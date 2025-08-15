Wohnkomplex Coastal Heaven

Das Coastal Heaven liegt an der Hauptküste von Lefke, umgeben von der Ruhe von üppigem Grün, verbindet den Funken des Meeres mit moderner und einzigartiger Architektur. Dieses prestigeträchtige Projekt bietet mit seiner Lage am Strand, atemberaubender Aussicht und vielfältigen Apartmentmöglichkeiten einen paradiesischen Lebensstil.

Das Projekt befindet sich in einer malerischen Gegend, nur wenige Gehminuten vom Meer entfernt, aber weg vom Lärm und dem Bustle der Stadt. Es ist auch in der Nähe der Stadt, Einkaufszentren und historischen Sehenswürdigkeiten.

Das Coastal Heaven Projekt wird einen Einkaufskomplex haben, in dem weltberühmte Marken präsentiert werden.