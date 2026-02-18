  1. Realting.com
Wohnkomplex Yalusa Homes

Yialousa, Nordzypern
von
$230,560
MwSt.
22
ID: 33361
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 18.02.26

Standort

  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    İskele District
  • Stadt
    Erenkoy Karpaz Belediyesi
  • Dorf
    Yialousa

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    2

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad

Zusätzlich

  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Yalusa Häuser — Wo die Natur Stille trifft 🌊🌿

Yalusa Homes ist ein umweltfreundliches Wohnprojekt in Yeni Erenköy (Dipkarpaz) – einer der unberührtesten und natürlich erhaltenen Regionen Nordzyperns.

Hier entdecken Sie unberührte Strände, Freizeitaktivitäten im Freien, Meeres- und Landsport und den größten modernen Yachthafen Nordzypern. Das einzige lokale Gesundheitszentrum ist nur 4 Minuten entfernt und bietet Ruhe des Geistes neben friedlichem Leben.

Das Projekt ist nur wenige Gehminuten vom Meer entfernt und besteht aus nur 47 exklusiven Residenzen mit 6 verschiedenen Layout-Optionen – alle Apartments verfügen über Meerblick.

Inspiriert von der traditionellen zypriotischen Architektur, enthält das Design Naturstein, Holz und mediterrane Landschaftsbau. Grüne Bereiche und ein zentrales Schwimmbad sind für einfachen Zugang gedacht.

✔ Hauptwohngebiete mit Meerblick
✔ Privatparkplätze für jedes Haus
✔ Zwei Haupteingänge
✔ mediterrane Landschaftsgestaltung

---

Immobilienarten

Andromeda — 2+1 Enttached Twin

• Innenbereich: 80 qm
• Dachterrasse BBQ Terrasse: 80 qm
• Halboffene Grillterrasse: 25 qm
• Garten: 90–135 qm
• Kamin, Pool, Terrasse, Grünfläche, Grill, Außendusche

Gesamtfläche: bis 275 m2

Orion — 2+1 Twin Duplex

• Innenbereich: 106 qm
• Balkon: 10 qm
• Halboffene Grillterrasse: 20 qm
• Garten: 44 qm
• Kamin, Pool, Terrasse, Grill, Außendusche

Gesamtfläche: 150 qm

Vela — 1+1 Flachtyp

• Innenbereich:
– Erdgeschoss: 51 qm
– 1. Stock: 45 qm
• Halboffene Grillterrasse:
– GF: 15 qm
– FF: 6 qm
• Dachterrasse Grillplatz: 45 qm

Gesamtfläche:
– GF: 66 qm
– FF: 96 qm

Ursa Major — 2+1 Flat Type

• Innenbereich:
– GF: 83 qm
– FF: 68 qm
• Halboffene Grillterrasse:
– GF: 10 qm
– FF: 7 qm
• Dachterrasse BBQ Terrasse: 68 m2

Gesamtfläche:
– GF: 93 qm
– FF: 143 qm

---

Yalusa Homes ist mehr als eine Residenz – es ist ein Rückzug in die Natur, Privatsphäre und mediterrane Gelassenheit ✨

Standort auf der Karte

Yialousa, Nordzypern

