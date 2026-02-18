Wohnkomplex Yalusa Homes

Yalusa Häuser — Wo die Natur Stille trifft 🌊🌿

Yalusa Homes ist ein umweltfreundliches Wohnprojekt in Yeni Erenköy (Dipkarpaz) – einer der unberührtesten und natürlich erhaltenen Regionen Nordzyperns.

Hier entdecken Sie unberührte Strände, Freizeitaktivitäten im Freien, Meeres- und Landsport und den größten modernen Yachthafen Nordzypern. Das einzige lokale Gesundheitszentrum ist nur 4 Minuten entfernt und bietet Ruhe des Geistes neben friedlichem Leben.

Das Projekt ist nur wenige Gehminuten vom Meer entfernt und besteht aus nur 47 exklusiven Residenzen mit 6 verschiedenen Layout-Optionen – alle Apartments verfügen über Meerblick.

Inspiriert von der traditionellen zypriotischen Architektur, enthält das Design Naturstein, Holz und mediterrane Landschaftsbau. Grüne Bereiche und ein zentrales Schwimmbad sind für einfachen Zugang gedacht.

✔ Hauptwohngebiete mit Meerblick

✔ Privatparkplätze für jedes Haus

✔ Zwei Haupteingänge

✔ mediterrane Landschaftsgestaltung

---

Immobilienarten

Andromeda — 2+1 Enttached Twin

• Innenbereich: 80 qm

• Dachterrasse BBQ Terrasse: 80 qm

• Halboffene Grillterrasse: 25 qm

• Garten: 90–135 qm

• Kamin, Pool, Terrasse, Grünfläche, Grill, Außendusche

Gesamtfläche: bis 275 m2

Orion — 2+1 Twin Duplex

• Innenbereich: 106 qm

• Balkon: 10 qm

• Halboffene Grillterrasse: 20 qm

• Garten: 44 qm

• Kamin, Pool, Terrasse, Grill, Außendusche

Gesamtfläche: 150 qm

Vela — 1+1 Flachtyp

• Innenbereich:

– Erdgeschoss: 51 qm

– 1. Stock: 45 qm

• Halboffene Grillterrasse:

– GF: 15 qm

– FF: 6 qm

• Dachterrasse Grillplatz: 45 qm

Gesamtfläche:

– GF: 66 qm

– FF: 96 qm

Ursa Major — 2+1 Flat Type

• Innenbereich:

– GF: 83 qm

– FF: 68 qm

• Halboffene Grillterrasse:

– GF: 10 qm

– FF: 7 qm

• Dachterrasse BBQ Terrasse: 68 m2

Gesamtfläche:

– GF: 93 qm

– FF: 143 qm

---

Yalusa Homes ist mehr als eine Residenz – es ist ein Rückzug in die Natur, Privatsphäre und mediterrane Gelassenheit ✨