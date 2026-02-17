Wohnkomplex Sky Deluxia Life

Ein Resort-Stil Lifestyle in Long Beach 🌊
Sky Deluxia Life ist eine groß angelegte zeitgenössische Entwicklung im Zentrum von Iskele Long Beach. Integriert mit der herrlichen Küstenlandschaft bietet das Projekt einen wahren Urlaubsstil in vier Jahreszeiten – nicht nur ein Zuhause, sondern eine Lebensweise.
Der Komplex liegt nur 550 Meter zu Fuß vom Long Beach entfernt – der längsten und beliebtesten Küste der Insel, berühmt für seine goldenen Sande und kristallklaren mediterranen Gewässer.
Erbaut auf einem 2,5 Hektar großen Grundstück, Sky Deluxia Das Leben besteht aus 5 Wohnblöcken, 416 Appartements verschiedener Typen und einem 60-Zimmer-Hotel.
Jede Wohnung profitiert von einem besonderen architektonischen Konzept und bietet einzigartige mediterrane Ausblicke und ein helles, modernes Design.
---
🏡 Wohnungstypen
Studiowohnungen
1+1 Ferienwohnungen
2+1 Ferienwohnungen
3+1 Penthouses
Eine breite Palette von Layouts macht das Projekt ideal für Urlaubsleben, Dauerresidenz oder hohe Erträge.
---
🌟 Infrastruktur und Infrastruktur
Die Bewohner genießen die Ausstattung im Resort-Stil, darunter:
Frei- und Innenpools
Aquapark
Fitnesscenter
SPA Zentrum
Türkisches Bad & Sauna
Schönheitssalon
Poolbar und Terrassenbar
Ein Restaurant in La Carte
Restaurant mit Buffet
Mini Golf
Volleyball und Basketballplätze
Tennis / Handballplätze
Amphitheater
Kinderspielplatz
Spielzimmer und Spielzimmer
Markt & Souvenirshop
TM
Dienstleistungen der Rezeption und Wartung
Erholungsgebiete
Parkplatz im Freien
24/7 Sicherheit & CCTV
Kostenloser Shuttleservice zum Stadtzentrum, Strand und Supermarkt
Sky Deluxia Das Leben bietet die perfekte Kombination aus mediterraner Aussicht, modernem Komfort und einem starken Investitionswert in einem der am schnellsten wachsenden Küstenziele von Nordzypern. ✨