

Sky Deluxia Life ist eine groß angelegte zeitgenössische Entwicklung im Zentrum von Iskele Long Beach. Integriert mit der herrlichen Küstenlandschaft bietet das Projekt einen wahren Urlaubsstil in vier Jahreszeiten – nicht nur ein Zuhause, sondern eine Lebensweise.

Der Komplex liegt nur 550 Meter zu Fuß vom Long Beach entfernt – der längsten und beliebtesten Küste der Insel, berühmt für seine goldenen Sande und kristallklaren mediterranen Gewässer.

Erbaut auf einem 2,5 Hektar großen Grundstück, Sky Deluxia Das Leben besteht aus 5 Wohnblöcken, 416 Appartements verschiedener Typen und einem 60-Zimmer-Hotel.

Jede Wohnung profitiert von einem besonderen architektonischen Konzept und bietet einzigartige mediterrane Ausblicke und ein helles, modernes Design.

---

🏡 Wohnungstypen

  • Studiowohnungen

  • 1+1 Ferienwohnungen

  • 2+1 Ferienwohnungen

  • 3+1 Penthouses

Eine breite Palette von Layouts macht das Projekt ideal für Urlaubsleben, Dauerresidenz oder hohe Erträge.

---

🌟 Infrastruktur und Infrastruktur

Die Bewohner genießen die Ausstattung im Resort-Stil, darunter:

  • Frei- und Innenpools

  • Aquapark

  • Fitnesscenter

  • SPA Zentrum

  • Türkisches Bad & Sauna

  • Schönheitssalon

  • Poolbar und Terrassenbar

  • Ein Restaurant in La Carte

  • Restaurant mit Buffet

  • Mini Golf

  • Volleyball und Basketballplätze

  • Tennis / Handballplätze

  • Amphitheater

  • Kinderspielplatz

  • Spielzimmer und Spielzimmer

  • Markt & Souvenirshop

  • TM

  • Dienstleistungen der Rezeption und Wartung

  • Erholungsgebiete

  • Parkplatz im Freien

  • 24/7 Sicherheit & CCTV

  • Kostenloser Shuttleservice zum Stadtzentrum, Strand und Supermarkt

Sky Deluxia Das Leben bietet die perfekte Kombination aus mediterraner Aussicht, modernem Komfort und einem starken Investitionswert in einem der am schnellsten wachsenden Küstenziele von Nordzypern. ✨

Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 47.0
Preis pro m², USD 2,231
Wohnungspreis, USD 104,874

Standort auf der Karte

Trikomo, Nordzypern

Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen Kontakte zeigen
