Wohnkomplex Yalusa Homes

Yalusa Häuser — Wo die Natur Stille trifft 🌊🌿
Yalusa Homes ist ein umweltfreundliches Wohnprojekt in Yeni Erenköy (Dipkarpaz) – einer der unberührtesten und natürlich erhaltenen Regionen Nordzyperns.
Hier entdecken Sie unberührte Strände, Freizeitaktivitäten im Freien, Meeres- und Landsport und den größten modernen Yachthafen Nordzypern. Das einzige lokale Gesundheitszentrum ist nur 4 Minuten entfernt und bietet Ruhe des Geistes neben friedlichem Leben.
Das Projekt ist nur wenige Gehminuten vom Meer entfernt und besteht aus nur 47 exklusiven Residenzen mit 6 verschiedenen Layout-Optionen – alle Apartments verfügen über Meerblick.
Inspiriert von der traditionellen zypriotischen Architektur, enthält das Design Naturstein, Holz und mediterrane Landschaftsbau. Grüne Bereiche und ein zentrales Schwimmbad sind für einfachen Zugang gedacht.
✔ Hauptwohngebiete mit Meerblick
✔ Privatparkplätze für jedes Haus
✔ Zwei Haupteingänge
✔ mediterrane Landschaftsgestaltung
---
Immobilienarten
Andromeda — 2+1 Enttached Twin
• Innenbereich: 80 qm
• Dachterrasse BBQ Terrasse: 80 qm
• Halboffene Grillterrasse: 25 qm
• Garten: 90–135 qm
• Kamin, Pool, Terrasse, Grünfläche, Grill, Außendusche
Gesamtfläche: bis 275 m2
Orion — 2+1 Twin Duplex
• Innenbereich: 106 qm
• Balkon: 10 qm
• Halboffene Grillterrasse: 20 qm
• Garten: 44 qm
• Kamin, Pool, Terrasse, Grill, Außendusche
Gesamtfläche: 150 qm
Vela — 1+1 Flachtyp
• Innenbereich:
– Erdgeschoss: 51 qm
– 1. Stock: 45 qm
• Halboffene Grillterrasse:
– GF: 15 qm
– FF: 6 qm
• Dachterrasse Grillplatz: 45 qm
Gesamtfläche:
– GF: 66 qm
– FF: 96 qm
Ursa Major — 2+1 Flat Type
• Innenbereich:
– GF: 83 qm
– FF: 68 qm
• Halboffene Grillterrasse:
– GF: 10 qm
– FF: 7 qm
• Dachterrasse BBQ Terrasse: 68 m2
Gesamtfläche:
– GF: 93 qm
– FF: 143 qm
---
Yalusa Homes ist mehr als eine Residenz – es ist ein Rückzug in die Natur, Privatsphäre und mediterrane Gelassenheit ✨