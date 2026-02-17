Wohnkomplex Sky Deluxia Life

Ein Resort-Stil Lifestyle in Long Beach 🌊

Sky Deluxia Life ist eine groß angelegte zeitgenössische Entwicklung im Zentrum von Iskele Long Beach. Integriert mit der herrlichen Küstenlandschaft bietet das Projekt einen wahren Urlaubsstil in vier Jahreszeiten – nicht nur ein Zuhause, sondern eine Lebensweise.

Der Komplex liegt nur 550 Meter zu Fuß vom Long Beach entfernt – der längsten und beliebtesten Küste der Insel, berühmt für seine goldenen Sande und kristallklaren mediterranen Gewässer.

Erbaut auf einem 2,5 Hektar großen Grundstück, Sky Deluxia Das Leben besteht aus 5 Wohnblöcken, 416 Appartements verschiedener Typen und einem 60-Zimmer-Hotel.

Jede Wohnung profitiert von einem besonderen architektonischen Konzept und bietet einzigartige mediterrane Ausblicke und ein helles, modernes Design.

---

🏡 Wohnungstypen

Studiowohnungen

1+1 Ferienwohnungen

2+1 Ferienwohnungen

3+1 Penthouses

Eine breite Palette von Layouts macht das Projekt ideal für Urlaubsleben, Dauerresidenz oder hohe Erträge.

---

🌟 Infrastruktur und Infrastruktur

Die Bewohner genießen die Ausstattung im Resort-Stil, darunter:

Frei- und Innenpools

Aquapark

Fitnesscenter

SPA Zentrum

Türkisches Bad & Sauna

Schönheitssalon

Poolbar und Terrassenbar

Ein Restaurant in La Carte

Restaurant mit Buffet

Mini Golf

Volleyball und Basketballplätze

Tennis / Handballplätze

Amphitheater

Kinderspielplatz

Spielzimmer und Spielzimmer

Markt & Souvenirshop

TM

Dienstleistungen der Rezeption und Wartung

Erholungsgebiete

Parkplatz im Freien

24/7 Sicherheit & CCTV

Kostenloser Shuttleservice zum Stadtzentrum, Strand und Supermarkt

Sky Deluxia Das Leben bietet die perfekte Kombination aus mediterraner Aussicht, modernem Komfort und einem starken Investitionswert in einem der am schnellsten wachsenden Küstenziele von Nordzypern. ✨