Wohnkomplex YeniLand

Agios Amvrosios, Nordzypern
von
$322,530
von
$3,013/m²
BTC
3.8364272
ETH
201.0835502
USDT
318 880.1664945
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
29
ID: 32600
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 08.10.25

Standort

  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    Girne District
  • Stadt
    Catalkoy Esentepe Belediyesi
  • Dorf
    Agios Amvrosios

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    2

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Standort auf der Karte

Agios Amvrosios, Nordzypern

