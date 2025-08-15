  1. Realting.com
Wohnkomplex Coastal Heaven

Lefka, Nordzypern
von
$106,923
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
14
ID: 27431
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 15.08.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    Lefke District
  • Stadt
    Lefke Belediyesi
  • Stadt
    Lefka

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

English English

Das Coastal Heaven liegt an der Hauptküste von Lefke, umgeben von der Ruhe von üppigem Grün, verbindet den Funken des Meeres mit moderner und einzigartiger Architektur. Dieses prestigeträchtige Projekt bietet mit seiner Lage am Strand, atemberaubender Aussicht und vielfältigen Apartmentmöglichkeiten einen paradiesischen Lebensstil.

Das Projekt befindet sich in einer malerischen Gegend, nur wenige Gehminuten vom Meer entfernt, aber weg vom Lärm und dem Bustle der Stadt. Es ist auch in der Nähe der Stadt, Einkaufszentren und historischen Sehenswürdigkeiten.

Das Coastal Heaven Projekt wird einen Einkaufskomplex haben, in dem weltberühmte Marken präsentiert werden.

Standort auf der Karte

Lefka, Nordzypern

